FC Astana
UEFA Europa Conference League - World Wide
Astana Arena
Lausanne
Melhores Odds 1X2
1
1.95
x
3.7
2
3.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.97
x
3.78
2
3.15
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.99
x
3.75
2
3.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 09:30

FC Astana x Lausanne: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Liga Conferência - 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites FC Astana x Lausanne com odds altas e palpite placar exato.


O duelo válido pela Liga Conferência promete equilíbrio, já que ambos os times chegam de campanhas competitivas nas fases anteriores. O jogo será disputado nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, às 11h00 (horário de Brasília), na Astana Arena, no Cazaquistão.


O FC Astana busca fazer valer o fator casa, enquanto o Lausanne tenta confirmar o favoritismo na classificação após bons resultados recentes. Ao longo deste palpite, você encontrará análises detalhadas, mercados com melhores palpites e apostas de odds altas para aproveitar ao máximo as oportunidades.


FC Astana x Lausanne Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.49

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.54

  • 🎯 Palpite: Vitória do FC Astana ou empate (Dupla Chance) - odd 1.28


O palpite do dia aposta na força ofensiva de ambas as equipes. O Lausanne tem média de mais de dois gols por jogo nas últimas partidas, enquanto o FC Astana costuma se impor em casa e marcar cedo. O mercado de "ambos marcam" se destaca pela consistência dos ataques e fragilidade defensiva dos dois lados. O over 2.5 é reforçado pelo histórico recente de confrontos com placares movimentados.


🚀 FC Astana x Lausanne Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 2-2 - odd 11.37

  • 🟢 Palpite: FC Astana vence por 3-2 - odd 20.70

  • 🟡 Palpite: Empate com ambos marcam - odd 4.15


A escolha por odds altas é fundamentada no histórico de gols sofridos e marcados pelas equipes. O Lausanne tende a sofrer na transição defensiva, enquanto o Astana aproveita muito bem os contra-ataques em casa, podendo levar a jogos abertos e placares improváveis.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje FC Astana x Lausanne


🔥 Vitória do FC Astana por 3-1 - odd 14.34


Esse cenário se baseia no fato de que o Astana tem boa performance como mandante e costuma aproveitar o desgaste físico dos adversários em jogos de competições europeias. O Lausanne pode até marcar, mas o fator casa pesa a favor do time cazaque.


Informações do Jogo: FC Astana x Lausanne - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: FC Astana x Lausanne - Liga Conferência

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Astana Arena, Astana (Cazaquistão)

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


As apostas para este confronto estão abertas, e você pode encontrar mais previsões nos nossos palpites de futebol para hoje.


📺 Onde Assistir FC Astana x Lausanne


Até o momento, não há confirmação de transmissão oficial no Brasil. É possível que a partida esteja disponível nas plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, mediante login e conta verificada.


Como FC Astana e Lausanne Chegam Para o Confronto


O FC Astana chega embalado após bons resultados em casa, onde mantém aproveitamento alto na Liga Conferência. Apesar de alguns tropeços fora, o time tem força ofensiva, contando com jogadores velozes e aproveitamento acima da média nas finalizações. O setor defensivo, no entanto, preocupa, já que sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos.


Lausanne vem de uma fase positiva, especialmente no setor de ataque, com média de mais de dois gols marcados por jogo na temporada. Fora de casa, o time mantém postura ofensiva, mas apresenta dificuldades para controlar o ritmo nos minutos finais, o que pode ser explorado pelo adversário. A equipe também apresenta um bom aproveitamento nas bolas paradas, que pode ser decisivo neste confronto. 

FC Astana x Lausanne: Palpite do Dia

FC Astana x Lausanne: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Astana x Lausanne: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Lausanne
3 - 1
FC Astana

🎯 Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e não devem comprometer o seu bem-estar financeiro. Aposte com consciência, definindo limites e evitando perseguir perdas. Conheça mais sobre Jogo Responsável e mantenha o controle.

