FC Noah x Lincoln Red: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

O FC Noah enfrenta o Lincoln Red Imps FC em confronto pela UEFA Liga Europa. Descubra os palpites para o jogo, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O jogo FC Noah x Lincoln Red será equilibrado, provavelmente com poucos gols e com um ligeiro favoritismo do time mandante.

Confira nossos palpites para o jogo da Liga Europa e também os melhores palpites para outros jogos de hoje.

FC Noah x Lincoln Red: Palpite da Liga Europa



⚽ Ambas as equipes marcam: Não



🎯 Resultado Final: FC Noah 1-0 Lincoln Red Imps FC



📊 Over/Under: Under 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



FC Noah x Lincoln Red: Onde Assistir

O jogo FC Noah x Lincoln Red vai passar no ESPN. E pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo do FC Noah x Lincoln Red