Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.29
x
5.25
2
8.5
Apostar agora
FC Noah x Lincoln Red: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O FC Noah enfrenta o Lincoln Red Imps FC em confronto pela UEFA Liga Europa. Descubra os palpites para o jogo, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O jogo FC Noah x Lincoln Red será equilibrado, provavelmente com poucos gols e com um ligeiro favoritismo do time mandante.


Confira nossos palpites para o jogo da Liga Europa e também os melhores palpites para outros jogos de hoje.  


FC Noah x Lincoln Red: Palpite da Liga Europa



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Não

  • 🎯 Resultado Final: FC Noah 1-0 Lincoln Red Imps FC

  • 📊 Over/Under: Under 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


FC Noah x Lincoln Red: Onde Assistir


O jogo FC Noah x Lincoln Red vai passar no ESPN. E pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo do FC Noah x Lincoln Red



  • ℹ️ Jogo: FC Noah x Lincoln Red pela Liga Europa

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Kotaik Stadium

FC Noah x Lincoln Red Imps FC: Palpite do Dia

FC Noah Vence
Superbet logo
1.31
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Dundee Utd - Rapid Vienna
2
1.82
Galatasaray - Fatih Karagümrük
1
1.22
Racing Club - Tigre
1
1.92
Múltipla
4.26
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.26
Apostar agora

FC Noah x Lincoln Red Imps FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Noah x Lincoln Red Imps FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Lincoln Red Imps FC
1 - 1
FC Noah

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Noah
Empate
Lincoln Red Imps FC

Jogue de forma responsável


O prazer de acompanhar o futebol e arriscar um palpite deve estar sempre aliado ao equilíbrio.


Desse modo, antes de apostar, estabeleça um limite claro para o valor e o tempo dedicados, lembrando que o resultado nunca é garantido.


Conhecer os riscos e manter o controle financeiro é essencial para evitar que o jogo deixe de ser entretenimento e se torne um problema.


Aposte apenas com valores que não comprometam as suas despesas essenciais e encare cada aposta como parte da emoção do esporte, não como uma forma de rendimento.


E entenda os princípios do Jogo Responsável, antes de fazer a sua aposta.

