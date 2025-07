FC Santa Coloma x Polissya: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Conferência Europa

Nesta quinta-feira, FC Santa Coloma e Polissya se enfrentam pela segunda ronda eliminatória da Liga Conferência Europa. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estadi de la FAF, em Andorra, com o time da casa buscando defender a vantagem conquistada no jogo de ida.

O Santa Coloma venceu o duelo anterior por 2 a 1 fora de casa, o que surpreendeu muitos apostadores. Neste palpite para FC Santa Coloma x Polissya, trazemos análises detalhadas, odds selecionadas e indicações de onde assistir a partida.

Palpite Placar Exato



🔵 Resultado exato 1x2 - odd 14.96



🔵 1x1 (Empate com gols) - Odd: 7.80



🔵 0x1 para o Polissya - Odd: 7.24



Palpites de FC Santa Coloma x Polissya: Nossas 3 Melhores Dicas

O confronto de volta promete ser equilibrado, mas o Polissya, favorito nas casas de apostas, precisará se lançar ao ataque. O Santa Coloma, por outro lado, mostrou força ofensiva mesmo fora de casa e agora terá a torcida a seu favor.

🎯 Ambas Marcam - odd 1.75

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.69

🎯 Dupla Hipótese: Santa Coloma ou Empate - odd 1.97

Palpites Alternativos FC Santa Coloma x Polissya

Para quem gosta de mercados alternativos, o jogo reserva boas oportunidades. A necessidade de vitória por parte do time ucraniano pode abrir espaços para escanteios, gols em ambos os tempos e apostas com handicap.

🎯 Polissya para marcar em ambos os tempos - odd 2.39

🎯 Total de gols exatos: 2 - odd 3.75

🎯 Santa Coloma +1 Handicap Europeu - odd 2.24

💰 Palpites de Odds Baixas FC Santa Coloma x Polissya

• 🔵 Polissya vence (Resultado Final) - odd 1.57

• 🟢 Polissya marca o primeiro gol - odd 1.49

• 🟡 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.22

⚖️ Palpites de Odds Médias FC Santa Coloma x Polissya

Boas combinações de risco e retorno:

• 🔵 Ambas Marcam - odd 1.75

• 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 1.69

• 🟡 Santa Coloma ou Empate (Dupla hipótese) - odd 1.97

🚀 Palpites de Odds Altas FC Santa Coloma x Polissya

Para quem busca lucros maiores com cenários menos prováveis:

• 🔵 Resultado exato 1x2 - odd 14.96

• 🟢 Santa Coloma vence sem sofrer gols - odd 6.72

• 🟡 Polissya vence por 3 ou mais gols - odd 3.00

Informações do Jogo: FC Santa Coloma x Polissya: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: FC Santa Coloma x Polissya - Liga Conferência Europa

• 📅 Data: 31/07/2025

• ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estadi de la FAF, Emcamp, Andorra

• 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada

Como FC Santa Coloma e Polissya Chegam Para o Confronto

O Santa Coloma chega animado após a surpreendente vitória por 2 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco jogos, o time venceu três e perdeu dois, com média de 1.6 gols marcados e 2.0 sofridos por partida. A equipe andorrana mostra-se perigosa no ataque, mas ainda peca na consistência defensiva.

O Polissya Zhytomyr, por sua vez, vem de uma sequência irregular: 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Embora marque menos (média de 1.2 gols por jogo), o time tem uma defesa mais sólida (1.0 sofrido por jogo) e costuma manter os duelos equilibrados — como mostram seus 80% de cobertura no Handicap Asiático nas últimas partidas.

As apostas devem ser feitas com moderação e responsabilidade. Confira mais sobre o Jogo Responsável.