Assine UOL
FC Juarez
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Liga MX - Mexico
Estadio Olímpico Benito Juárez
Mazatlán
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.81
x
3.6
2
4.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.55
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.4
2
4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.4
2
4.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 07:30

FC Juarez x Mazatlán: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Mexicana, 30/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

FC Juarez x Mazatlán: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: FC Juarez x Mazatlán pela Liga MX

  • 📅 Data: 30 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 22h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Olímpico Benito Juárez


FC Juarez x Mazatlán Palpite pela Liga do México



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


FC Juarez x Mazatlán: Análise Pré-Jogo


Histórico Recente


Analisamos o desempenho recente de ambas as equipes. O FC Juarez apresenta uma boa fase, vencendo seus últimos jogos. Contudo, o Mazatlán também teve bons resultados recentemente, o que torna o jogo imprevisível. Assim, precisamos avaliar outros fatores.


Forma Atual das Equipes


Apesar de suas vitórias recentes, o FC Juarez apresenta algumas inconsistências em seu jogo. No entanto, a equipe demonstra potencial ofensivo considerável. Já o Mazatlán se encontra em um momento irregular, com resultados alternados. Então, a partida pode ser equilibrada.


Confrontos Diretos


Observamos o histórico de confrontos diretos entre as equipes. Embora haja alternância de resultados, o FC Juarez possui vantagem nos últimos jogos. Mas isso não garante o resultado desta partida, obviamente. Afinal, o futebol é imprevisível.


Fatores a Considerar


Consideramos a importância do jogo para ambas as equipes na tabela da Liga MX. A motivação pode ser um fator decisivo. Assim, esperamos uma partida bastante disputada. No entanto, o mando de campo favorece o FC Juarez.


FC Juarez x Mazatlán: Palpites


Sugerimos os palpites baseados em nossa análise. Embora não haja garantias, consideramos provável que ambas as equipes marquem. Acreditamos numa vitória do FC Juarez, por uma pequena diferença. Contudo, um empate também é uma possibilidade.


FC Juarez x Mazatlán: Onde Assistir


O jogo FC Juarez x Mazatlán vai ter transmissão ao vivo pela Novibet e Superbet.

Ver mais Ver menos

FC Juarez x Mazatlán: Palpite do Dia

FC Juarez Vence
Superbet logo
1.9
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Rīgas FS - Hamrun Spartans
1
1.68
Nottingham Forest - West Ham
1
1.7
Baník Ostrava - Celje
1
2
Múltipla
5.71
x
Aposta
20
=
Ganhos
114.24
Apostar agora

FC Juarez x Mazatlán: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Juarez x Mazatlán: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Liga MX
Mazatlán
1 - 1
FC Juarez
2024 Liga MX
FC Juarez
1 - 0
Mazatlán
2023 Liga MX
Mazatlán
0 - 2
FC Juarez
2023 Liga MX
FC Juarez
3 - 1
Mazatlán
2023 Leagues Cup
Mazatlán
1 - 1
FC Juarez

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Juarez
Empate
Mazatlán

Jogos do Dia

Nottingham Forest
  • D
  • V
  • E
  • E
  • D
-
West Ham
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Nottingham Forest Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortuna Sittard
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
RB Leipzig
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
1. FC Heidenheim
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V

RB Leipzig Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Banfield
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Tigre
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Tigre Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Ahli Jeddah
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Al Suqoor
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V

Al-Ahli Jeddah Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Volendam
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Ajax
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Puebla
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
-
Monterrey
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte