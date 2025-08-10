Assine UOL
Famalicao
  • E
  • D
  • V
  • V
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal 22 de Junho
Santa Clara
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
2.9
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.08
2
3.46
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.32
x
3.05
2
3.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 09:00

Famalicao x Santa Clara: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Famalicao x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Famalicão e Santa Clara se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 13h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Primeira Liga 2025/26. O duelo acontece no Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão.


A expectativa é de um confronto equilibrado entre dois clubes que buscam um início positivo na competição. O Famalicão tem o fator casa a seu favor, enquanto o Santa Clara chega motivado após a última época e a chegada às provas da UEFA.


Famalicao x Santa Clara Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Empate anula aposta: Famalicãoodd pagando 1.55 na Bet365




  • Menos de 2.5 golsodd pagando 1.75 na Novibet




  • Ambas marcam: Nãoodd pagando 1.80 na Superbet




O confronto tem cara de jogo amarrado, e por isso as apostas sugeridas priorizam cenários mais seguros, levando em conta o equilíbrio e o histórico dos clubes na competição.


Empate anula aposta: Famalicão – odd pagando 1.55


O Famalicão tem a vantagem de jogar em casa, o que faz diferença no início da temporada. Mas diante de um adversário organizado, proteger a aposta com a linha “empate anula” parece o caminho mais seguro.


Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75


A tendência é de um duelo com poucas oportunidades claras. Em estreias, os times costumam se estudar bastante, o que geralmente resulta em jogos de poucos gols.


Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80


As defesas devem levar vantagem sobre os ataques nesta partida. A falta de ritmo ofensivo no início do campeonato também pesa para este tipo de aposta.


Famalicao x Santa Clara: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Famalicao x Santa Clara



  • ℹ️ Jogo: Famalicao x Santa Clara pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal 22 de Junho, Famalicão

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Famalicao x Santa Clara: Escalações prováveis


Famalicão: Cabral; Justin de Haas, Ba, Renan Santana, Rafa Soares; Peña, Gustravo Sá, Gil Dias, Van De Looi; Elisor, Sorriso.


Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Frederico Venâncio, Brenner Lucas; Serginho, Adriano Firmino, Matheus Pereira, Vinícius Lopes; Wendel Silva, Gabriel Silva.

Ver mais Ver menos

Famalicao x Santa Clara: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.05
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Chelsea - AC Milan
1
1.75
Portsmouth - Reading
1
1.85
Club Brugge KV - Red Bull Salzburg
1
1.65
Múltipla
5.34
x
Aposta
20
=
Ganhos
106.84
Apostar agora

Famalicao x Santa Clara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Famalicao x Santa Clara: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Primeira Liga
Santa Clara
2 - 1
Famalicao
2024 Primeira Liga
Famalicao
1 - 2
Santa Clara
2024 Taça de Portugal
Famalicao
0 - 1
Santa Clara
2022 Primeira Liga (Disabled)
Santa Clara
1 - 3
Famalicao
2022 Primeira Liga (Disabled)
Famalicao
1 - 0
Santa Clara

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Famalicao
Empate
Santa Clara

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Palmeiras
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Ceara
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D

Palmeiras Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Blackpool
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Port Vale
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

Blackpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
U.N.A.M. - Pumas
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

U.N.A.M. - Pumas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Floresta
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Tombense
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Floresta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Stockport County
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Crewe
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites