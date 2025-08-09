Assine UOL
Portland Timbers
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E
FC Dallas x Portland Timbers: Palpite Odds Altas +10, Onde Assistir, MLS - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites FC Dallas x Portland Timbers com odds altas +10 e resultado final! 


Neste duelo da MLS, que acontece no Toyota Stadium em Frisco, no Texas, no sábado, 09/08/2025, às 21h30 (horário de Brasília), você encontra análises táticas, prognósticos de resultado, e onde assistir ao vivo.


Vamos trazer os melhores palpites, odds altas e todos os detalhes para você estar por dentro de tudo.


Nos parágrafos seguintes, vamos mostrar os cenários de cada equipe, possíveis estratégias, os mercados mais fortes e também informar onde acompanhar ao vivo este confronto imperdível.


FC Dallas x Portland Timbers Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite do dia: Resultado final: FC Dallas vence - odd 2.11 na Superbet

  • 🎯 Ambos marcam Sim: odd 1.51 na Superbet

  • 🎯 Total de gols Menos de 2.5: odd 2.14 na Superbet


O palpite do dia aposta na força do FC Dallas dentro de casa, apesar de terem perdido 6 das últimas 10 partidas em Frisco.


O cenário de “ambas equipes marcam” é plausível, já que os Timbers sofreram o primeiro gol em 6 das últimas 10 partidas da MLS. Já o total de gols limitado reflete a tendência de muitos confrontos com poucos gols, especialmente pelos Timbers terem terminado 9 de 15 jogos com menos de 2.5 gols. Odds coerentes com o momento das equipes.


FC Dallas x Portland Timbers Palpite com odds altas



  • 🔵 Empate exato 1:1 odd 10.29 - Esportes da Sorte

  • 🟢 Portland vence sem sofrer gol odd 5.77 - Esportes da Sorte

  • 🟡 FC Dallas vence por 2 gols odd 9.96 - Esportes da Sorte


Estes palpites de risco elevado refletem tendências estatísticas: o Timbers tem histórico recente de partidas de poucos gols e o equilíbrio pode levar a um 1‑1, além de possibilidades de surpresas e resultados mais amplos. Odds realistas diante dos contextos atuais.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Dallas x Portland Timbers



  • 🔥 Portland vence sem sofrer gol odd 5.77 - Esportes da Sorte
    Uma aposta ousada, mas baseada na capacidade defensiva dos Timbers e na luta do time da casa, que busca recuperação.


Palpites de Odds Baixas FC Dallas x Portland Timbers



  • 🔵 FC Dallas vence: odd 2.11

  • 🟢 Ambos marcam: odd 1.51

  • 🟡 Menos de 2.5 gols: odd 2.14


Mercados mais seguros, com odds acessíveis e boas chances de acerto para quem prefere moderar o risco, mas ainda busca retorno.


Informações do Jogo: FC Dallas x Portland Timbers: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: FC Dallas x Portland Timbers – Major League Soccer

  • Data: 09/08/25

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Toyota, Frisco (Texas)

  • Transmissão: disponível no streaming da Apple TV


Onde Assistir FC Dallas x Portland Timbers


A partida será transmitida via streaming da Apple TV. Além disso, é possível acompanhar por plataformas de apostas como Bet365, Superbet ou Novibet, login ou cadastro é necessário para acessar o vídeo.


Como FC Dallas e Portland Timbers Chegam Para o Confronto


FC Dallas


Sob o comando de Eric Quill, o clube está em recuperação, mas ocupa a 12ª colocação da Conferência, 23º no geral. Trouxeram o argentino Luciano Acosta, ex-MVP da MLS, como reforço, mas há rumores de sua transferência ao Fluminense. O time luta para achar consistência, especialmente em casa.


Portland Timbers


Os Timbers estão em 5º na conferência e 13º no geral, com grandes reforços: David Da Costa e Kevin Kelsy chegaram para suprir a saída de Evander. A equipe mescla experiência e novos talentos, mas ainda busca encaixar a evolução do elenco.

Ver mais Ver menos

FC Dallas x Portland Timbers: Palpite do Dia

Portland Timbers Vence
Superbet logo
3.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

FC Dallas x Portland Timbers: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Dallas x Portland Timbers: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Portland Timbers
0 - 0
FC Dallas
2024 Major League Soccer
Portland Timbers
0 - 0
FC Dallas
2024 Major League Soccer
FC Dallas
3 - 2
Portland Timbers
2023 Major League Soccer
Portland Timbers
1 - 0
FC Dallas
2023 Major League Soccer
FC Dallas
1 - 1
Portland Timbers

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Dallas
Empate
Portland Timbers

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que as apostas devem ser encaradas como entretenimento. Respeite seus limites, jogue com consciência e não utilize o palpite como fonte de renda. Informação e controle são fundamentais. Visite nossa página sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

