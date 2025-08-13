- E
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
FC Noah x Lincoln Red: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08
O FC Noah enfrenta o Lincoln Red Imps FC em confronto pela UEFA Liga Europa. Descubra os palpites para o jogo, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O jogo FC Noah x Lincoln Red será equilibrado, provavelmente com poucos gols e com um ligeiro favoritismo do time mandante.
Confira nossos palpites para o jogo da Liga Europa e também os melhores palpites para outros jogos de hoje.
FC Noah x Lincoln Red: Palpite da Liga Europa
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Não
- 🎯 Resultado Final: FC Noah 1-0 Lincoln Red Imps FC
- 📊 Over/Under: Under 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
FC Noah x Lincoln Red: Onde Assistir
O jogo FC Noah x Lincoln Red vai passar no ESPN. E pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo do FC Noah x Lincoln Red
- ℹ️ Jogo: FC Noah x Lincoln Red pela Liga Europa
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Kotaik Stadium
FC Noah x Lincoln Red Imps FC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Noah x Lincoln Red Imps FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Noah x Lincoln Red Imps FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogue de forma responsável
O prazer de acompanhar o futebol e arriscar um palpite deve estar sempre aliado ao equilíbrio.
Desse modo, antes de apostar, estabeleça um limite claro para o valor e o tempo dedicados, lembrando que o resultado nunca é garantido.
Conhecer os riscos e manter o controle financeiro é essencial para evitar que o jogo deixe de ser entretenimento e se torne um problema.
Aposte apenas com valores que não comprometam as suas despesas essenciais e encare cada aposta como parte da emoção do esporte, não como uma forma de rendimento.
E entenda os princípios do Jogo Responsável, antes de fazer a sua aposta.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Levski Sofia Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- D
Morocco Vence
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
AZ Alkmaar Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Congo DR Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- E
- E
Rayo Vallecano Vence