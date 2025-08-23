Cincinnati x New York City: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, MLS, 23/08

FC Cincinnati x New York City FC: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da MLS, que acontece no sábado (23/08), às 20h30 (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, sem transmissão no Brasil.

O jogo é uma rodada da MLS. Os dois times se enfrentam em um confronto direto que pode impactar a posição de ambos na tabela.

FC Cincinnati x New York City FC: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (FC Cincinnati) - odd 2.13



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.56



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.61



Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O FC Cincinnati tem um bom desempenho em casa, e o palpite no Resultado Final a seu favor tem uma boa odd. A aposta no Ambos os times marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto em casa quanto fora. Por fim, a aposta em Mais de 2.5 Gols também faz sentido porque as duas equipes têm um histórico recente de jogos com alta pontuação.

Palpites Alternativos FC Cincinnati x New York City FC



🎯 Palpite: 1º Gol (FC Cincinnati) - odd 1.80



🎯 Palpite: Handicap Asiático (FC Cincinnati -0.5) - odd 2.09



🎯 Palpite: Primeiro Escanteio (FC Cincinnati) - odd 1.68



Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O FC Cincinnati abre o placar com frequência em casa (em 3 de 4 jogos), o que torna o palpite de Primeiro Gol uma boa opção. O Handicap Asiático a favor do time da casa é uma aposta direta na vitória, com uma odd valiosa. Por fim, a aposta no Primeiro Escanteio também pode ser uma boa, pois o Cincinnati é um time que costuma ter a iniciativa no ataque.

💰 FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: FC Cincinnati ou Empate - odd 1.35



🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.19



🟡 Palpite: Resultado Final (FC Cincinnati) - odd 2.13



⚖️ FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final (New York City FC) - odd 3.07



🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (FC Cincinnati E Sim) - odd 3.62



🟡 Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios (Mais de 5.5) - odd 2.95



🚀 FC Cincinnati x New York City FC: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (New York City FC E Sim) - odd 5.05



🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / FC Cincinnati) - odd 5.68



🟡 Palpite: New York City FC - Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.82



FC Cincinnati x New York City FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Cincinnati e New York City FC é um dos destaques da rodada da MLS. O Cincinnati, que ocupa a 16ª posição na tabela, busca consolidar sua campanha, enquanto o New York City FC (23º colocado) tenta subir na classificação. O jogo promete ser equilibrado, com os dois times buscando a vitória para melhorar a sua situação na competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: FC Cincinnati x New York City FC - MLS



📅 Data: 23/08/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: TQL Stadium, em Cincinnati



📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil



Como FC Cincinnati e New York City FC Chegam Para o Confronto

O FC Cincinnati chega para o confronto com uma sequência de uma vitória seguida no geral. Em seus últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve um desempenho de seis vitórias, um empate e três derrotas. O time tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.0 gol sofrido por jogo. Em casa, o desempenho é um pouco mais forte, com 75% dos jogos com mais de 2.5 gols.

O New York City FC, por sua vez, está em uma sequência de duas vitórias no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O time tem uma média de 1.8 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo. Fora de casa, a equipe tem uma sequência de três jogos sem perder.