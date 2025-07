Juárez x América: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga MX (12/07)

Juárez x América: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Olímpico Benito Juárez, em Ciudad Juárez, na sexta-feira, 12/07, às 00h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Liga MX Apertura 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Juárez x América Palpite da Liga Mexicana



Palpite 1 – América vence (Resultado Final)

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols (Total de Gols)

Palpite 3 – América não sofre gols (Equipe a Marcar)



O palpite de Juárez x América favorece os atuais campeões mexicanos com base no histórico recente entre as equipes. O América venceu quatro dos últimos seis confrontos diretos, incluindo goleada por 4x0 em fevereiro de 2025.

O retrospecto como visitante na temporada passada também sustenta esta escolha. Mesmo com dificuldades ofensivas fora de casa (0.2 gols por jogo), o América manteve solidez defensiva que pode ser decisiva contra um Juárez irregular.

As estatísticas da temporada 2024/25 apontam para um confronto com poucos gols no Estádio Olímpico Benito Juárez. O Juárez registrou 80% dos últimos jogos com menos de 2.5 gols, enquanto o América teve 70% neste cenário.

A média combinada de gols também é baixa: Juárez marcou apenas 1.0 gol por partida e o América 1.0 na temporada anterior. O fator estreia de campeonato tende a aumentar a cautela tática de ambas as equipes.

O setor defensivo do América se destacou significativamente na temporada passada, especialmente jogando fora de casa. Os atuais campeões sofreram apenas 1.2 gols por partida como visitantes, mantendo portões fechados em 20% dos jogos.

O Juárez, por sua vez, apresentou dificuldades ofensivas consideráveis em casa durante 2024/25. Com 17% dos jogos sem marcar gols jogando em seus domínios, o time pode encontrar dificuldades para superar a defesa bien organizada dos visitantes.

Como chegam Juárez x América

A Liga MX Apertura 2025 marca o retorno oficial do futebol mexicano após a pausa entre temporadas. Esta primeira rodada coloca frente a frente times com objetivos distintos para a nova campanha.

O América inicia a defesa do título conquistado na temporada anterior, enquanto o Juárez busca melhorar significativamente sua posição na tabela. A ausência de jogos oficiais desde abril/maio adiciona imprevisibilidade ao confronto inaugural.

Juárez

O time de Ciudad Juárez encerrou a temporada 2024/25 em abril com sequência irregular de resultados. Sem vencer há cinco jogos antes da pausa, incluindo derrotas e empates que comprometeram suas aspirações na reta final.

A média de 1.0 gol marcado por partida na temporada anterior expõe as limitações ofensivas que precisam ser corrigidas. O Juárez também apresentou inconsistência defensiva, sofrendo a mesma média de 1.0 gol por jogo.

Jogando em casa, a equipe busca aproveitar o apoio da torcida para iniciar 2025/26 de forma mais positiva. O objetivo é evitar os tropeços que marcaram o final da campanha passada.

América

Os atuais campeões mexicanos encerraram 2024/25 em maio após campanha vitoriosa que culminou no título nacional. A pausa de dois meses permitiu renovação física e tática para a defesa do troféu conquistado.

Na temporada anterior, o América demonstrou força principalmente jogando em casa (1.8 gols marcados por jogo). Como visitante, as dificuldades ofensivas (0.2 gols por partida) contrastaram com a solidez defensiva apresentada.

A experiência em competições de alto nível e o favoritismo natural como campeão colocam pressão adicional para começar bem a nova temporada. O América busca manter o padrão que o levou ao título em 2024/25.

Juárez x América – Onde Assistir

Juárez x América não terá transmissão confirmada na televisão brasileira. No entanto, casas de apostas de renome como Superbet podem oferecer streaming ao vivo para clientes cadastrados durante a partida.

Ficha do Jogo: