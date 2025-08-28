Assine UOL
1.FC Köln
Bundesliga - Germany
SC Freiburg
  D
  V
  D
  D
  V
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 04:37

FC Köln x SC Freiburg: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga (31/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
6 min

O FC Köln e o SC Freiburg se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola a partir das 14h30 no RheinEnergieStadion, em Colônia. O jogo terá transmissão pela TV Bandeirantes e pelo canal Goat no YouTube.


Este confronto promete ser interessante, com o FC Köln buscando confirmar seu bom início de temporada em casa. Já o Freiburg, que também começou bem, quer manter o embalo e somar pontos importantes fora de casa.


Confira nossos palpites para FC Köln x Freiburg, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de FC Köln x Freiburg: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de FC Köln x Freiburg, observamos que ambas as equipes vêm de resultados positivos em suas estreias na Bundesliga. O Köln demonstrou força como mandante, enquanto o Freiburg mostrou consistência, mesmo fora de casa.


Considerando o momento atual e a necessidade de ambos os times buscarem pontos, projetamos um jogo equilibrado, mas com oportunidades de gols para os dois lados.



  • 🎯 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Vitória ou Empate do Freiburg - odd 1.55


Palpites Alternativos FC Köln x Freiburg


Para apostadores que buscam um pouco mais de risco em troca de retornos potencialmente maiores, separamos algumas opções alternativas. O histórico recente dos confrontos diretos indica partidas com poucos gols, mas o momento atual sugere um cenário diferente.



  • 🎯 Placar Exato 1-1 - odd 7.00

  • 🎯 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 3.50

  • 🎯 FC Köln para Marcar no 2º Tempo - odd 2.10


Super Palpite FC Köln x Freiburg



  • 🚀 Vitória do Freiburg e Mais de 2.5 Gols - odd 4.75


💰 Palpites de Odds Baixas FC Köln x Freiburg



  • 🔵 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

  • 🟢 Dupla Chance: Vitória ou Empate do Freiburg - odd 1.55

  • 🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias FC Köln x Freiburg



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🟢 FC Köln: Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 2.20

  • 🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80


🚀 Palpites de Odds Altas FC Köln x Freiburg



  • 🔵 Placar Exato 1-2 - odd 9.50

  • 🟢 Artilheiro a Qualquer Momento: Lucas Höler (SC Freiburg) - odd 3.10

  • 🟡 Ambos Marcam e Menos de 3.5 Gols no Jogo - odd 4.00


FC Köln x Freiburg: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: FC Köln x SC Freiburg - Bundesliga 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: RheinEnergieStadion, Colônia

  • 📺 Transmissão: TV Bandeirantes e Goat (YouTube)


Como FC Köln e SC Freiburg Chegam Para o Confronto


O FC Köln iniciou a temporada com uma vitória convincente fora de casa, mostrando um bom entrosamento e capacidade de finalização. A equipe quer manter essa energia para o primeiro jogo em seu estádio.


O Freiburg também demonstrou resiliência na sua estreia, conquistando um resultado positivo longe de seus domínios. O time busca consolidar essa boa fase na liga.


Nossa Opinião para FC Köln x Freiburg


Ambos os times vêm de vitórias, o que deve proporcionar um jogo aberto e com chances para os dois lados. A expectativa é de um confronto tático e disputado, onde os detalhes farão a diferença.


A partida pode ser decidida pela eficiência no ataque e pela capacidade de manter a solidez defensiva. A torcida em Colônia pode ser um fator extra para o time da casa.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

1.FC Köln x SC Freiburg: Palpite do Dia

1.FC Köln x SC Freiburg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

1.FC Köln x SC Freiburg: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2023 Bundesliga
1.FC Köln
0 - 0
SC Freiburg
2023 Bundesliga
SC Freiburg
2 - 0
1.FC Köln
2022 Bundesliga
1.FC Köln
0 - 1
SC Freiburg
2022 Bundesliga
SC Freiburg
2 - 0
1.FC Köln
2021 Bundesliga
1.FC Köln
1 - 0
SC Freiburg

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

