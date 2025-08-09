- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- E
FC Dallas x Portland Timbers: Palpite Odds Altas +10, Onde Assistir, MLS - 09/08
Confira os melhores palpites FC Dallas x Portland Timbers com odds altas +10 e resultado final!
Neste duelo da MLS, que acontece no Toyota Stadium em Frisco, no Texas, no sábado, 09/08/2025, às 21h30 (horário de Brasília), você encontra análises táticas, prognósticos de resultado, e onde assistir ao vivo.
Vamos trazer os melhores palpites, odds altas e todos os detalhes para você estar por dentro de tudo.
Nos parágrafos seguintes, vamos mostrar os cenários de cada equipe, possíveis estratégias, os mercados mais fortes e também informar onde acompanhar ao vivo este confronto imperdível.
FC Dallas x Portland Timbers Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite do dia: Resultado final: FC Dallas vence - odd 2.11 na Superbet
- 🎯 Ambos marcam Sim: odd 1.51 na Superbet
- 🎯 Total de gols Menos de 2.5: odd 2.14 na Superbet
O palpite do dia aposta na força do FC Dallas dentro de casa, apesar de terem perdido 6 das últimas 10 partidas em Frisco.
O cenário de “ambas equipes marcam” é plausível, já que os Timbers sofreram o primeiro gol em 6 das últimas 10 partidas da MLS. Já o total de gols limitado reflete a tendência de muitos confrontos com poucos gols, especialmente pelos Timbers terem terminado 9 de 15 jogos com menos de 2.5 gols. Odds coerentes com o momento das equipes.
FC Dallas x Portland Timbers Palpite com odds altas
- 🔵 Empate exato 1:1 odd 10.29 - Esportes da Sorte
- 🟢 Portland vence sem sofrer gol odd 5.77 - Esportes da Sorte
- 🟡 FC Dallas vence por 2 gols odd 9.96 - Esportes da Sorte
Estes palpites de risco elevado refletem tendências estatísticas: o Timbers tem histórico recente de partidas de poucos gols e o equilíbrio pode levar a um 1‑1, além de possibilidades de surpresas e resultados mais amplos. Odds realistas diante dos contextos atuais.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Dallas x Portland Timbers
- 🔥 Portland vence sem sofrer gol odd 5.77 - Esportes da Sorte
Uma aposta ousada, mas baseada na capacidade defensiva dos Timbers e na luta do time da casa, que busca recuperação.
Palpites de Odds Baixas FC Dallas x Portland Timbers
- 🔵 FC Dallas vence: odd 2.11
- 🟢 Ambos marcam: odd 1.51
- 🟡 Menos de 2.5 gols: odd 2.14
Mercados mais seguros, com odds acessíveis e boas chances de acerto para quem prefere moderar o risco, mas ainda busca retorno.
Informações do Jogo: FC Dallas x Portland Timbers: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: FC Dallas x Portland Timbers – Major League Soccer
- Data: 09/08/25
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Toyota, Frisco (Texas)
- Transmissão: disponível no streaming da Apple TV
Onde Assistir FC Dallas x Portland Timbers
A partida será transmitida via streaming da Apple TV. Além disso, é possível acompanhar por plataformas de apostas como Bet365, Superbet ou Novibet, login ou cadastro é necessário para acessar o vídeo.
Como FC Dallas e Portland Timbers Chegam Para o Confronto
FC Dallas
Sob o comando de Eric Quill, o clube está em recuperação, mas ocupa a 12ª colocação da Conferência, 23º no geral. Trouxeram o argentino Luciano Acosta, ex-MVP da MLS, como reforço, mas há rumores de sua transferência ao Fluminense. O time luta para achar consistência, especialmente em casa.
Portland Timbers
Os Timbers estão em 5º na conferência e 13º no geral, com grandes reforços: David Da Costa e Kevin Kelsy chegaram para suprir a saída de Evander. A equipe mescla experiência e novos talentos, mas ainda busca encaixar a evolução do elenco.
FC Dallas x Portland Timbers: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Dallas x Portland Timbers: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Dallas x Portland Timbers: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que as apostas devem ser encaradas como entretenimento. Respeite seus limites, jogue com consciência e não utilize o palpite como fonte de renda. Informação e controle são fundamentais. Visite nossa página sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- E
- E
- E
- D
- E
- D
- D
Notts County Vence
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- E
Empate
- D
- D
- V
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- V
Twente Vence
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- V
Defensa Y Justicia Vence
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Utrecht Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Pachuca Vence