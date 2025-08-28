FCSB x Aberdeen: Palpite Odds +6, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Europa (28/08)

FCSB x Aberdeen: veja o palpite com odds altas +6, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 28/08, pela partida de volta do mata-mata da Liga Europa 2025/26.

A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), na The National Arena, com transmissão ao vivo pela Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube).

Após um eletrizante empate em 2 a 2 no jogo de ida na Escócia, quem vencer a partida avança. O FCSB tem a vantagem de decidir em casa, enquanto o Aberdeen aposta na força de seu ataque para surpreender como visitante.

FCSB x Aberdeen Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.79 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.76 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: FCSB 2 a 1, odd pagando 7.40 na Betnacional



Para as apostas em FCSB x Aberdeen, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e no perfil ofensivo e vulnerável das duas equipes.

🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.79

O jogo de ida terminou 2 a 2, e a tendência para a volta é de mais gols. Os jogos europeus do FCSB têm sido garantia de placares altos, com 100% de suas últimas partidas na competição superando a linha de 2.5 gols.

Em um confronto onde o empate pode não servir e as duas equipes precisam vencer, a expectativa é de um jogo aberto.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.76

As duas defesas se mostraram muito vulneráveis no primeiro jogo. O FCSB tem um ataque poderoso em casa, mas uma defesa que sofreu gols em quase todos os seus últimos jogos.

O Aberdeen já provou que pode marcar contra o time romeno e terá espaços para contra-atacar. Gols para os dois lados é um cenário muito provável.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: FCSB 2 a 1, odd pagando 7.40

Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 2 a 1 para o FCSB é uma ótima opção.

Este resultado reflete a vitória do time da casa, que é o favorito, mas em um jogo disputado onde a defesa volta a ser vazada. É um placar que se alinha perfeitamente com a tendência de gols de ambas as equipes.

FCSB x Aberdeen: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a FCSB x Aberdeen ao vivo na Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube). Além disso, casas de apostas como Novibet e Bet365 também costumam oferecer a transmissão ao vivo via streaming. O jogo começa às 15h30, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: FCSB x Aberdeen - Liga Europa (Mata-mata, Jogo 2)

📅 Data: 28/08/2025

⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: The National Arena, Bucareste

📺 Onde vai passar: Band, ESPN, CazéTV, Novibet e Bet365



FCSB x Aberdeen: Último jogo entre os times





21/08/2025 - Aberdeen 2-2 FCSB





FCSB x Aberdeen: Quem Ganha? Melhores Odds

O FCSB é o favorito para vencer a partida e se classificar, com uma probabilidade de 57,1%. O Aberdeen tem 24,4% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 26,3%.