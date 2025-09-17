- V
Fenerbahce x Alanyaspor Palpite; Odds 4+, 6+; Onde Assistir, Campeonato Turco (17/09)
Buscando palpite para Fenerbahce x Alanyaspor? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta quarta-feira (17), às 14h00 (horário de Brasília), no Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, promete fortes emoções pelo Campeonato Turco.
O Fenerbahce, jogando em casa, busca manter a boa fase e somar mais três pontos para seguir firme na competição. Já o Alanyaspor, mesmo fora de casa, quer aprontar e surpreender o adversário.
Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Fenerbahce x Alanyaspor, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!
Fenerbahce x Alanyaspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas para Fenerbahce x Alanyaspor:
- 🟢 Vitória do Fenerbahce - Odd 1.55
- 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.70
- 🔴 Mais de 3.5 Gols - Odd 2.80
Palpites Alternativos Fenerbahce x Alanyaspor
Se você busca outras opções de apostas, confira esses palpites para Fenerbahce x Alanyaspor:
- 🟢 Fenerbahce vence o 1º tempo - Odd 2.00
- 🟡 Total de escanteios acima de 9.5 - Odd 1.85
- 🔴 Handicap -1 Fenerbahce - Odd 2.20
Super Palpites Fenerbahce x Alanyaspor
Para quem gosta de ousar, confira os super palpites para este jogo:
- 🔴 Fenerbahce vence e ambos marcam - Odd 3.20
- 🔴 Resultado exato 3 x 1 para o Fenerbahce - Odd 10.00
- 🔴 Gol de Dzeko a qualquer momento - Odd 2.50
💰 Palpites de Odds Baixas Fenerbahce x Alanyaspor
Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança nas apostas. Veja:
- 🟢 Vitória ou empate do Fenerbahce - Odd 1.25
- 🟢 Total de gols abaixo de 3.5 - Odd 1.40
- 🟢 Fenerbahce marca o primeiro gol - Odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Fenerbahce x Alanyaspor
As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Confira:
- 🟡 Fenerbahce vence por 1 gol de diferença - Odd 3.50
- 🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - Odd 4.00
- 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento: Tadic - Odd 3.00
🚀 Palpites de Odds Altas Fenerbahce x Alanyaspor
Se você busca emoção e grandes ganhos, confira os palpites de odds altas:
- 🔴 Alanyaspor vence - Odd 6.00
- 🔴 Empate no 1º tempo e vitória do Fenerbahce no 2º tempo - Odd 5.50
- 🔴 Hat-trick de Dzeko - Odd 15.00
Fenerbahce x Alanyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba todos os detalhes da partida:
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 17 de setembro de 2025
- Horário: 17h00 (horário de Brasília)
- Local: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
- Competição: Campeonato Turco
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada em TV. Pode assistir pelo streaming de casas de apostas como a Superbet
Como Fenerbahce e Alanyaspor Chegam Para o Confronto
O Fenerbahce, mandante da partida, busca consolidar sua posição na tabela e manter o bom desempenho na temporada. A equipe tem demonstrado consistência e busca mais uma vitória em casa.
O Alanyaspor, por outro lado, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado capacidade de reação em seus jogos e busca um resultado positivo.
Últimos Jogos do Fenerbahce
O Fenerbahce vem de bons resultados em suas últimas partidas. A equipe tem se mostrado forte no ataque e eficiente na defesa, conquistando vitórias importantes.
- ✅ Fenerbahce 3 x 1 Trabzonspor - Süper Lig
- ✅ Genclerbirligi 1 x 2 Fenerbahce - Süper Lig
- ❌ Benfica 2 x 1 Fenerbahce - Amistoso
- ✅ Fenerbahce 3 x 0 Kocaelispor - Amistoso
- 🟡 Fenerbahce 2 x 2 Benfica - Amistoso
Últimos Jogos do Alanyaspor
O Alanyaspor tem oscilado em seus últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar a consistência para conquistar pontos importantes na competição.
- ✅ Konyaspor 1 x 2 Alanyaspor - Süper Lig
- ✅ Alanyaspor 2 x 0 Besiktas - Süper Lig
- ❌ Eyüpspor 4 x 1 Alanyaspor - Amistoso
- 🟡 Alanyaspor 2 x 2 Rizespor - Amistoso
- 🟡 Alanyaspor 2 x 2 Araz - Amistoso
Nossa Opinião para Fenerbahce x Alanyaspor
Acreditamos em um jogo movimentado, com o Fenerbahce buscando o controle da partida e o Alanyaspor explorando os contra-ataques. Nossa dica é apostar na vitória do Fenerbahce, mas com ambos os times balançando as redes.
Fenerbahce x Alanyaspor: Palpite do Dia
Fenerbahce x Alanyaspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fenerbahce x Alanyaspor: Confrontos Diretos
