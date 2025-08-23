Fenerbahçe x Kocaelispor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca 23/08

Fenerbahçe x Kocaelispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Fenerbahçe e Kocaelispor se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga Turca 2025. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul.

O Fenerbahçe está a meio da eliminatória de acesso a Liga dos Campeões contra o Benfica. Por isso, quererá resolver cedo a partida.

Fenerbahçe x Kocaelispor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Fenerbahçe vence







Mais de 2.5 gols na partida







Fenerbahçe marca em ambos os tempos





Esses mercados refletem o favoritismo do time da casa e a tendência de jogos movimentados na Super Lig.

Resultado Final: Fenerbahçe vence

Atuando em seus domínios e com elenco superior, o Fenerbahçe é o grande favorito. O mercado de vitória do Fenerbahçe aparece como o mais indicado.

Mais de 2.5 gols na partida

O time da casa costuma propor jogos ofensivos, e o Kocaelispor pode explorar brechas. Assim, o mercado de mais de 2.5 gols é uma boa opção.

Fenerbahçe marca em ambos os tempos

Com forte poder de ataque, é esperado que o Fenerbahçe pressione desde o início. Apostar que a equipe marca em ambos os tempos pode ser interessante.

Fenerbahçe x Kocaelispor: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Fenerbahçe x Kocaelispor pela Liga Turca



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Şükrü Saracoğlu , Istanbul, Turquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Fenerbahçe x Kocaelispor: Escalações prováveis

Fenerbahçe: Irfancan Egribayat; Mert Muldur, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat; Fred, Nélson Semedo, Sebastian Szymanski, Archie Brown; Jhon Durán, Youssef En-Nesyri.

Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Ahmet Oguz, Aaron Appindangoyé; Manuel Luís Cafumana, Samet Yalcin, Joseph Nonge, Ogulcan Çaglayan; Ryan Mendes, Bruno Petkovic.