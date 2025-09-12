Assine UOL
FC Cincinnati
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
TQL Stadium
Nashville SC
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds atualizadas a 11.09.2025 às 23:30

Cincinnati x Nashville, Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Cincinnati x Nashville: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio TQL, em Cincinnati, com transmissão na MLS Season Pass, na Apple TV.


O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. As duas equipes vêm de resultados negativos, com o Cincinnati perdendo seus últimos dois jogos e o Nashville perdendo a última partida para o Atlanta United.


Cincinnati x Nashville Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.71

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Cincinnati ou Empate) - odd 1.45

  • 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd 1.59


Apostamos em uma partida com muitos gols, já que a média de gols marcados por jogo é de 1.45 para o Cincinnati e 1.75 para o Nashville. O palpite para "total de gols (mais de 2.5)" é uma aposta segura, pois 64% dos jogos do Nashville e 52% dos do Cincinnati terminam com mais de 2.5 gols. O palpite em "dupla hipótese" é para o time da casa, que joga com o apoio da sua torcida e tem um bom retrospecto em casa.


Palpites Alternativos Cincinnati x Nashville



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.67

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato (1x1) - odd 6.15


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Cincinnati e Nashville têm uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 4,5), o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 1x1 é um palpite arriscado, mas ambos os times têm um histórico recente de empates, o que o torna uma opção plausível.


Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.22

  • 🟢 Palpite: Dupla Hipótese (Cincinnati ou Empate) - odd 1.45

  • 🟡 Palpite: Handicap Asiático (Nashville -0.5) - odd 2.44


Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final (Cincinnati vence) - odd 2.61

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.70

  • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Nashville) - odd 1.84


Cincinnati x Nashville: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 12.23

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Nashville) - odd 6.31

  • 🟡 Palpite: FC Cincinnati - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.82


Cincinnati x Nashville: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes com pontuações e desempenho semelhantes na tabela. O Cincinnati, que está em 17º lugar, busca a vitória para se recuperar na competição, enquanto o Nashville, que está em 19º, tenta somar pontos para subir na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Cincinnati x Nashville - Major League Soccer

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio TQL, em Cincinnati

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV


Como Cincinnati e Nashville Chegam Para o Confronto


O Cincinnati chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela geral, com 52 pontos em 29 jogos, e vem de duas derrotas consecutivas. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O ataque tem uma média de 1.45 gols por partida, e a defesa sofre 1.24 gols por jogo, em média.


Já o Nashville ocupa a 19ª posição na tabela, com 50 pontos em 29 jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota em seus últimos 10 jogos em todas as competições. O ataque tem uma média de 1.75 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 1.14 gols sofridos por partida. O time não perde há cinco jogos em casa.

FC Cincinnati x Nashville SC: Palpite do Dia

Empate

Empate
Superbet logo
3.4
FC Cincinnati x Nashville SC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Cincinnati x Nashville SC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Nashville SC
1 - 2
FC Cincinnati
2024 Major League Soccer
Nashville SC
2 - 2
FC Cincinnati
2024 Major League Soccer
FC Cincinnati
0 - 2
Nashville SC
2023 Leagues Cup
FC Cincinnati
1 - 1
Nashville SC
2023 Major League Soccer
FC Cincinnati
3 - 1
Nashville SC

FC Cincinnati
Empate
Nashville SC

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental ter consciência dos riscos. O universo das apostas é imprevisível, e as perdas são uma parte inevitável do processo. Para garantir uma experiência segura, é vital que você defina um limite de gastos que não comprometa suas finanças pessoais e nunca tente recuperar perdas apostando mais dinheiro. O objetivo deve ser sempre o lazer e a diversão, e não o lucro. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

