FC Dallas x St. Louis City: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (19/07)

FC Dallas x St. Louis City: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

FC Dallas e St. Louis City se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da MLS 2025. O jogo será disputado no Toyota Stadium, no Texas, com transmissão disponível em casas de apostas com serviço de streaming.

Ambas as equipes fazem campanhas fracas na Conferência Oeste. O Dallas ocupa a 13ª posição, enquanto o St. Louis é o penúltimo colocado. Com poucas vitórias e muitos gols sofridos, o duelo coloca frente a frente duas defesas vulneráveis.

FC Dallas x St. Louis Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na MLS



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.72 na Betano



Palpite 2 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.88 na bet365



Palpite 3 - Dupla chance: FC Dallas ou empate - odd pagando 1.60 na Superbet



Com defesas frágeis (41 gols sofridos pelo Dallas e 35 pelo St. Louis), o jogo tende a ser aberto. Os dois times ainda sonham com recuperação, o que favorece cenários ofensivos.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.72

Dallas e St. Louis somam 70 gols sofridos em 44 jogos somados. Além disso, a média de gols marcados por ambas, mesmo sendo baixa, costuma aparecer especialmente em duelos contra equipes do mesmo nível.

Aposta interessante para um jogo equilibrado e com boas chances em cada lado.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.88

Mesmo com ataques inconsistentes, as defesas costumam entregar. Os dois times sofrem com erros de posicionamento e bolas aéreas. Com isso, é viável apostar em pelo menos três gols no total da partida.

Dupla chance: FC Dallas ou empate - odd pagando 1.60

Apesar da campanha fraca, o Dallas joga em casa, onde pontua melhor. Já o St. Louis é um dos piores visitantes da conferência. Por isso, a dupla chance protegendo o empate é uma aposta mais segura.

FC Dallas x St. Louis City - Onde Assistir Ao vivo

A partida entre FC Dallas e St. Louis City terá transmissão por casas de apostas com streaming autorizado, como bet365 e Betano. O jogo acontece no Toyota Stadium, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Informações do jogo:



⚽ Confronto: FC Dallas x St. Louis City – MLS



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Toyota Stadium, Texas



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



FC Dallas x St. Louis City: Escalações

Provável escalação do FC Dallas: Paes; Farfan, Tafari, Ibeagha, Twumasi; Illarramendi, Pomykal, Ferreira; Obrian, Kamungo, Arriola

Provável escalação do St. Louis City: Burki; Nerwinski, Parker, Bell; Watts, Blom, Vassilev; Stroud, Jackson, Klauss, Alm

Como sempre, as formações podem ser alteradas momentos antes do apito inicial. Fique atento aos canais oficiais.