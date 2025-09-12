Cincinnati x Nashville, Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09

Cincinnati x Nashville: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio TQL, em Cincinnati, com transmissão na MLS Season Pass, na Apple TV.

O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. As duas equipes vêm de resultados negativos, com o Cincinnati perdendo seus últimos dois jogos e o Nashville perdendo a última partida para o Atlanta United.

Cincinnati x Nashville Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.71

🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Cincinnati ou Empate) - odd 1.45

🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd 1.59



Apostamos em uma partida com muitos gols, já que a média de gols marcados por jogo é de 1.45 para o Cincinnati e 1.75 para o Nashville. O palpite para "total de gols (mais de 2.5)" é uma aposta segura, pois 64% dos jogos do Nashville e 52% dos do Cincinnati terminam com mais de 2.5 gols. O palpite em "dupla hipótese" é para o time da casa, que joga com o apoio da sua torcida e tem um bom retrospecto em casa.

Palpites Alternativos Cincinnati x Nashville



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.67

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.83

🎯 Palpite: Resultado Exato (1x1) - odd 6.15



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Cincinnati e Nashville têm uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 4,5), o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 1x1 é um palpite arriscado, mas ambos os times têm um histórico recente de empates, o que o torna uma opção plausível.

Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.22

🟢 Palpite: Dupla Hipótese (Cincinnati ou Empate) - odd 1.45

🟡 Palpite: Handicap Asiático (Nashville -0.5) - odd 2.44



Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final (Cincinnati vence) - odd 2.61

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.70

🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Nashville) - odd 1.84



Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 12.23

🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Nashville) - odd 6.31

🟡 Palpite: FC Cincinnati - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.82



Cincinnati x Nashville: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes com pontuações e desempenho semelhantes na tabela. O Cincinnati, que está em 17º lugar, busca a vitória para se recuperar na competição, enquanto o Nashville, que está em 19º, tenta somar pontos para subir na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Cincinnati x Nashville - Major League Soccer



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio TQL, em Cincinnati



📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV



Como Cincinnati e Nashville Chegam Para o Confronto

O Cincinnati chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela geral, com 52 pontos em 29 jogos, e vem de duas derrotas consecutivas. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O ataque tem uma média de 1.45 gols por partida, e a defesa sofre 1.24 gols por jogo, em média.

Já o Nashville ocupa a 19ª posição na tabela, com 50 pontos em 29 jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota em seus últimos 10 jogos em todas as competições. O ataque tem uma média de 1.75 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 1.14 gols sofridos por partida. O time não perde há cinco jogos em casa.