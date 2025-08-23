Assine UOL
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 10:30

Fenerbahçe x Kocaelispor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Fenerbahçe x Kocaelispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Fenerbahçe e Kocaelispor se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga Turca 2025. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul.


O Fenerbahçe está a meio da eliminatória de acesso a Liga dos Campeões contra o Benfica. Por isso, quererá resolver cedo a partida.


Fenerbahçe x Kocaelispor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Fenerbahçe vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Fenerbahçe marca em ambos os tempos




Esses mercados refletem o favoritismo do time da casa e a tendência de jogos movimentados na Super Lig.


Resultado Final: Fenerbahçe vence


Atuando em seus domínios e com elenco superior, o Fenerbahçe é o grande favorito. O mercado de vitória do Fenerbahçe aparece como o mais indicado.


Mais de 2.5 gols na partida


O time da casa costuma propor jogos ofensivos, e o Kocaelispor pode explorar brechas. Assim, o mercado de mais de 2.5 gols é uma boa opção.


Fenerbahçe marca em ambos os tempos


Com forte poder de ataque, é esperado que o Fenerbahçe pressione desde o início. Apostar que a equipe marca em ambos os tempos pode ser interessante.


Fenerbahçe x Kocaelispor: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Fenerbahçe x Kocaelispor pela Liga Turca

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Şükrü Saracoğlu , Istanbul, Turquia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Fenerbahçe x Kocaelispor: Escalações prováveis


Fenerbahçe: Irfancan Egribayat; Mert Muldur, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat; Fred, Nélson Semedo, Sebastian Szymanski, Archie Brown; Jhon Durán, Youssef En-Nesyri.


Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Ahmet Oguz, Aaron Appindangoyé; Manuel Luís Cafumana, Samet Yalcin, Joseph Nonge, Ogulcan Çaglayan; Ryan Mendes, Bruno Petkovic.

Fenerbahce x Kocaelispor: Palpite do Dia

Fenerbahce Vence
1.32
Fenerbahce x Kocaelispor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fenerbahce
Empate
Kocaelispor

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

