FC Vaduz
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Rheinpark Stadion
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
FC Vaduz x AZ Alkmaar: Palpite, Odds +9 e Onde Assistir - Liga Conferência 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites FC Vaduz x AZ Alkmaar com odds altas e palpite placar exato.


O confronto válido pela Liga Conferência acontece nesta quinta-feira (14), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Rheinpark, em Vaduz. O jogo coloca frente a frente um time que luta para surpreender e outro que é considerado um dos favoritos ao título.


O FC Vaduz chega como grande zebra, mas com o apoio da torcida, enquanto o AZ Alkmaar quer confirmar seu favoritismo e vantagem técnica. Ao longo deste artigo, você encontrará o palpite mais provável para a partida, sugestões com odds altas e baixas, além de onde assistir e informações completas do confronto.


FC Vaduz x AZ Alkmaar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: AZ Alkmaar vence - odd 1.34
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.32
🎯 Palpite: Ambos marcam - Sim - odd 1.54


O palpite do dia aponta para um jogo aberto, com forte tendência de gols. O AZ Alkmaar é amplamente favorito, mas o FC Vaduz costuma marcar em casa, mesmo contra adversários mais fortes. A defesa do time holandês é sólida, mas pode ser vazada, enquanto o ataque tem média alta de gols, especialmente contra equipes de menor expressão.


🚀 FC Vaduz x AZ Alkmaar Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar exato 1-3 - odd 9.68
🟢 Palpite: Empate no 1º tempo / AZ vence no final - odd 4.54
🟡 Palpite: FC Vaduz marca primeiro e perde - odd 7.10


Essas odds elevadas se justificam pelo possível equilíbrio inicial, já que o FC Vaduz tende a jogar fechado no início, e pela força ofensiva do AZ Alkmaar no segundo tempo. Estatísticas recentes mostram que o time holandês costuma marcar mais gols após o intervalo.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Vaduz x AZ Alkmaar


🔥 Placar exato 1-4 - odd 14.59


Esse superpalpite parte da ideia de um AZ Alkmaar dominante, mas com o FC Vaduz conseguindo marcar ao menos uma vez. O histórico recente do AZ em competições europeias mostra que, contra adversários mais frágeis, a equipe costuma fazer 4 ou mais gols fora de casa.


💰 Palpites de Odds Baixas FC Vaduz x AZ Alkmaar


• 🔵 Mais de 2 gols - odd 1.11
• 🟢 AZ Alkmaar vence sem sofrer gol - odd 2.74
• 🟡 AZ Alkmaar vence e mais de 2.5 gols - odd 1.70


Informações do Jogo: FC Vaduz x AZ Alkmaar: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: FC Vaduz x AZ Alkmaar - Liga Conferência

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Rheinpark, Vaduz

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir FC Vaduz x AZ Alkmaar


Não há transmissão oficial confirmada no Brasil. É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta e, caso ainda não tenha cadastro, concluir e verificar sua conta para assistir ao jogo.


Como FC Vaduz e AZ Alkmaar Chegam Para o Confronto


O FC Vaduz chega para este duelo com a missão de tentar um resultado histórico. Apesar de ser um clube de Liechtenstein que atua no campeonato suíço, o time vem de uma campanha irregular, sofrendo defensivamente, mas mostrando eficiência ofensiva jogando em casa. O desafio é manter a organização defensiva e aproveitar os contra-ataques.


AZ Alkmaar vive grande fase, liderando com folga sua liga nacional e mantendo média alta de gols por jogo. A equipe holandesa tem um elenco tecnicamente superior, e mesmo fora de casa, tende a adotar postura ofensiva. As estatísticas mostram que o AZ costuma decidir jogos já no primeiro tempo contra adversários inferiores, mas também mantém intensidade na segunda etapa.

FC Vaduz x AZ Alkmaar: Palpite do Dia

AZ Alkmaar Vence
Superbet logo
1.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

FC Vaduz x AZ Alkmaar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Vaduz x AZ Alkmaar: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
AZ Alkmaar
3 - 0
FC Vaduz
2022 UEFA Europa Conference League
FC Vaduz
1 - 2
AZ Alkmaar
2022 UEFA Europa Conference League
AZ Alkmaar
4 - 1
FC Vaduz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Vaduz
Empate
AZ Alkmaar

Jogo Responsável


Aposte sempre com consciência. Lembre-se de que as apostas devem ser uma forma de entretenimento e não uma obrigação. Controle seu orçamento e nunca arrisque mais do que pode perder. Saiba mais sobre práticas seguras no Jogo Responsável.

