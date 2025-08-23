- E
Fenerbahçe x Kocaelispor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca 23/08
Fenerbahçe x Kocaelispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Fenerbahçe e Kocaelispor se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga Turca 2025. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul.
O Fenerbahçe está a meio da eliminatória de acesso a Liga dos Campeões contra o Benfica. Por isso, quererá resolver cedo a partida.
Fenerbahçe x Kocaelispor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Fenerbahçe vence
Mais de 2.5 gols na partida
Fenerbahçe marca em ambos os tempos
Esses mercados refletem o favoritismo do time da casa e a tendência de jogos movimentados na Super Lig.
Resultado Final: Fenerbahçe vence
Atuando em seus domínios e com elenco superior, o Fenerbahçe é o grande favorito. O mercado de vitória do Fenerbahçe aparece como o mais indicado.
Mais de 2.5 gols na partida
O time da casa costuma propor jogos ofensivos, e o Kocaelispor pode explorar brechas. Assim, o mercado de mais de 2.5 gols é uma boa opção.
Fenerbahçe marca em ambos os tempos
Com forte poder de ataque, é esperado que o Fenerbahçe pressione desde o início. Apostar que a equipe marca em ambos os tempos pode ser interessante.
Fenerbahçe x Kocaelispor: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Fenerbahçe x Kocaelispor pela Liga Turca
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Şükrü Saracoğlu , Istanbul, Turquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Fenerbahçe x Kocaelispor: Escalações prováveis
Fenerbahçe: Irfancan Egribayat; Mert Muldur, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat; Fred, Nélson Semedo, Sebastian Szymanski, Archie Brown; Jhon Durán, Youssef En-Nesyri.
Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Ahmet Oguz, Aaron Appindangoyé; Manuel Luís Cafumana, Samet Yalcin, Joseph Nonge, Ogulcan Çaglayan; Ryan Mendes, Bruno Petkovic.
Fenerbahce x Kocaelispor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fenerbahce x Kocaelispor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
