Fenerbahçe x Galatasaray Palpite: Onde Assistir, Hora e Estatísticas - 02/04

Palpite 2: Ambas as equipes com mais de 2.5 cartões – Odd de 1.67 na Superbet​

Palpite 3: Resultado final: Fenerbahçe – Odd de 2.05 na F12.Bet​

As odds são dinâmicas e podem variar de acordo com as casas de apostas.

🎯 Palpite 1 - Menos de 3.5 gols

Historicamente, os confrontos entre Fenerbahçe e Galatasaray apresentam uma média de 2.1 gols por partida, indicando tendência de placares com poucos gols. ​Nos últimos 5 jogos, aliás, a média cai para 1,2 gols por jogo e somente uma dessas partidas teve mais do que 2 gols.

Por isso, recomendamos o palpite de Fenerbahçe x Galatasaray de Menos de 3.5 gols no jogo. A melhor odd é de 1.51 na Alfa.