Famalicão x Sporting Palpite, Odds +18, Onde Assistir, Primeira Liga, 13/09/2025

Famalicão x Sporting: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Famalicão e Sporting duelam, neste sábado dia 13 de setembro, no Estádio Municipal de Famalicão, em partida válida pela Primeira Liga de Portugal. Você pode assistir Famalicão x Sporting no Brasil através da ESPN.

O campeão Sporting chega a Famalicão para limpar a derrota em Alvalade da última jornada contra o Porto. E conta com o motivado Luis Suárez que brilhou ao serviço da seleção da Colômbia.

Só que do outro lado está o Famalicão que ainda não sofreu nenhum gol e está a fazer uma campanha impecável na Primeira Liga.

Será, portanto, um duelo entre a consistência defensiva da equipe da casa e o poder ofensivo de um candidato ao título.

Famalicão x Sporting Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória do Sporting: 1.42



🎯 Empate: 4.77



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.99



⚖️ Famalicão x Sporting Palpite de Odds Médias



🎯 Sporting para vencer sem sofrer gol: 2.24

🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.80

🎯 Handicap Asiático - Sporting (-1.25): 1.88



🚀 Famalicão x Sporting Palpite de Odds Altas



🎯 Vitória do Famalicão: 7.39

🎯 Resultado Exato: 2-2: 18.87

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Famalicão: 15.03



Famalicão x Sporting: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Partida: Famalicão x Sporting

🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

⏰ Horário: 16:30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal de Famalicão

🏆 Competição: Primeira Liga

📺 Onde vai passar: ESPN e Novibet (streaming)



Famalicão x Sporting: Escalações prováveis

Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Pedro Bondo; Mathias de Amorim, Marcos Peña, Pedro Santos, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Ricardo Mangas; Giorgi Kochorashvili, Morten Hjulmand, Geny Catamo, Francisco Trincão; Pedro Gonçalves, Luis Suárez.

Como Famalicão e Sporting Chegam Para o Confronto

O Famalicão recebe o Sporting em um confronto direto da parte de cima da tabela.

O Famalicão ocupa a 2ª posição, com 10 pontos em 4 jogos, somando 3 vitórias e 1 empate, ainda invicto e com a defesa sólida: 5 gols marcados e nenhum sofrido.

O Sporting aparece logo atrás, em 3º lugar, com 9 pontos, após 3 vitórias e 1 derrota, mas ostentando o melhor ataque do campeonato, com 13 gols marcados em apenas 4 jogos.

As estatísticas revelam contrastes interessantes. O Famalicão tem média de 1,25 gol por partida e 0,97 gols esperados, com 10,5 finalizações e 5 escanteios por jogo.

Já o Sporting impressiona com 3,25 gols por jogo, 2,4 gols esperados, além de um volume ofensivo avassalador: 23,25 finalizações e 8,25 escanteios de média.