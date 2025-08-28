- D
FCSB x Aberdeen: Palpite Odds +6, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Europa (28/08)
FCSB x Aberdeen: veja o palpite com odds altas +6, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 28/08, pela partida de volta do mata-mata da Liga Europa 2025/26.
A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), na The National Arena, com transmissão ao vivo pela Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube).
Após um eletrizante empate em 2 a 2 no jogo de ida na Escócia, quem vencer a partida avança. O FCSB tem a vantagem de decidir em casa, enquanto o Aberdeen aposta na força de seu ataque para surpreender como visitante.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
FCSB x Aberdeen Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.79 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.76 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: FCSB 2 a 1, odd pagando 7.40 na Betnacional
Para as apostas em FCSB x Aberdeen, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e no perfil ofensivo e vulnerável das duas equipes.
🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.79
O jogo de ida terminou 2 a 2, e a tendência para a volta é de mais gols. Os jogos europeus do FCSB têm sido garantia de placares altos, com 100% de suas últimas partidas na competição superando a linha de 2.5 gols.
Em um confronto onde o empate pode não servir e as duas equipes precisam vencer, a expectativa é de um jogo aberto.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.76
As duas defesas se mostraram muito vulneráveis no primeiro jogo. O FCSB tem um ataque poderoso em casa, mas uma defesa que sofreu gols em quase todos os seus últimos jogos.
O Aberdeen já provou que pode marcar contra o time romeno e terá espaços para contra-atacar. Gols para os dois lados é um cenário muito provável.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: FCSB 2 a 1, odd pagando 7.40
Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 2 a 1 para o FCSB é uma ótima opção.
Este resultado reflete a vitória do time da casa, que é o favorito, mas em um jogo disputado onde a defesa volta a ser vazada. É um placar que se alinha perfeitamente com a tendência de gols de ambas as equipes.
FCSB x Aberdeen: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a FCSB x Aberdeen ao vivo na Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube). Além disso, casas de apostas como Novibet e Bet365 também costumam oferecer a transmissão ao vivo via streaming. O jogo começa às 15h30, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: FCSB x Aberdeen - Liga Europa (Mata-mata, Jogo 2)
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: The National Arena, Bucareste
- 📺 Onde vai passar: Band, ESPN, CazéTV, Novibet e Bet365
FCSB x Aberdeen: Último jogo entre os times
21/08/2025 - Aberdeen 2-2 FCSB
FCSB x Aberdeen: Quem Ganha? Melhores Odds
O FCSB é o favorito para vencer a partida e se classificar, com uma probabilidade de 57,1%. O Aberdeen tem 24,4% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 26,3%.
- 🏆 FCSB vence, odd 1.75 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.80 na Superbet
- 👀 Aberdeen vence, odd 4.10 na F12.bet
FCSB x Aberdeen: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FCSB x Aberdeen: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FCSB x Aberdeen: Confrontos Diretos
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
