Fenerbahce
Süper Lig - Turkey
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Alanyaspor
Melhores Odds 1X2
1
1.22
x
5.5
2
9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.28
x
5.73
2
9.67
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.24
x
6
2
10
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.27
x
5.4
2
9.4
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.28
x
5.65
2
9.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.09.2025 às 13:16

Fenerbahce x Alanyaspor Palpite; Odds 4+, 6+; Onde Assistir, Campeonato Turco (17/09)

Publicado
17.09.2025
Atualizado em
17.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Fenerbahce x Alanyaspor? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta quarta-feira (17), às 14h00 (horário de Brasília), no Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, promete fortes emoções pelo Campeonato Turco. 


O Fenerbahce, jogando em casa, busca manter a boa fase e somar mais três pontos para seguir firme na competição. Já o Alanyaspor, mesmo fora de casa, quer aprontar e surpreender o adversário.


Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Fenerbahce x Alanyaspor, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!


Fenerbahce x Alanyaspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas para Fenerbahce x Alanyaspor:



  • 🟢 Vitória do Fenerbahce - Odd 1.55

  • 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.70

  • 🔴 Mais de 3.5 Gols - Odd 2.80


Palpites Alternativos Fenerbahce x Alanyaspor


Se você busca outras opções de apostas, confira esses palpites para Fenerbahce x Alanyaspor:



  • 🟢 Fenerbahce vence o 1º tempo - Odd 2.00

  • 🟡 Total de escanteios acima de 9.5 - Odd 1.85

  • 🔴 Handicap -1 Fenerbahce - Odd 2.20


Super Palpites Fenerbahce x Alanyaspor


Para quem gosta de ousar, confira os super palpites para este jogo:



  • 🔴 Fenerbahce vence e ambos marcam - Odd 3.20

  • 🔴 Resultado exato 3 x 1 para o Fenerbahce - Odd 10.00

  • 🔴 Gol de Dzeko a qualquer momento - Odd 2.50


💰 Palpites de Odds Baixas Fenerbahce x Alanyaspor


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança nas apostas. Veja:



  • 🟢 Vitória ou empate do Fenerbahce - Odd 1.25

  • 🟢 Total de gols abaixo de 3.5 - Odd 1.40

  • 🟢 Fenerbahce marca o primeiro gol - Odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Fenerbahce x Alanyaspor


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Confira:



  • 🟡 Fenerbahce vence por 1 gol de diferença - Odd 3.50

  • 🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - Odd 4.00

  • 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento: Tadic - Odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Fenerbahce x Alanyaspor


Se você busca emoção e grandes ganhos, confira os palpites de odds altas:



  • 🔴 Alanyaspor vence - Odd 6.00

  • 🔴 Empate no 1º tempo e vitória do Fenerbahce no 2º tempo - Odd 5.50

  • 🔴 Hat-trick de Dzeko - Odd 15.00


Fenerbahce x Alanyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba todos os detalhes da partida:


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 17 de setembro de 2025

  • Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • Local: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

  • Competição: Campeonato Turco

  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada em TV. Pode assistir pelo streaming de casas de apostas como a Superbet


Como Fenerbahce e Alanyaspor Chegam Para o Confronto


O Fenerbahce, mandante da partida, busca consolidar sua posição na tabela e manter o bom desempenho na temporada. A equipe tem demonstrado consistência e busca mais uma vitória em casa.


O Alanyaspor, por outro lado, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado capacidade de reação em seus jogos e busca um resultado positivo.


Últimos Jogos do Fenerbahce


O Fenerbahce vem de bons resultados em suas últimas partidas. A equipe tem se mostrado forte no ataque e eficiente na defesa, conquistando vitórias importantes.



  • ✅ Fenerbahce 3 x 1 Trabzonspor - Süper Lig

  • ✅ Genclerbirligi 1 x 2 Fenerbahce - Süper Lig

  • ❌ Benfica 2 x 1 Fenerbahce - Amistoso

  • ✅ Fenerbahce 3 x 0 Kocaelispor - Amistoso

  • 🟡 Fenerbahce 2 x 2 Benfica - Amistoso


Últimos Jogos do Alanyaspor


O Alanyaspor tem oscilado em seus últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar a consistência para conquistar pontos importantes na competição.



  • ✅ Konyaspor 1 x 2 Alanyaspor - Süper Lig

  • ✅ Alanyaspor 2 x 0 Besiktas - Süper Lig

  • ❌ Eyüpspor 4 x 1 Alanyaspor - Amistoso

  • 🟡 Alanyaspor 2 x 2 Rizespor - Amistoso

  • 🟡 Alanyaspor 2 x 2 Araz - Amistoso


Nossa Opinião para Fenerbahce x Alanyaspor


Acreditamos em um jogo movimentado, com o Fenerbahce buscando o controle da partida e o Alanyaspor explorando os contra-ataques. Nossa dica é apostar na vitória do Fenerbahce, mas com ambos os times balançando as redes.

Fenerbahce x Alanyaspor: Palpite do Dia

Fenerbahce x Alanyaspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fenerbahce x Alanyaspor: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Süper Lig
Alanyaspor
0 - 2
Fenerbahce
2024 Süper Lig
Fenerbahce
3 - 0
Alanyaspor
2023 Süper Lig
Fenerbahce
2 - 2
Alanyaspor
2023 Süper Lig
Alanyaspor
0 - 1
Fenerbahce
2022 Süper Lig
Alanyaspor
1 - 3
Fenerbahce

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Fenerbahce
Empate
Alanyaspor

