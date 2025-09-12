- D
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
Cincinnati x Nashville, Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09
Cincinnati x Nashville: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio TQL, em Cincinnati, com transmissão na MLS Season Pass, na Apple TV.
O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. As duas equipes vêm de resultados negativos, com o Cincinnati perdendo seus últimos dois jogos e o Nashville perdendo a última partida para o Atlanta United.
Cincinnati x Nashville Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.71
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Cincinnati ou Empate) - odd 1.45
- 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd 1.59
Apostamos em uma partida com muitos gols, já que a média de gols marcados por jogo é de 1.45 para o Cincinnati e 1.75 para o Nashville. O palpite para "total de gols (mais de 2.5)" é uma aposta segura, pois 64% dos jogos do Nashville e 52% dos do Cincinnati terminam com mais de 2.5 gols. O palpite em "dupla hipótese" é para o time da casa, que joga com o apoio da sua torcida e tem um bom retrospecto em casa.
Palpites Alternativos Cincinnati x Nashville
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.67
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.83
- 🎯 Palpite: Resultado Exato (1x1) - odd 6.15
Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Cincinnati e Nashville têm uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 4,5), o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 1x1 é um palpite arriscado, mas ambos os times têm um histórico recente de empates, o que o torna uma opção plausível.
Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.22
- 🟢 Palpite: Dupla Hipótese (Cincinnati ou Empate) - odd 1.45
- 🟡 Palpite: Handicap Asiático (Nashville -0.5) - odd 2.44
Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final (Cincinnati vence) - odd 2.61
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.70
- 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Nashville) - odd 1.84
Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 12.23
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Nashville) - odd 6.31
- 🟡 Palpite: FC Cincinnati - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.82
Cincinnati x Nashville: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes com pontuações e desempenho semelhantes na tabela. O Cincinnati, que está em 17º lugar, busca a vitória para se recuperar na competição, enquanto o Nashville, que está em 19º, tenta somar pontos para subir na tabela.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Cincinnati x Nashville - Major League Soccer
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio TQL, em Cincinnati
- 📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV
Como Cincinnati e Nashville Chegam Para o Confronto
O Cincinnati chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela geral, com 52 pontos em 29 jogos, e vem de duas derrotas consecutivas. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O ataque tem uma média de 1.45 gols por partida, e a defesa sofre 1.24 gols por jogo, em média.
Já o Nashville ocupa a 19ª posição na tabela, com 50 pontos em 29 jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota em seus últimos 10 jogos em todas as competições. O ataque tem uma média de 1.75 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 1.14 gols sofridos por partida. O time não perde há cinco jogos em casa.
FC Cincinnati x Nashville SC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Cincinnati x Nashville SC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Cincinnati x Nashville SC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental ter consciência dos riscos. O universo das apostas é imprevisível, e as perdas são uma parte inevitável do processo. Para garantir uma experiência segura, é vital que você defina um limite de gastos que não comprometa suas finanças pessoais e nunca tente recuperar perdas apostando mais dinheiro. O objetivo deve ser sempre o lazer e a diversão, e não o lucro. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- D
Sporting CP Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
Feyenoord Vence
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- D
Galatasaray Vence