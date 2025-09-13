Assine UOL
Famalicao
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal 22 de Junho
Sporting CP
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Melhores Odds 1X2
1
6.5
x
4.75
2
1.42
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 08:34

Famalicão x Sporting Palpite, Odds +18, Onde Assistir, Primeira Liga, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Famalicão x Sporting: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Famalicão e Sporting duelam, neste sábado dia 13 de setembro, no Estádio Municipal de Famalicão, em partida válida pela Primeira Liga de Portugal. Você pode assistir Famalicão x Sporting no Brasil através da ESPN.


O campeão Sporting chega a Famalicão para limpar a derrota em Alvalade da última jornada contra o Porto. E conta com o motivado Luis Suárez que brilhou ao serviço da seleção da Colômbia.


Só que do outro lado está o Famalicão que ainda não sofreu nenhum gol e está a fazer uma campanha impecável na Primeira Liga.


Será, portanto, um duelo entre a consistência defensiva da equipe da casa e o poder ofensivo de um candidato ao título.


Famalicão x Sporting Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Sporting: 1.42

  • 🎯 Empate: 4.77

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.99


⚖️ Famalicão x Sporting Palpite de Odds Médias



  • 🎯 Sporting para vencer sem sofrer gol: 2.24

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.80

  • 🎯 Handicap Asiático - Sporting (-1.25): 1.88


🚀 Famalicão x Sporting Palpite de Odds Altas



  • 🎯 Vitória do Famalicão: 7.39

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 18.87

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Famalicão: 15.03


Famalicão x Sporting: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Famalicão x Sporting

  • 🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 16:30 (Horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Famalicão

  • 🏆 Competição: Primeira Liga 

  • 📺 Onde vai passar: ESPN e Novibet (streaming)


Famalicão x Sporting: Escalações prováveis


Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Pedro Bondo; Mathias de Amorim, Marcos Peña, Pedro Santos, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.


Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Ricardo Mangas; Giorgi Kochorashvili, Morten Hjulmand, Geny Catamo, Francisco Trincão; Pedro Gonçalves, Luis Suárez.


Como Famalicão e Sporting Chegam Para o Confronto


O Famalicão recebe o Sporting em um confronto direto da parte de cima da tabela.


O Famalicão ocupa a 2ª posição, com 10 pontos em 4 jogos, somando 3 vitórias e 1 empate, ainda invicto e com a defesa sólida: 5 gols marcados e nenhum sofrido.


O Sporting aparece logo atrás, em 3º lugar, com 9 pontos, após 3 vitórias e 1 derrota, mas ostentando o melhor ataque do campeonato, com 13 gols marcados em apenas 4 jogos.


As estatísticas revelam contrastes interessantes. O Famalicão tem média de 1,25 gol por partida e 0,97 gols esperados, com 10,5 finalizações e 5 escanteios por jogo.


Já o Sporting impressiona com 3,25 gols por jogo, 2,4 gols esperados, além de um volume ofensivo avassalador: 23,25 finalizações e 8,25 escanteios de média.

Famalicao x Sporting CP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Famalicao x Sporting CP: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2024 Primeira Liga
Sporting CP
3 - 1
Famalicao
2024 Primeira Liga
Famalicao
0 - 3
Sporting CP
2023 Primeira Liga (Disabled)
Famalicao
0 - 1
Sporting CP
2023 Primeira Liga (Disabled)
Sporting CP
1 - 0
Famalicao
2022 Primeira Liga (Disabled)
Sporting CP
2 - 1
Famalicao

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

