UEFA Europa Conference League - World Wide
Kotaik Stadium
Olimpija Ljubljana
Noah x Olimpija Ljubljana: Palpite Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga Conferência, 28/8

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

FC Noah e Olimpija Ljubljana se enfrentam nesta quinta-feira, 28 de agosto, em partida válida pela Liga Conferência 2025. A bola rola a partir das 16:00 no Kotaik Stadium, em Abovian. Este confronto da Europa Conference League terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming.


O FC Noah busca reagir após uma sequência de resultados irregulares. Já o Olimpija Ljubljana chega com a moral elevada após uma vitória importante na competição europeia. O contexto é de times com necessidades distintas.


Confira nossos palpites de FC Noah x Olimpija Ljubljana, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de FC Noah x Olimpija Ljubljana: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de FC Noah x Olimpija Ljubljana, é fundamental analisar o momento atual de cada equipe. O FC Noah tem apresentado oscilações, enquanto o Olimpija Ljubljana demonstra maior consistência e busca consolidar sua posição.


A análise dos confrontos diretos recentes, bem como o desempenho em casa e fora, nos direciona para algumas apostas de valor. Observamos que o time da casa costuma ser mais forte em seu estádio.



  • 🎯 Palpite: Vitória do Olimpija Ljubljana - odd 2.25

  • 🎯 Palpite: Ambos Marcam: Não - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75


O momento atual das equipes, com o Olimpija Ljubljana vindo de uma boa performance, sugere um jogo mais estudado. A necessidade do FC Noah em casa pode equilibrar as ações, mas a qualidade ofensiva do visitante é notória.


Palpites Alternativos FC Noah x Olimpija Ljubljana


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca explorar nuances do confronto. Esses são alguns cenários diferentes e que podem resultar em uma aposta com entretenimento.



  • 🎯 Palpite: Resultado Exato: 0-1 - odd 7.50

  • 🎯 Palpite: Cartão Amarelo para Sergey Muradyan - odd 3.50

  • 🎯 Palpite: Escanteios Asiáticos: Menos de 8.5 - odd 2.80


Super Palpites FC Noah x Olimpija Ljubljana



  • 🚀 Palpite: Vitória do Olimpija Ljubljana com Ambos Marcam Não - odd 3.80


💰 Palpites de Odds Baixas FC Noah x Olimpija Ljubljana



  • 🔵 Palpite: FC Noah vence ou empata- odd 1.45

  • 🟢 Palpite: Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo- odd 1.30

  • 🟡 Palpite: Olimpija Ljubljana marca no 2º Tempo - odd 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias FC Noah x Olimpija Ljubljana



  • 🔵 Palpite: Vitória do Olimpija Ljubljana - odd 2.25

  • 🟢 Palpite: Ambos Marcam Não - odd 1.90

  • 🟡 Palpite: FC Noah vence por 1 gol de diferença - odd 4.00


🚀 Palpites de Odds Altas FC Noah x Olimpija Ljubljana



  • 🔵 Palpite: Placar Correto: 0-2 - odd 8.00

  • 🟢 Palpite: Vencedor com Handicap Asiático -1: Olimpija Ljubljana - odd 5.50

  • 🟡 Palpite: Gol Marcado nos Primeiros 15 Minutos - odd 6.50


FC Noah x Olimpija Ljubljana: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: FC Noah x Olimpija Ljubljana - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Kotaik Stadium, Abovian

  • 📺 Transmissão: Plataforma de Streaming Exclusiva


Como FC Noah e Olimpija Ljubljana Chegam Para o Confronto


O FC Noah busca uma recuperação em casa para seguir sonhando com a classificação. A equipe precisa impor seu ritmo para surpreender o adversário. A torcida espera uma grande atuação.


Já o Olimpija Ljubljana chega com a confiança em alta após a recente vitória. O time quer manter a solidez defensiva e aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária. A equipe quer confirmar o favoritismo.


Nossa Opinião para FC Noah x Olimpija Ljubljana


O confronto entre FC Noah e Olimpija Ljubljana promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória. O histórico recente e o momento atual indicam um jogo onde os detalhes farão a diferença.


Nossa expectativa é de um jogo com poucas oportunidades claras de gol, onde a eficiência defensiva de ambos os lados será crucial. O Olimpija Ljubljana pode sair na frente devido à sua maior força coletiva e pela necessidade de marcar muitos gols, após a goleada de 4 a 1 no jogo de ida.

FC Noah x Olimpija Ljubljana: Palpite do Dia

Olimpija Ljubljana Vence
Superbet logo
4.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

FC Noah x Olimpija Ljubljana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Noah x Olimpija Ljubljana: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Olimpija Ljubljana
1 - 4
FC Noah

Jogo Responsável


O mundo das apostas desportivas oferece emoção e a possibilidade de testar o seu conhecimento. No entanto, é fundamental lembrar que o jogo deve ser encarado como uma forma de lazer, e não como uma solução para problemas financeiros.


O Jogo Responsável garante que a diversão se mantenha saudável e controlada. Se sentir que o jogo está a tornar-se um problema, não hesite em procurar ajuda profissional. Existem recursos e organizações dedicadas a apoiar pessoas com comportamentos de jogo compulsivo.

Ver mais Ver menos

Palpites

