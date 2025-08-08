Assine UOL
FC Augsburg
Friendlies Clubs - World Wide
Sunderland
FC Augsburg x Sunderland: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
5 min

FC Augsburg x Sunderland: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado, saiba onde assistir ao vivo.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: FC Augsburg x Sunderland

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 10h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: SGL Arena


FC Augsburg x Sunderland Palpite



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: FC Augsburg 2-1 Sunderland

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols


FC Augsburg x Sunderland: Onde Assistir


O amistoso Augsburg x Sunderland pode passar em em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.

FC Augsburg x Sunderland: Palpite do Dia

FC Augsburg Vence
2.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

FC Augsburg x Sunderland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Augsburg
Empate
Sunderland

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir que as apostas sejam uma forma saudável de entretenimento. Antes de apostar no FC Augsburg x Sunderland:


📏 Defina um orçamento e nunca aposte mais do que pode perder.


🕒 Estabeleça limites de tempo para não perder o controle.


🧠 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.


👥 Procure apoio se sentir que o jogo está afetando sua vida pessoal, financeira ou emocional.


📚 Encare como diversão, não como fonte de renda.


Apostar deve ser seguro, consciente e responsável.

