Cincinnati x New York City: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, MLS, 23/08
FC Cincinnati x New York City FC: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da MLS, que acontece no sábado (23/08), às 20h30 (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, sem transmissão no Brasil.
O jogo é uma rodada da MLS. Os dois times se enfrentam em um confronto direto que pode impactar a posição de ambos na tabela.
FC Cincinnati x New York City FC: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (FC Cincinnati) - odd 2.13
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.56
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.61
Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O FC Cincinnati tem um bom desempenho em casa, e o palpite no Resultado Final a seu favor tem uma boa odd. A aposta no Ambos os times marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto em casa quanto fora. Por fim, a aposta em Mais de 2.5 Gols também faz sentido porque as duas equipes têm um histórico recente de jogos com alta pontuação.
Palpites Alternativos FC Cincinnati x New York City FC
- 🎯 Palpite: 1º Gol (FC Cincinnati) - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático (FC Cincinnati -0.5) - odd 2.09
- 🎯 Palpite: Primeiro Escanteio (FC Cincinnati) - odd 1.68
Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O FC Cincinnati abre o placar com frequência em casa (em 3 de 4 jogos), o que torna o palpite de Primeiro Gol uma boa opção. O Handicap Asiático a favor do time da casa é uma aposta direta na vitória, com uma odd valiosa. Por fim, a aposta no Primeiro Escanteio também pode ser uma boa, pois o Cincinnati é um time que costuma ter a iniciativa no ataque.
💰 FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: FC Cincinnati ou Empate - odd 1.35
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.19
- 🟡 Palpite: Resultado Final (FC Cincinnati) - odd 2.13
⚖️ FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final (New York City FC) - odd 3.07
- 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (FC Cincinnati E Sim) - odd 3.62
- 🟡 Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios (Mais de 5.5) - odd 2.95
🚀 FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (New York City FC E Sim) - odd 5.05
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / FC Cincinnati) - odd 5.68
- 🟡 Palpite: New York City FC - Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.82
FC Cincinnati x New York City FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Cincinnati e New York City FC é um dos destaques da rodada da MLS. O Cincinnati, que ocupa a 16ª posição na tabela, busca consolidar sua campanha, enquanto o New York City FC (23º colocado) tenta subir na classificação. O jogo promete ser equilibrado, com os dois times buscando a vitória para melhorar a sua situação na competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: FC Cincinnati x New York City FC - MLS
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: TQL Stadium, em Cincinnati
- 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil
Como FC Cincinnati e New York City FC Chegam Para o Confronto
O FC Cincinnati chega para o confronto com uma sequência de uma vitória seguida no geral. Em seus últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve um desempenho de seis vitórias, um empate e três derrotas. O time tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.0 gol sofrido por jogo. Em casa, o desempenho é um pouco mais forte, com 75% dos jogos com mais de 2.5 gols.
O New York City FC, por sua vez, está em uma sequência de duas vitórias no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O time tem uma média de 1.8 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo. Fora de casa, a equipe tem uma sequência de três jogos sem perder.
FC Cincinnati x New York City FC: Palpite do Dia
FC Cincinnati x New York City FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Cincinnati x New York City FC: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma empolgante de curtir os jogos, mas é vital lembrar que elas são entretenimento e nunca devem ser vistas como uma maneira de ganhar dinheiro. Para ter uma experiência segura e divertida, defina um limite de gastos e de tempo para os jogos. Não tente recuperar perdas e, se perceber que está perdendo o controle, procure ajuda. Lembre-se, aposte com inteligência e responsabilidade.
