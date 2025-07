Fagiano Okayama x Sanfrecce Hiroshima: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 05/07

Fagiano Okayama x Sanfrecce Hiroshima se enfrentam neste sábado (5), às 6h55, no cityLight Stadium, em Okayama, no Japão, pelo campeonato japonês. Confira os palpites para a partida.

Fagiano Okayama x Sanfrecce Hiroshima: Palpites



Resultado Final: Sanfrecce Hiroshima vence



Total de Gols Over 2,5



Ambas Equipes Marcam



Resultado Final: Sanfrecce Hiroshima vence

Sanfrecce exibe ataque mais produtivo (2,2 gols por jogo) e quer se recuperar de duas vitórias seguidas para voltar ao G4 da competição. Apesar de jogar fora, segue favorito.

Total de Gols: Mais de 2,5

Com média alta em gols dos dois times recentemente (over em 3 de 5 jogos de Hiroshima), é provável que vejamos pelo menos três gols no placar final.

Ambas Equipes Marcam

Fagiano marcou em 4 das últimas 5 partidas e Sanfrecce também teve alta taxa de gols. Estatística favorece apostas em ambas as equipes balançarem as redes.