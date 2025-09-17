Fenerbahce x Alanyaspor Palpite; Odds 4+, 6+; Onde Assistir, Campeonato Turco (17/09)

Buscando palpite para Fenerbahce x Alanyaspor? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto desta quarta-feira (17), às 14h00 (horário de Brasília), no Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, promete fortes emoções pelo Campeonato Turco.

O Fenerbahce, jogando em casa, busca manter a boa fase e somar mais três pontos para seguir firme na competição. Já o Alanyaspor, mesmo fora de casa, quer aprontar e surpreender o adversário.

Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Fenerbahce x Alanyaspor, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!

Fenerbahce x Alanyaspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas para Fenerbahce x Alanyaspor:



🟢 Vitória do Fenerbahce - Odd 1.55

🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.70

🔴 Mais de 3.5 Gols - Odd 2.80



Palpites Alternativos Fenerbahce x Alanyaspor

Se você busca outras opções de apostas, confira esses palpites para Fenerbahce x Alanyaspor:



🟢 Fenerbahce vence o 1º tempo - Odd 2.00

🟡 Total de escanteios acima de 9.5 - Odd 1.85

🔴 Handicap -1 Fenerbahce - Odd 2.20



Super Palpites Fenerbahce x Alanyaspor

Para quem gosta de ousar, confira os super palpites para este jogo:



🔴 Fenerbahce vence e ambos marcam - Odd 3.20

🔴 Resultado exato 3 x 1 para o Fenerbahce - Odd 10.00

🔴 Gol de Dzeko a qualquer momento - Odd 2.50



💰 Palpites de Odds Baixas Fenerbahce x Alanyaspor

Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança nas apostas. Veja:



🟢 Vitória ou empate do Fenerbahce - Odd 1.25

🟢 Total de gols abaixo de 3.5 - Odd 1.40

🟢 Fenerbahce marca o primeiro gol - Odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Fenerbahce x Alanyaspor

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Confira:



🟡 Fenerbahce vence por 1 gol de diferença - Odd 3.50

🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - Odd 4.00

🟡 Jogador a marcar a qualquer momento: Tadic - Odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas Fenerbahce x Alanyaspor

Se você busca emoção e grandes ganhos, confira os palpites de odds altas:



🔴 Alanyaspor vence - Odd 6.00

🔴 Empate no 1º tempo e vitória do Fenerbahce no 2º tempo - Odd 5.50

🔴 Hat-trick de Dzeko - Odd 15.00



Fenerbahce x Alanyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba todos os detalhes da partida:

📋 Informações Completas da Partida



Data: 17 de setembro de 2025

Horário: 17h00 (horário de Brasília)

Local: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Competição: Campeonato Turco

Onde assistir: Sem transmissão confirmada em TV. Pode assistir pelo streaming de casas de apostas como a Superbet



Como Fenerbahce e Alanyaspor Chegam Para o Confronto

O Fenerbahce, mandante da partida, busca consolidar sua posição na tabela e manter o bom desempenho na temporada. A equipe tem demonstrado consistência e busca mais uma vitória em casa.

O Alanyaspor, por outro lado, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado capacidade de reação em seus jogos e busca um resultado positivo.

Últimos Jogos do Fenerbahce

O Fenerbahce vem de bons resultados em suas últimas partidas. A equipe tem se mostrado forte no ataque e eficiente na defesa, conquistando vitórias importantes.



✅ Fenerbahce 3 x 1 Trabzonspor - Süper Lig



✅ Genclerbirligi 1 x 2 Fenerbahce - Süper Lig



❌ Benfica 2 x 1 Fenerbahce - Amistoso



✅ Fenerbahce 3 x 0 Kocaelispor - Amistoso



🟡 Fenerbahce 2 x 2 Benfica - Amistoso



Últimos Jogos do Alanyaspor

O Alanyaspor tem oscilado em seus últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar a consistência para conquistar pontos importantes na competição.



✅ Konyaspor 1 x 2 Alanyaspor - Süper Lig



✅ Alanyaspor 2 x 0 Besiktas - Süper Lig



❌ Eyüpspor 4 x 1 Alanyaspor - Amistoso



🟡 Alanyaspor 2 x 2 Rizespor - Amistoso



🟡 Alanyaspor 2 x 2 Araz - Amistoso



Nossa Opinião para Fenerbahce x Alanyaspor

Acreditamos em um jogo movimentado, com o Fenerbahce buscando o controle da partida e o Alanyaspor explorando os contra-ataques. Nossa dica é apostar na vitória do Fenerbahce, mas com ambos os times balançando as redes.