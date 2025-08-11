Assine UOL
FC Juarez
  • D
  • V
  • V
  • E
  • D
Liga MX - Mexico
Estadio Olímpico Benito Juárez
Toluca
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.8
x
3.7
2
1.91
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.65
x
3.55
2
1.97
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.5
2
1.94
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 20:30

FC Juarez x Toluca: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Liga México 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites FC Juarez x Toluca com odds altas e palpite placar exato.


O duelo da Liga México entre FC Juarez e Toluca acontece na terça-feira, 12/08/2025, às 00h00 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Benito Juárez. Mesmo sem transmissão oficial confirmada, trouxemos os mercados mais interessantes e análises para você.


FC Juarez chega com desempenho modesto, ainda sem vitórias nesta temporada. Já o Toluca apresenta ataque mais agressivo e eficaz, com 10 gols em 3 partidas na liga. 


No confronto direto, Juarez venceu 6 dos 14 jogos, Toluca venceu 4 e houve 4 empates, com uma leve vantagem de gols para o Toluca (22 a 20).


Nossos palpites combinam forma recente, estatísticas ofensivas e histórico entre os times.


FC Juarez x Toluca Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Toluca vence odd 1.95

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 2.01 (total de gols)

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam (Sim) odd 1.66


O palpite do dia aposta na eficiência ofensiva do Toluca, com Juarez mostrando fraquezas defensivas (média de 1 gol sofrido na liga). A expectativa de muitos gols vem da média excepcional do Toluca e o histórico recente de Over. Ambos marcam faz sentido com os padrões ofensivos de ambas as equipes.


🚀 FC Juarez x Toluca Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Toluca vence por 2 gols odd 3.32 
🟢 Palpite: Juarez para marcar no 2º tempo odd 4.00 
🟡 Palpite: Toluca com total de escanteios acima de 7.5 odd 2.64 


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Juarez x Toluca



  • 🔥 Placar exato 1-2 a favor do Toluca odd 18.76 

  • 🔥 Ambos marcam e Over 2.5 gols odd estimada 3.36 (combinação provável e valor alto)


💰 Palpites de Odds Baixas FC Juarez x Toluca



  • 🔵 Toluca vence odd 1.95

  • 🟢 Mais de 1.5 gols odd 3.83

  • 🟡 Ambos marcam (Sim) odd 1.66


São apostas mais conservadoras, mas com valor, especialmente considerando o volume de gols e a postura ofensiva das equipes até aqui.


Informações do Jogo: FC Juarez x Toluca – Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: FC Juarez x Toluca - Liga México

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 00h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Apostas de futebol são para entretenimento, veja nosso conteúdo sobre palpite de futebol para hoje.


📺 Onde Assistir FC Juarez x Toluca


Sem sinal oficial divulgado, a partida pode estar disponível via plataformas de casas de apostas que oferecem video-streaming, como Bet365 ou outras similares. Acompanhe se tiver conta ativa e verificada para acessar a transmissão ao vivo.


Como FC Juarez e Toluca Chegam Para o Confronto


FC Juarez:
A equipe ainda busca a primeira vitória na Liga MX 2025/26, com muitos empates e apenas uma derrota. Ofensivamente, marcaram apenas 3 gols no campeonato, enquanto a defesa cedeu 4. O time precisa melhorar a criação e endurecer o sistema defensivo.


Toluca:
Já Toluca tem 2 vitórias e 1 derrota, com impressionantes 10 gols em 3 jogos, média de 3.33 por partida. Apesar de ter sofrido mais gols (7 sofridos), demonstra poder ofensivo robusto. Jogadores como Gallardo e Alexis Vega são destaques criativos. 


 

Ver mais Ver menos

FC Juarez x Toluca: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Linfield - Vikingur Gota
1
1.52
Barrow - Preston
2
1.9
FC Vaduz - AZ Alkmaar
2
1.35
Múltipla
3.90
x
Aposta
20
=
Ganhos
77.98
Apostar agora

FC Juarez x Toluca: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Juarez x Toluca: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Liga MX
FC Juarez
0 - 4
Toluca
2024 Liga MX
Toluca
3 - 2
FC Juarez
2023 Liga MX
FC Juarez
1 - 1
Toluca
2023 Liga MX
Toluca
2 - 4
FC Juarez
2022 Liga MX
Toluca
1 - 1
FC Juarez

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Juarez
Empate
Toluca

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Mantenha o Jogo Responsável como prioridade, apostando apenas dentro dos seus limites e com moderação.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites