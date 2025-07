FC Dallas x New York City FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (25/07)

FC Dallas e New York City FC se enfrentam nesta quinta-feira, 25 de julho, em partida válida pela Major League Soccer. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Toyota Stadium, Texas, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da Apple TV com o MLS Season Pass.

O FC Dallas vai a campo pressionado, pois precisa reagir na Conferência Oeste. O time ocupa a décima segunda colocação e luta para manter as chances de chegar aos playoffs, mas a defesa tem sido um problema, com 41 gols sofridos e um saldo negativo de nove gols.

Já o New York City FC chega mais confiante, brigando na parte intermediária da Conferência Leste. A equipe está na oitava posição e busca pontos fora de casa para se consolidar na zona de repescagem para os playoffs, contando com um equilíbrio defensivo, já que sofreu apenas 26 gols na competição.

Confira nosso palpite de FC Dallas x New York City FC, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

FC Dallas x New York City FC Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em FC Dallas x New York City FC, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Major League Soccer.



Ambas as Equipes Marcam (BTTS) - Não - Odd pagando 2.37

Quando olhamos o histórico recente, em oito jogos disputados entre as duas equipes, o FC Dallas marcou onze gols e o New York City FC marcou 15. Além disso, em quatro confrontos na casa do FC Dallas, o time da casa marcou apenas um gol.

O New York City FC, por sua vez, não marcou em dois dos quatro jogos disputados na casa do FC Dallas. A tendência é de um jogo mais fechado, especialmente considerando a fragilidade defensiva do Dallas e a solidez do New York City.

Total de Gols (Over/Under) - Menos de 2.5 gols - Odd pagando 2.17

Em todos os oito confrontos diretos, tivemos quatro empates. O placar mais comum entre FC Dallas e New York City FC na casa do Dallas é 1 a 1, ocorrendo em dois jogos. Já na casa do New York City, o placar mais comum é 3 a 1, também em duas partidas. O último jogo entre as equipes terminou em 3 a 1 para o New York City FC.

Considerando que 50% dos jogos entre as equipes terminaram em empate, e que o New York City FC tem um bom equilíbrio defensivo (com 26 gols sofridos em 23 jogos), é provável que o número de gols seja menor. O FC Dallas também tem um saldo negativo de -9 gols, o que indica dificuldades em balançar as redes.

Dupla Chance - New York City FC ou Empate (X2) - Odd pagando 1.55

O New York City FC possui um retrospecto superior no geral, com três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em oito jogos. Em quatro jogos fora de casa contra o FC Dallas, o New York City FC venceu uma vez e empatou duas, somando mais pontos que o Dallas em seus domínios.

O FC Dallas, por outro lado, venceu apenas um dos oito confrontos diretos. Dada a luta do FC Dallas para sair da 12ª colocação na Conferência Oeste e o momento mais consistente do New York City FC, que está na zona de repescagem dos playoffs na Conferência Leste, a chance de o New York City FC pontuar é maior.

FC Dallas x New York City FC - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à FC Dallas x New York City FC na Apple TV com o MLS Season Pass. A partida está marcada para às 21h30, desta quinta-feira, no Toyota Stadium.

Tudo o que você precisa saber de FC Dallas x New York City FC:



⚽️ Confronto: FC Dallas x New York City FC - Major League Soccer



📅 Data: 25/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Toyota Stadium, Texas



📺 Onde vai passar FC Dallas x New York City FC: Apple TV (MLS Season Pass)



FC Dallas x New York City FC: Escalações

As escalações prováveis são baseadas nas últimas partidas dos times, mas é importante lembrar que podem ocorrer mudanças até a hora do jogo.

Provável escalação do FC Dallas: Maarten Paes; Geovane Jesus, Nkosi Tafari, Omar Gonzalez e Sam Junqua; Asier Illarramendi, Paxton Pomykal e Sebastian Lletget; Jesús Ferreira, Petar Musa e Bernard Kamungo.

Provável escalação do New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Birk Risa e Kevin O'Toole; Keaton Parks, Andrés Perea e Santiago Rodríguez; Julian Fernández, Hannes Wolf e Mounsef Bakrar.

FC Dallas x New York City FC - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Aqui está o retrospecto dos confrontos mais recentes entre FC Dallas e New York City FC:



22/04/2023 - New York City FC 3x1 FC Dallas (MLS 2023)



13/07/2022 - FC Dallas 0x1 New York City FC (MLS 2022)



14/09/2021 - New York City FC 3x3 FC Dallas (MLS 2021)



22/09/2019 - FC Dallas 1x1 New York City FC (MLS 2019)



29/04/2018 - New York City FC 3x1 FC Dallas (MLS 2018)



FC Dallas x New York City FC: quem ganha? - Melhores odds

O New York City FC tem uma probabilidade maior de ganhar o jogo desta quinta-feira, ou ao menos não perder. Isso porque a equipe tem um retrospecto melhor no confronto direto, com três vitórias e quatro empates em oito jogos.



FC Dallas ganha - Odd de 2.41 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de 3.48 na Esportes da Sorte



New York City FC ganha - Odd de 2.72 na Esportes da Sorte



New York City FC ou Empate (Dupla Chance) - Odd de 1.55 na Esportes da Sorte



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.