FC Dallas x Austin Palpite e Odds 3+, 20+; Onde Assistir, MLS (13/09)

O confronto, válido pela MLS, acontece no sábado, 13 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Toyota Stadium, em Frisco, Texas. A partida promete muita emoção, com as equipes buscando uma vitória importante na competição.

Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites, odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico de confrontos entre as equipes. Acompanhe!

FC Dallas x Austin: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos 3 dicas com as melhores oportunidades:



🎯 Ambos marcam - odd 1.95

- odd 1.95

🎯 FC Dallas vence - odd 2.30

- odd 2.30

🎯 Mais de 2.5 gols no total - odd 2.05



Analisamos as estatísticas recentes das equipes e o histórico de confrontos para oferecer as melhores dicas de apostas. As odds estão sujeitas a alterações, então fique de olho.

Palpites Alternativos FC Dallas x Austin

Se você busca outras opções de apostas, confira algumas sugestões:



⚽️ Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.80

- odd 1.80

⚽️ FC Dallas marca o primeiro gol - odd 2.00

- odd 2.00

⚽️ Empate no 1º tempo - odd 2.25



Super Palpites FC Dallas x Austin

Para quem gosta de ousar, separamos algumas apostas com odds mais altas:



🔥 Resultado exato: 2 x 1 para o FC Dallas - odd 9.00

- odd 9.00

🔥 Artilheiro a qualquer momento: Jesus Ferreira (FC Dallas) - odd 3.50

- odd 3.50

🔥 Austin vence por 2 gols de diferença - odd 6.00



💰 Palpites de Odds Baixas FC Dallas x Austin

Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco:



🟢 Empate anula a aposta - FC Dallas - odd 1.60

- odd 1.60

🟢 Total de gols abaixo de 2.5 - odd 1.70

- odd 1.70

🟢 FC Dallas para vencer qualquer tempo - odd 1.75



⚖️ Palpites de Odds Médias FC Dallas x Austin

Opções com bom equilíbrio entre risco e retorno:



🟡 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no total - odd 2.75

- odd 2.75

🟡 Vitória do FC Dallas com ambos marcam - odd 3.80

- odd 3.80

🟡 Escanteios: FC Dallas +4.5 - odd 1.90



🚀 Palpites de Odds Altas FC Dallas x Austin

Apostas com potencial de grandes ganhos, mas com maior risco:



🔴 Vitória do Austin e ambos marcam - odd 5.50

- odd 5.50

🔴 Resultado exato: 1 x 3 para o Austin - odd 20.00

- odd 20.00

🔴 Artilheiro a qualquer momento: Sebastián Driussi (Austin) - odd 4.00



FC Dallas x Austin: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde acompanhar a partida e os detalhes do confronto:

📋 Informações Completas da Partida

O jogo entre FC Dallas e Austin, pela MLS, acontece no dia 13 de setembro, sábado, às 21h30 (horário de Brasília), no Toyota Stadium, em Frisco, Texas. A partida terá transmissão na Apple Tv com MLS Pass.

Como FC Dallas e Austin Chegam Para o Confronto

O FC Dallas busca consolidar sua posição na competição, aproveitando o fator casa para somar pontos importantes. A equipe tem como objetivo mostrar sua força e buscar uma sequência de vitórias.

O Austin, por outro lado, quer surpreender e somar pontos fora de casa. A equipe tem se mostrado competitiva e busca manter o bom desempenho para subir na tabela.

Últimos Jogos do FC Dallas

O FC Dallas teve resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na temporada. Confira os últimos resultados:



✅ FC Dallas 1 x 1 Los Angeles FC - MLS



🟡 FC Dallas 0 x 0 St. Louis City - MLS



🟡 Austin 1 x 1 FC Dallas - MLS



✅ FC Dallas 2 x 0 Portland Timbers - MLS



❌ FC Dallas 2 x 1 New York City FC - MLS



Últimos Jogos do Austin

O Austin tem apresentado um desempenho consistente em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a força da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. Veja os resultados recentes:



✅ Sporting Kansas City 1 x 2 Austin - MLS



✅ Austin 2 x 0 San Jose Earthquakes - MLS



❌ CF Montreal 2 x 1 Austin - MLS



🟡 Austin 1 x 1 FC Dallas - MLS



✅ Austin 3 x 2 Houston Dynamo - MLS



Nossa Opinião para FC Dallas x Austin

Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols para ambos os lados. O FC Dallas, jogando em casa, busca a vitória para subir na tabela, enquanto o Austin, em boa fase, tenta somar pontos importantes. Nossa dica é apostar em "Ambos marcam", com boa odd.