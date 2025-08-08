FC Augsburg x Sunderland: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso 09/08

FC Augsburg x Sunderland: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado, saiba onde assistir ao vivo.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: FC Augsburg x Sunderland



📅 Data: 09 de agosto de 2025



🕒 Horário: 10h (horário de Brasília)



🏟️ Local: SGL Arena



FC Augsburg x Sunderland Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: FC Augsburg 2-1 Sunderland



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



FC Augsburg x Sunderland: Onde Assistir

O amistoso Augsburg x Sunderland pode passar em em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.