FC Augsburg
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Pisa
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E
FC Augsburg x Pisa: Palpite Odds Altas +7.50 +20, Onde Assistir - Amistoso 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites FC Augsburg x Pisa com odds altas +20 e palpite placar exato. 


Nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, às 12h00 (horário de Brasília), as equipes se enfrentam em amistoso preparatório na Alemanha (local a confirmar). O leitor encontrará aqui uma análise completa com nossas principais dicas de apostas, odds recomendadas e informações de transmissão.


Este amistoso será importante para que FC Augsburg e Pisa testem suas formações e estratégias antes do início das respectivas temporadas.


Trouxemos os melhores palpites de futebol para hoje para você apostar com segurança e aproveitar as odds mais interessantes do mercado.


FC Augsburg x Pisa Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do FC Augsburg - odd 1.74

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 2.17


O FC Augsburg chega como favorito, refletido nas odds mais baixas, pois possui elenco mais experiente e está em casa. Pisa, por sua vez, deve tentar impor seu estilo ofensivo, o que sugere um jogo aberto com chances para gols de ambos os lados. Por isso, o palpite do dia combina vitória da casa com cenário de gols, tornando a aposta equilibrada e baseada no momento recente das equipes em pré-temporada.


🚀 FC Augsburg x Pisa Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato 2-1 - odd 7.57

  • 🟢 Palpite: Vitória do FC Augsburg com Handicap Asiático -0.5 - odd 1.96

  • 🟡 Palpite: Pisa para marcar em ambos os tempos - odd 3.95


O resultado exato 2-1 é um palpite com odds atrativas e condizente com a expectativa de um jogo competitivo e com gols de ambos os lados. A aposta no handicap asiático positivo reforça a confiança na vitória da equipe alemã, enquanto a possibilidade do Pisa marcar em ambos os tempos indica o potencial ofensivo do time visitante mesmo fora de casa.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Augsburg x Pisa


🔥 Resultado Exato 3-2 - odd 20.00
🔥 Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols - odd combinada 8.00


O superpalpite aponta para um jogo movimentado, com muitos gols, refletindo a natureza amistosa e preparatória do confronto, onde as defesas costumam ser mais vulneráveis. O palpite 3-2, embora arriscado, traz uma excelente oportunidade de retorno para apostas de risco.


💰 Palpites de Odds Baixas FC Augsburg x Pisa



  • 🔵 Vitória do FC Augsburg - odd 1.74

  • 🟢 Dupla chance: FC Augsburg ou empate - odd 1.24

  • 🟡 Ambas as equipes marcam - odd 1.90


Essas opções são indicadas para quem prefere apostas mais seguras, com probabilidades mais altas de sucesso. A dupla chance cobre a possibilidade de empate, garantindo um seguro extra para o apostador.


Informações do Jogo: FC Augsburg x Pisa: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: FC Augsburg x Pisa - Amistosos de Clubes

  • 📅 Data: 08/08/2025

  • ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: TBC, Alemanha

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


Mesmo sem transmissão oficial na TV, é possível acompanhar alguns lances e informações em tempo real pelas plataformas das casas de apostas.


📺 Onde Assistir FC Augsburg x Pisa


Por enquanto, não há confirmação de transmissão oficial para este amistoso. Contudo, muitas casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet costumam oferecer streaming para jogos desse tipo - basta ter cadastro ativo para acessar.


Como FC Augsburg e Pisa Chegam Para o Confronto


FC Augsburg:
O Augsburg está em fase de pré-temporada e utiliza estes amistosos para definir a base titular e ajustar o ritmo dos jogadores. A equipe alemã vem de uma temporada equilibrada e busca melhorar sua consistência ofensiva e defensiva. Não há grandes problemas com lesões ou suspensões, e o time deve entrar com força total para este jogo.


Pisa:
Já o Pisa, que disputa a segunda divisão italiana, aproveita o amistoso para integrar reforços e trabalhar a adaptação tática. O time tem mostrado empenho nos treinos, mas ainda falta entrosamento. A expectativa é que o Pisa jogue de forma ofensiva para surpreender o adversário, mesmo atuando fora de casa. Há atenção a alguns jogadores que vêm de lesão e podem ser poupados.

FC Augsburg x Pisa: Palpite do Dia

FC Augsburg Vence
Superbet logo
1.83
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

FC Augsburg x Pisa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Augsburg
Empate
Pisa

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão e devem ser feitas com consciência. Respeite o Jogo Responsável para manter o entretenimento saudável e evitar problemas com o hábito de apostar. Aposte com moderação e controle seus limites.

