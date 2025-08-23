Assine UOL
FC St. Pauli
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
Bundesliga - Germany
Millerntor-Stadion
Borussia Dortmund
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:01

FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Borussia Dortmund x FC St. Pauli: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Borussia Dortmund x FC St. Pauli pela Bundesliga

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Millerntor-Stadion, Hamburg


Borussia Dortmund x FC St. Pauli Palpite - Bundesliga



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Borussia Dortmund 2-1 FC St. Pauli

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Borussia Dortmund -0.5


Borussia Dortmund x FC St. Pauli: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Palpite do Dia

Borussia Dortmund Vence
Superbet logo
1.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
AC Milan - Cremonese
1
1.42
Monterrey - Necaxa
1
1.56
Coritiba - remo
1
1.64
Múltipla
3.63
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.66
Apostar agora

FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Bundesliga
FC St. Pauli
0 - 2
Borussia Dortmund
2024 Bundesliga
Borussia Dortmund
2 - 1
FC St. Pauli
2021 DFB Pokal
FC St. Pauli
2 - 1
Borussia Dortmund
2014 DFB Pokal
FC St. Pauli
0 - 3
Borussia Dortmund
2010 Bundesliga
Borussia Dortmund
2 - 0
FC St. Pauli

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC St. Pauli
Empate
Borussia Dortmund

Jogo Responsável


Apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos e devem ser vistas apenas como diversão, nunca como uma forma de ganhar dinheiro.

