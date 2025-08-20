Fenerbahce x Benfica: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões (20/08)

Confira palpite para Fenerbahce x Benfica, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Fenerbahce e Benfica se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta quarta-feira dia 20 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Ulker Stadyumu. Fenerbahce x Benfica terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365. Além do canal TNT (tv por assinatura).

Palpites de Fenerbahce x Benfica: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga dos Campeões UEFA 25/26, analisamos o desempenho de Fenerbahce e Benfica para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e chutes a gol, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.60 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.90 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.54 na Betnacional



Palpites Alternativos Fenerbahce x Benfica

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Benfica +0.5 - Odd de 1.60 na BetNacional



⚽ Total de escanteios - Acima de 10.5: Acima - Odd de 2.20 na Superbet



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Fenerbahce x Benfica



⚽ Dupla Chance: Fenerbahce ou Empate - Odd de 1.40 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet



⚽ Benfica marca a qualquer momento - Odd de 1.35 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo equilibrado e com poucos gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Fenerbahce x Benfica



⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - odd de 2.52 na Betnacional



⚽ 1º Tempo - 1X2 - Empate - Odd de 2.35 na Superbet



⚽ Resultado Final/Ambos os times marcam - Empate/Sim - Odd de 4.29 na Betnacional



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Fenerbahce x Benfica



⚽ Resultado Exato: 2x2 - Odd de 10.62 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 6.25 na Stake



⚽ Marcar o 1º Gol - Pavlidis - Odd de 6.10 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória de um time com placar mais elástico ou um resultado surpresa do Benfica.

Informações do Jogo: Fenerbahce x Benfica: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Fenerbahce x Benfica - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Data: 20/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Ulker Stadyumu, Istambul (Turquia)

Transmissão: Novibet, Bet365 e TNT



Como assistir Fenerbahce x Benfica

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Fenerbahce e Benfica Chegam Para o Confronto

O Fenerbahce, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe turca tem uma média de 3.0 gols marcados e 2.0 gols sofridos na competição. A média de 5.0 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. O Fenerbahce buscará impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar.

O Benfica, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.0 gols marcados, mas uma defesa muito sólida, sem sofrer gols na competição. A equipe portuguesa registrou uma média de 5.5 chutes no gol e 5.5 escanteios, o que aponta para um volume ofensivo considerável. O Benfica buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.