FC Cincinnati
Major League Soccer - United States
TQL Stadium
New York City FC
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 20:23

Cincinnati x New York City: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, MLS, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

FC Cincinnati x New York City FC: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da MLS, que acontece no sábado (23/08), às 20h30 (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, sem transmissão no Brasil.


O jogo é uma rodada da MLS. Os dois times se enfrentam em um confronto direto que pode impactar a posição de ambos na tabela.


FC Cincinnati x New York City FC: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (FC Cincinnati) - odd 2.13

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.56

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.61


Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O FC Cincinnati tem um bom desempenho em casa, e o palpite no Resultado Final a seu favor tem uma boa odd. A aposta no Ambos os times marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto em casa quanto fora. Por fim, a aposta em Mais de 2.5 Gols também faz sentido porque as duas equipes têm um histórico recente de jogos com alta pontuação.


Palpites Alternativos FC Cincinnati x New York City FC



  • 🎯 Palpite: 1º Gol (FC Cincinnati) - odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático (FC Cincinnati -0.5) - odd 2.09

  • 🎯 Palpite: Primeiro Escanteio (FC Cincinnati) - odd 1.68


Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O FC Cincinnati abre o placar com frequência em casa (em 3 de 4 jogos), o que torna o palpite de Primeiro Gol uma boa opção. O Handicap Asiático a favor do time da casa é uma aposta direta na vitória, com uma odd valiosa. Por fim, a aposta no Primeiro Escanteio também pode ser uma boa, pois o Cincinnati é um time que costuma ter a iniciativa no ataque.


💰 FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: FC Cincinnati ou Empate - odd 1.35

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.19

  • 🟡 Palpite: Resultado Final (FC Cincinnati) - odd 2.13


⚖️ FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final (New York City FC) - odd 3.07

  • 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (FC Cincinnati E Sim) - odd 3.62

  • 🟡 Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios (Mais de 5.5) - odd 2.95


🚀 FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (New York City FC E Sim) - odd 5.05

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / FC Cincinnati) - odd 5.68

  • 🟡 Palpite: New York City FC - Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.82


FC Cincinnati x New York City FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Cincinnati e New York City FC é um dos destaques da rodada da MLS. O Cincinnati, que ocupa a 16ª posição na tabela, busca consolidar sua campanha, enquanto o New York City FC (23º colocado) tenta subir na classificação. O jogo promete ser equilibrado, com os dois times buscando a vitória para melhorar a sua situação na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: FC Cincinnati x New York City FC - MLS

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: TQL Stadium, em Cincinnati

  • 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil


Como FC Cincinnati e New York City FC Chegam Para o Confronto


O FC Cincinnati chega para o confronto com uma sequência de uma vitória seguida no geral. Em seus últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve um desempenho de seis vitórias, um empate e três derrotas. O time tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.0 gol sofrido por jogo. Em casa, o desempenho é um pouco mais forte, com 75% dos jogos com mais de 2.5 gols.


O New York City FC, por sua vez, está em uma sequência de duas vitórias no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O time tem uma média de 1.8 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo. Fora de casa, a equipe tem uma sequência de três jogos sem perder.

FC Cincinnati x New York City FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Cincinnati x New York City FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Major League Soccer
New York City FC
1 - 0
FC Cincinnati
2024 Major League Soccer
FC Cincinnati
0 - 0
New York City FC
2024 Major League Soccer
New York City FC
3 - 1
FC Cincinnati
2024 Major League Soccer
FC Cincinnati
1 - 0
New York City FC
2024 Major League Soccer
New York City FC
3 - 2
FC Cincinnati

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma empolgante de curtir os jogos, mas é vital lembrar que elas são entretenimento e nunca devem ser vistas como uma maneira de ganhar dinheiro. Para ter uma experiência segura e divertida, defina um limite de gastos e de tempo para os jogos. Não tente recuperar perdas e, se perceber que está perdendo o controle, procure ajuda. Lembre-se, aposte com inteligência e responsabilidade. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

