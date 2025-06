FC Tokyo x Yokohama FC: Palpites e Onde Assistir - Campeonato Japonês (28/06)

FC Tokyo x Yokohama FC: confira os palpites para o jogo que ocorre no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no sábado, 28/06, às 07h (horário de Brasília), pela 22ª rodada da J-League.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

FC Tokyo x Yokohama FC Palpites – Campeonato Japonês



Palpite 1 – Resultado Final: FC Tokyo



Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5



Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Sim



Palpite 1 – Resultado Final: FC Tokyo

Embora ambos os times estejam na parte inferior da tabela - FC Tokyo em 16º com 23 pontos e Yokohama FC em 19º com 19 pontos - o mandante leva vantagem pela diferença de quatro pontos e por jogar em casa no Ajinomoto Stadium.

O histórico recente favorece claramente o FC Tokyo, que venceu 9 dos últimos 12 confrontos diretos contra o Yokohama FC, marcando 19 gols contra apenas 6 dos visitantes. Mesmo em momento irregular, a vantagem de jogar em casa pode ser decisiva neste duelo direto.

Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5

As estatísticas mostram que 58% dos jogos do FC Tokyo na temporada terminaram com mais de 2.5 gols, um índice superior à média da J-League. O time tem um ataque consistente e costuma criar muitas oportunidades, especialmente jogando em seus domínios.

O Yokohama FC, mesmo com dificuldades defensivas que o colocam na 19ª posição, possui jogadores capazes de balançar as redes. A combinação de um FC Tokyo ofensivo com uma defesa frágil do Yokohama FC aponta para um jogo com vários gols.

Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Sim

Apesar da diferença técnica entre as equipes, o Yokohama FC tem conseguido marcar gols mesmo nas partidas mais difíceis. Seus principais artilheiros Lukian e Solomon Sakuragawa podem aproveitar eventuais espaços deixados pelo FC Tokyo.

Por outro lado, o FC Tokyo dificilmente deixa de marcar jogando em casa, principalmente contra equipes que ocupam a parte inferior da tabela. A tendência é de um jogo aberto, com oportunidades para ambos os lados balançarem as redes.

FC Tokyo x Yokohama FC – Onde Assistir

FC Tokyo x Yokohama FC se enfrentam no sábado, 28/06, às 07h (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Transmissão: sem TV aberta no Brasil; opção de streaming nas casas de apostas que oferecem transmissão ao vivo.

Ficha do jogo: