FC Juarez x Toluca: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Liga México 12/08

Confira os melhores palpites FC Juarez x Toluca com odds altas e palpite placar exato.

O duelo da Liga México entre FC Juarez e Toluca acontece na terça-feira, 12/08/2025, às 00h00 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Benito Juárez. Mesmo sem transmissão oficial confirmada, trouxemos os mercados mais interessantes e análises para você.

FC Juarez chega com desempenho modesto, ainda sem vitórias nesta temporada. Já o Toluca apresenta ataque mais agressivo e eficaz, com 10 gols em 3 partidas na liga.

No confronto direto, Juarez venceu 6 dos 14 jogos, Toluca venceu 4 e houve 4 empates, com uma leve vantagem de gols para o Toluca (22 a 20).

Nossos palpites combinam forma recente, estatísticas ofensivas e histórico entre os times.

FC Juarez x Toluca Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Toluca vence odd 1.95

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 2.01 (total de gols)

🎯 Palpite: Ambos marcam (Sim) odd 1.66



O palpite do dia aposta na eficiência ofensiva do Toluca, com Juarez mostrando fraquezas defensivas (média de 1 gol sofrido na liga). A expectativa de muitos gols vem da média excepcional do Toluca e o histórico recente de Over. Ambos marcam faz sentido com os padrões ofensivos de ambas as equipes.

🚀 FC Juarez x Toluca Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Toluca vence por 2 gols odd 3.32

🟢 Palpite: Juarez para marcar no 2º tempo odd 4.00

🟡 Palpite: Toluca com total de escanteios acima de 7.5 odd 2.64

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Juarez x Toluca



🔥 Placar exato 1-2 a favor do Toluca odd 18.76

🔥 Ambos marcam e Over 2.5 gols odd estimada 3.36 (combinação provável e valor alto)



💰 Palpites de Odds Baixas FC Juarez x Toluca



🔵 Toluca vence odd 1.95

🟢 Mais de 1.5 gols odd 3.83

🟡 Ambos marcam (Sim) odd 1.66



São apostas mais conservadoras, mas com valor, especialmente considerando o volume de gols e a postura ofensiva das equipes até aqui.

Informações do Jogo: FC Juarez x Toluca – Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: FC Juarez x Toluca - Liga México

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 00h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



📺 Onde Assistir FC Juarez x Toluca

Sem sinal oficial divulgado, a partida pode estar disponível via plataformas de casas de apostas que oferecem video-streaming, como Bet365 ou outras similares. Acompanhe se tiver conta ativa e verificada para acessar a transmissão ao vivo.

Como FC Juarez e Toluca Chegam Para o Confronto

FC Juarez:

A equipe ainda busca a primeira vitória na Liga MX 2025/26, com muitos empates e apenas uma derrota. Ofensivamente, marcaram apenas 3 gols no campeonato, enquanto a defesa cedeu 4. O time precisa melhorar a criação e endurecer o sistema defensivo.

Toluca:

Já Toluca tem 2 vitórias e 1 derrota, com impressionantes 10 gols em 3 jogos, média de 3.33 por partida. Apesar de ter sofrido mais gols (7 sofridos), demonstra poder ofensivo robusto. Jogadores como Gallardo e Alexis Vega são destaques criativos.