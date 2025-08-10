Famalicao x Santa Clara: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 10/08

Famalicao x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Famalicão e Santa Clara se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 13h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Primeira Liga 2025/26. O duelo acontece no Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão.

A expectativa é de um confronto equilibrado entre dois clubes que buscam um início positivo na competição. O Famalicão tem o fator casa a seu favor, enquanto o Santa Clara chega motivado após a última época e a chegada às provas da UEFA.

Famalicao x Santa Clara Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Empate anula aposta: Famalicão – odd pagando 1.55 na Bet365







Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75 na Novibet







Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80 na Superbet





O confronto tem cara de jogo amarrado, e por isso as apostas sugeridas priorizam cenários mais seguros, levando em conta o equilíbrio e o histórico dos clubes na competição.

Empate anula aposta: Famalicão – odd pagando 1.55

O Famalicão tem a vantagem de jogar em casa, o que faz diferença no início da temporada. Mas diante de um adversário organizado, proteger a aposta com a linha “empate anula” parece o caminho mais seguro.

Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75

A tendência é de um duelo com poucas oportunidades claras. Em estreias, os times costumam se estudar bastante, o que geralmente resulta em jogos de poucos gols.

Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80

As defesas devem levar vantagem sobre os ataques nesta partida. A falta de ritmo ofensivo no início do campeonato também pesa para este tipo de aposta.

Famalicao x Santa Clara: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Famalicao x Santa Clara



ℹ️ Jogo: Famalicao x Santa Clara pela Primeira Liga



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal 22 de Junho, Famalicão



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Famalicao x Santa Clara: Escalações prováveis

Famalicão: Cabral; Justin de Haas, Ba, Renan Santana, Rafa Soares; Peña, Gustravo Sá, Gil Dias, Van De Looi; Elisor, Sorriso.

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Frederico Venâncio, Brenner Lucas; Serginho, Adriano Firmino, Matheus Pereira, Vinícius Lopes; Wendel Silva, Gabriel Silva.