FCSB
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Arena Naţională
Drita
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.2
2
7
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.36
x
4.8
2
8.5
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.5
2
7.4
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 17:11

FCSB x Drita: Palpite, Onde Assistir, Odds Altas +7.5 - Liga Europa - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), o Fotbal Club FCSB recebe o KF Drita na Arena Nacional, em Bucareste, pela Liga Europa. Com odds amplamente favoráveis ao time romeno (1.35 para vitória), este confronto coloca frente a frente uma equipa com histórico europeu sólido contra um adversário modesto do Kosovo, que busca surpreender fora de casa.


🧨 FCSB x Drita Palpites de Alto Risco


Estas apostas são mais ousadas, com odds elevadas e menor probabilidade, mas excelente retorno potencial para quem aceita o risco.



  • ⚠️ FCSB vence por 3 ou mais gols (Handicap -2.5) odd 3.45

  • ⚠️ Placar exato: 3-0 para o FCSB odd 7.80

  • ⚠️ Ambos marcam: SIM odd 2.08

  • ⚠️ 1º tempo - Resultado exato: 2-0 odd 6.00

  • ⚠️ KF Drita marca o último gol do jogo odd 3.60


💬 Essas apostas consideram uma possível goleada romena ou surpresa kosovar, explorando mercados de placar e tempo.


💸 FCSB x Drita Palpite Odds Baixas


Apostas mais seguras, com alta probabilidade de acerto. Boas para múltiplas combinadas ou estratégias conservadoras.



  • FCSB para vencer odd 1.35

  • Mais de 1.5 gols na partida odd 1.23

  • FCSB marca o primeiro gol odd 1.34

  • FCSB ou empate (Dupla chance) odd 1.09

  • FCSB vence ao menos um dos tempos odd 1.21


💬 Baseadas na dominância técnica e estatística do FCSB em jogos em casa, são ideais para apostas com menor risco.


🔥 Super Palpite FCSB x Drita


➡️ FCSB vence e ambos marcam: SIM odd 3.00 - pagando na Alfa.bet


📌 Apesar do favoritismo, o Drita já demonstrou capacidade ofensiva em transições rápidas. O FCSB pode vencer com autoridade, mas deixar espaços, ideal para o “ambos marcam” encaixar.


FCSB x Drita: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

FCSB x Drita: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Club America - Club Queretaro
1
1.27
CRB - Cruzeiro
2
1.74
Anderlecht - Zulte Waregem
1
1.43
Múltipla
3.16
x
Aposta
20
=
Ganhos
63.20
FCSB x Drita: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FCSB x Drita: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Drita
0 - 0
FCSB

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FCSB
Empate
Drita

✅ Jogo Responsável


Apostar é uma forma de entretenimento, não uma fonte de rendimento garantida. Antes de apostar no duelo FCSB x Drita, siga os princípios do jogo responsável:



  • 🎯 Defina um limite de dinheiro e tempo para apostar

  • 🚫 Nunca aposte para recuperar perdas

  • 👥 Não deixe que as apostas interfiram em relações pessoais

  • 🧘‍♂️ Faça pausas regulares e controle emocional

  • 👶 Proibido para menores de 18 anos



Se decidir apostar neste jogo, respeite estas diretrizes e mantenha o jogo sob controlo. Jogue com responsabilidade e não ultrapasse os seus limites.


