FC Tokyo x Kashiwa Reysol Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 11/04

🎯 Ambas as equipes marcam: Sim – Odd de 1.95 na Superbet

Mesmo jogando fora, o Kashiwa costuma balançar as redes. Já são 5 jogos seguidos com gols como visitante, enquanto o Tokyo também tem uma defesa vulnerável, sofrendo em média 1.34 gol por jogo na temporada.

Do outro lado, o FC Tokyo é forte ofensivamente e tem nomes experientes no setor de ataque. O cenário ideal para que os dois times marquem pelo menos uma vez cada.

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Vitória: Kashiwa Reysol – Odd de 2.41 na Alfa.bet

O visitante vem em melhor fase na temporada, brigando no pelotão de frente, enquanto o FC Tokyo luta para escapar do rebaixamento. Apesar do histórico equilibrado entre os dois times, o Kashiwa parece o favorito no mercado de Resultado Final.