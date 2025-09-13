Assine UOL
FC Dallas
Major League Soccer - United States
Toyota Stadium
Austin
FC Dallas x Austin Palpite e Odds 3+, 20+; Onde Assistir, MLS (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

O confronto, válido pela MLS, acontece no sábado, 13 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Toyota Stadium, em Frisco, Texas. A partida promete muita emoção, com as equipes buscando uma vitória importante na competição.


Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites, odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico de confrontos entre as equipes. Acompanhe!


FC Dallas x Austin: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos 3 dicas com as melhores oportunidades:



  • 🎯 Ambos marcam - odd 1.95

  • 🎯 FC Dallas vence - odd 2.30

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no total - odd 2.05


Analisamos as estatísticas recentes das equipes e o histórico de confrontos para oferecer as melhores dicas de apostas. As odds estão sujeitas a alterações, então fique de olho.


Palpites Alternativos FC Dallas x Austin


Se você busca outras opções de apostas, confira algumas sugestões:



  • ⚽️ Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.80

  • ⚽️ FC Dallas marca o primeiro gol - odd 2.00

  • ⚽️ Empate no 1º tempo - odd 2.25


Super Palpites FC Dallas x Austin


Para quem gosta de ousar, separamos algumas apostas com odds mais altas:



  • 🔥 Resultado exato: 2 x 1 para o FC Dallas - odd 9.00

  • 🔥 Artilheiro a qualquer momento: Jesus Ferreira (FC Dallas) - odd 3.50

  • 🔥 Austin vence por 2 gols de diferença - odd 6.00


💰 Palpites de Odds Baixas FC Dallas x Austin


Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco:



  • 🟢 Empate anula a aposta - FC Dallas - odd 1.60

  • 🟢 Total de gols abaixo de 2.5 - odd 1.70

  • 🟢 FC Dallas para vencer qualquer tempo - odd 1.75


⚖️ Palpites de Odds Médias FC Dallas x Austin


Opções com bom equilíbrio entre risco e retorno:



  • 🟡 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no total - odd 2.75

  • 🟡 Vitória do FC Dallas com ambos marcam - odd 3.80

  • 🟡 Escanteios: FC Dallas +4.5 - odd 1.90


🚀 Palpites de Odds Altas FC Dallas x Austin


Apostas com potencial de grandes ganhos, mas com maior risco:



  • 🔴 Vitória do Austin e ambos marcam - odd 5.50

  • 🔴 Resultado exato: 1 x 3 para o Austin - odd 20.00

  • 🔴 Artilheiro a qualquer momento: Sebastián Driussi (Austin) - odd 4.00


FC Dallas x Austin: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde acompanhar a partida e os detalhes do confronto:


📋 Informações Completas da Partida


O jogo entre FC Dallas e Austin, pela MLS, acontece no dia 13 de setembro, sábado, às 21h30 (horário de Brasília), no Toyota Stadium, em Frisco, Texas. A partida terá transmissão na Apple Tv com MLS Pass.  


Como FC Dallas e Austin Chegam Para o Confronto


O FC Dallas busca consolidar sua posição na competição, aproveitando o fator casa para somar pontos importantes. A equipe tem como objetivo mostrar sua força e buscar uma sequência de vitórias.


O Austin, por outro lado, quer surpreender e somar pontos fora de casa. A equipe tem se mostrado competitiva e busca manter o bom desempenho para subir na tabela.


Últimos Jogos do FC Dallas


O FC Dallas teve resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na temporada. Confira os últimos resultados:



  • ✅ FC Dallas 1 x 1 Los Angeles FC - MLS

  • 🟡 FC Dallas 0 x 0 St. Louis City - MLS

  • 🟡 Austin 1 x 1 FC Dallas - MLS

  • ✅ FC Dallas 2 x 0 Portland Timbers - MLS

  • ❌ FC Dallas 2 x 1 New York City FC - MLS


Últimos Jogos do Austin


O Austin tem apresentado um desempenho consistente em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a força da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. Veja os resultados recentes:



  • ✅ Sporting Kansas City 1 x 2 Austin - MLS

  • ✅ Austin 2 x 0 San Jose Earthquakes - MLS

  • ❌ CF Montreal 2 x 1 Austin - MLS

  • 🟡 Austin 1 x 1 FC Dallas - MLS

  • ✅ Austin 3 x 2 Houston Dynamo - MLS


Nossa Opinião para FC Dallas x Austin


Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols para ambos os lados. O FC Dallas, jogando em casa, busca a vitória para subir na tabela, enquanto o Austin, em boa fase, tenta somar pontos importantes. Nossa dica é apostar em "Ambos marcam", com boa odd.


 

FC Dallas x Austin: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Dallas x Austin: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Austin
1 - 1
FC Dallas
2024 Major League Soccer
FC Dallas
3 - 1
Austin
2024 Major League Soccer
FC Dallas
2 - 1
Austin
2024 Major League Soccer
Austin
2 - 1
FC Dallas
2023 Major League Soccer
FC Dallas
1 - 0
Austin

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Dallas
Empate
Austin

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.



 

