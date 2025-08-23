- V
FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga - 23/08
Borussia Dortmund x FC St. Pauli: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Borussia Dortmund x FC St. Pauli pela Bundesliga
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Millerntor-Stadion, Hamburg
Borussia Dortmund x FC St. Pauli Palpite - Bundesliga
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Borussia Dortmund 2-1 FC St. Pauli
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Borussia Dortmund -0.5
Borussia Dortmund x FC St. Pauli: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos e devem ser vistas apenas como diversão, nunca como uma forma de ganhar dinheiro.
