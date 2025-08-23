FC St. Pauli x Borussia Dortmund: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga - 23/08

Borussia Dortmund x FC St. Pauli: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Borussia Dortmund x FC St. Pauli pela Bundesliga



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Millerntor-Stadion, Hamburg



Borussia Dortmund x FC St. Pauli Palpite - Bundesliga



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Borussia Dortmund 2-1 FC St. Pauli



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Borussia Dortmund -0.5



Borussia Dortmund x FC St. Pauli: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.