Famalicao x Santa Clara: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 10/08
Famalicao x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Famalicão e Santa Clara se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 13h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Primeira Liga 2025/26. O duelo acontece no Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão.
A expectativa é de um confronto equilibrado entre dois clubes que buscam um início positivo na competição. O Famalicão tem o fator casa a seu favor, enquanto o Santa Clara chega motivado após a última época e a chegada às provas da UEFA.
Famalicao x Santa Clara Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Empate anula aposta: Famalicão – odd pagando 1.55 na Bet365
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75 na Novibet
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80 na Superbet
O confronto tem cara de jogo amarrado, e por isso as apostas sugeridas priorizam cenários mais seguros, levando em conta o equilíbrio e o histórico dos clubes na competição.
Empate anula aposta: Famalicão – odd pagando 1.55
O Famalicão tem a vantagem de jogar em casa, o que faz diferença no início da temporada. Mas diante de um adversário organizado, proteger a aposta com a linha “empate anula” parece o caminho mais seguro.
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.75
A tendência é de um duelo com poucas oportunidades claras. Em estreias, os times costumam se estudar bastante, o que geralmente resulta em jogos de poucos gols.
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80
As defesas devem levar vantagem sobre os ataques nesta partida. A falta de ritmo ofensivo no início do campeonato também pesa para este tipo de aposta.
Famalicao x Santa Clara: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Famalicao x Santa Clara
- ℹ️ Jogo: Famalicao x Santa Clara pela Primeira Liga
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal 22 de Junho, Famalicão
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Famalicao x Santa Clara: Escalações prováveis
Famalicão: Cabral; Justin de Haas, Ba, Renan Santana, Rafa Soares; Peña, Gustravo Sá, Gil Dias, Van De Looi; Elisor, Sorriso.
Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Frederico Venâncio, Brenner Lucas; Serginho, Adriano Firmino, Matheus Pereira, Vinícius Lopes; Wendel Silva, Gabriel Silva.
Famalicao x Santa Clara: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Famalicao x Santa Clara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Famalicao x Santa Clara: Confrontos Diretos
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
