FC Köln x SC Freiburg: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga (31/08)

O FC Köln e o SC Freiburg se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola a partir das 14h30 no RheinEnergieStadion, em Colônia. O jogo terá transmissão pela TV Bandeirantes e pelo canal Goat no YouTube.

Este confronto promete ser interessante, com o FC Köln buscando confirmar seu bom início de temporada em casa. Já o Freiburg, que também começou bem, quer manter o embalo e somar pontos importantes fora de casa.

Confira nossos palpites para FC Köln x Freiburg, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de FC Köln x Freiburg: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de FC Köln x Freiburg, observamos que ambas as equipes vêm de resultados positivos em suas estreias na Bundesliga. O Köln demonstrou força como mandante, enquanto o Freiburg mostrou consistência, mesmo fora de casa.

Considerando o momento atual e a necessidade de ambos os times buscarem pontos, projetamos um jogo equilibrado, mas com oportunidades de gols para os dois lados.



🎯 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

- odd 1.45

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Vitória ou Empate do Freiburg - odd 1.55



Palpites Alternativos FC Köln x Freiburg

Para apostadores que buscam um pouco mais de risco em troca de retornos potencialmente maiores, separamos algumas opções alternativas. O histórico recente dos confrontos diretos indica partidas com poucos gols, mas o momento atual sugere um cenário diferente.



🎯 Placar Exato 1-1 - odd 7.00

- odd 7.00

🎯 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 3.50

- odd 3.50

🎯 FC Köln para Marcar no 2º Tempo - odd 2.10



Super Palpite FC Köln x Freiburg



🚀 Vitória do Freiburg e Mais de 2.5 Gols - odd 4.75



💰 Palpites de Odds Baixas FC Köln x Freiburg



🔵 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

- odd 1.45

🟢 Dupla Chance: Vitória ou Empate do Freiburg - odd 1.55

- odd 1.55

🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias FC Köln x Freiburg



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

- odd 1.75

🟢 FC Köln: Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 2.20

- odd 2.20

🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80



🚀 Palpites de Odds Altas FC Köln x Freiburg



🔵 Placar Exato 1-2 - odd 9.50

- odd 9.50

🟢 Artilheiro a Qualquer Momento: Lucas Höler (SC Freiburg) - odd 3.10

- odd 3.10

🟡 Ambos Marcam e Menos de 3.5 Gols no Jogo - odd 4.00



FC Köln x Freiburg: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: FC Köln x SC Freiburg - Bundesliga 2025/26

FC Köln x SC Freiburg - Bundesliga 2025/26

📅 Data: 31/08/2025

31/08/2025

⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

14h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: RheinEnergieStadion, Colônia

RheinEnergieStadion, Colônia

📺 Transmissão: TV Bandeirantes e Goat (YouTube)



Como FC Köln e SC Freiburg Chegam Para o Confronto

O FC Köln iniciou a temporada com uma vitória convincente fora de casa, mostrando um bom entrosamento e capacidade de finalização. A equipe quer manter essa energia para o primeiro jogo em seu estádio.

O Freiburg também demonstrou resiliência na sua estreia, conquistando um resultado positivo longe de seus domínios. O time busca consolidar essa boa fase na liga.

Nossa Opinião para FC Köln x Freiburg

Ambos os times vêm de vitórias, o que deve proporcionar um jogo aberto e com chances para os dois lados. A expectativa é de um confronto tático e disputado, onde os detalhes farão a diferença.

A partida pode ser decidida pela eficiência no ataque e pela capacidade de manter a solidez defensiva. A torcida em Colônia pode ser um fator extra para o time da casa.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.