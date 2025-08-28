FC Juarez x Mazatlán: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Mexicana, 30/08

FC Juarez x Mazatlán: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: FC Juarez x Mazatlán pela Liga MX



📅 Data: 30 de agosto de 2025



🕒 Horário: 22h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estadio Olímpico Benito Juárez



FC Juarez x Mazatlán Palpite pela Liga do México



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



FC Juarez x Mazatlán: Análise Pré-Jogo

Histórico Recente

Analisamos o desempenho recente de ambas as equipes. O FC Juarez apresenta uma boa fase, vencendo seus últimos jogos. Contudo, o Mazatlán também teve bons resultados recentemente, o que torna o jogo imprevisível. Assim, precisamos avaliar outros fatores.

Forma Atual das Equipes

Apesar de suas vitórias recentes, o FC Juarez apresenta algumas inconsistências em seu jogo. No entanto, a equipe demonstra potencial ofensivo considerável. Já o Mazatlán se encontra em um momento irregular, com resultados alternados. Então, a partida pode ser equilibrada.

Confrontos Diretos

Observamos o histórico de confrontos diretos entre as equipes. Embora haja alternância de resultados, o FC Juarez possui vantagem nos últimos jogos. Mas isso não garante o resultado desta partida, obviamente. Afinal, o futebol é imprevisível.

Fatores a Considerar

Consideramos a importância do jogo para ambas as equipes na tabela da Liga MX. A motivação pode ser um fator decisivo. Assim, esperamos uma partida bastante disputada. No entanto, o mando de campo favorece o FC Juarez.

FC Juarez x Mazatlán: Palpites

Sugerimos os palpites baseados em nossa análise. Embora não haja garantias, consideramos provável que ambas as equipes marquem. Acreditamos numa vitória do FC Juarez, por uma pequena diferença. Contudo, um empate também é uma possibilidade.

FC Juarez x Mazatlán: Onde Assistir

O jogo FC Juarez x Mazatlán vai ter transmissão ao vivo pela Novibet e Superbet.