FC Dallas x San Diego: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir FC Dallas x San Diego, um jogo da fase regular da conferência Oeste da MLS que se joga no dia 28 de junho de 2025 pelas 21:30 no Toyota Stadium, em Frisco, Texas.

O San Diego FC, líder do Oeste com 36 pontos, visita o FC Dallas buscando ampliar sua vantagem no topo da tabela.

Com o melhor ataque da conferência (38 gols), a equipe vem embalada e encara um Dallas irregular, que ocupa apenas a 10ª posição com 21 pontos e uma das defesas mais vazadas (32 gols sofridos).

Em casa, o FC Dallas tenta surpreender e recuperar terreno na luta por uma vaga no grupo dos 7 primeiros classificados.

FC Dallas x San Diego - Palpites de Hoje - MLS

1. 🎲 Vitória do FC Dallas (Odd: 3.10)





San Diego é favorito (Odd 2.20), mas o FC Dallas tem histórico de surpresas em casa.







Odd 3.10 para uma vitória do Dallas vale o risco.





2. ⚽ Ambas marcam + Mais de 3.5 gols (Odd: 2.32)





Jogo promete ser aberto, com San Diego ofensivo e Dallas vulnerável defensivamente.







Odd 2.32 para um placar movimentado (ex: 2-2, 3-1).





3. 🎯 Placar Correto: San Diego FC 3-1 (Odd: 22.00)





San Diego vem com bom ataque, e Dallas sofre gols com frequência.







Odd 22.00 para um placar específico, mas com potencial alto.





FC Dallas x San Diego - Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.