Eyupspor x Konyaspor: Palpite com Odds +5 e +20, Onde Assistir, Super Lig 10/08

Eyupspor x Konyaspor: Confira palpite pela Süper Lig. Onde assistir, escalações, análise detalhada, estatísticas H2H, desempenho recente e 15 palpites divididos por risco (alto, médio, baixo).

O embate entre Eyupspor e Konyaspor na Süper Lig turca promete ser um confronto de grande interesse, com ambas as equipes buscando iniciar a temporada com o pé direito.

Para o Eyupspor, este jogo é mais do que apenas a disputa por três pontos; é um teste para a equipe estabelecer sua presença e afirmar suas credenciais na Süper Lig.

Por outro lado, o Konyaspor, que busca uma maior estabilidade na elite após uma campanha de meio de tabela, vê este confronto como uma chance de demonstrar que pode aspirar a uma posição mais alta do que a alcançada na temporada anterior.

Visão Geral da Temporada 2024-2025

A temporada 2024-2025 foi notável para o Eyupspor, que encerrou a Süper Lig na 6ª posição com 53 pontos, um desempenho impressionante para uma equipe que muitos poderiam considerar um "novato" na disputa por posições de destaque. Este resultado superou as expectativas e posicionou o clube como uma força emergente no cenário turco.

Em contraste, o Konyaspor teve uma campanha mais modesta, finalizando em 11º lugar com 46 pontos.

Análise Pré-Jogo Detalhada

Para uma compreensão aprofundada do confronto entre Eyupspor e Konyaspor, é essencial analisar o desempenho recente de ambas as equipes, suas posições na liga e o histórico de confrontos diretos. Estes dados fornecem o contexto necessário para formular palpites informados.

Desempenho Recente e Posição na Liga

Eyupspor

O Eyupspor concluiu a temporada 2024-2025 em 6º lugar na Süper Lig, acumulando 53 pontos, com um registro de 15 vitórias, 8 empates e 13 derrotas.

A equipe demonstrou um desempenho particularmente forte em seus domínios, registrando 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em casa, somando 33 dos seus 53 pontos totais em seu próprio estádio. Este histórico reforça a importância do fator casa para o clube.

Em termos ofensivos e defensivos, o Eyupspor marcou 52 gols (uma média de 1.44 por jogo) e sofreu 47 (média de 1.31 por jogo), resultando em um saldo de gols positivo de +5.

Contudo, a forma recente da equipe é um ponto de atenção: o Eyupspor perdeu cinco dos seus últimos seis jogos da temporada anterior. Além disso, uma tendência notável é que houve três ou mais gols marcados em cada um dos últimos cinco jogos do Eyupspor, indicando partidas abertas e com muitas chances.

Adicionalmente, um gol foi marcado no primeiro tempo em cada um dos últimos cinco jogos do Eyupspor, sugerindo inícios de partida dinâmicos. A saída do técnico Arda Turan para o Shakhtar Donetsk pode impactar a equipe, introduzindo uma fase de adaptação e possível instabilidade no início da nova temporada.

Konyaspor

O Konyaspor finalizou a temporada 2024-2025 na 11ª posição, com 46 pontos, resultado de 13 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. A equipe registrou 45 gols marcados (média de 1.25 por jogo) e 50 gols sofridos (média de 1.39 por jogo), resultando em um saldo de gols negativo de -5.

Apesar de ter encerrado a temporada anterior com duas derrotas consecutivas, o Konyaspor demonstrou sinais de recuperação ao vencer dois amistosos seguidos. Este desempenho em jogos de preparação pode indicar uma melhora na moral e na preparação para a nova campanha.

A forte performance em casa do Eyupspor na temporada passada (10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas) combinada com sua recente má forma (cinco derrotas nos últimos seis jogos) e a saída do técnico Arda Turan cria um cenário de incerteza e potencial vulnerabilidade para o time da casa.

Embora o fator casa seja um trunfo histórico para o Eyupspor, a transição de técnico e a queda de desempenho no final da temporada podem anular parte dessa vantagem no início da nova campanha.

Isso significa que apostas baseadas puramente no "fator casa" podem ser mais arriscadas do que o habitual, e que a resiliência do Konyaspor, apesar de sua posição inferior, pode ser subestimada, tornando-o um adversário mais perigoso do que os números gerais indicam. O novo treinador do Eyupspor provavelmente implementará novos sistemas, exigindo que os jogadores se adaptem, o que pode impactar a coesão inicial da equipe.

Para facilitar a comparação, as estatísticas chave da Süper Lig 2024-2025 para ambas as equipes são:

Eyupspor





Posição: 6º







Pontos: 53







Jogos Disputados: 36







Vitórias: 15







Empates: 8







Derrotas: 13







Gols Marcados (GM): 52







Gols Sofridos (GS): 47







Saldo de Gols (SG): +5





Konyaspor





Posição: 11º







Pontos: 46







Jogos Disputados: 36







Vitórias: 13







Empates: 7







Derrotas: 16







Gols Marcados (GM): 45







Gols Sofridos (GS): 50







Saldo de Gols (SG): -5





Eyupspor x Konyaspor: Confrontos Diretos (H2H)

Em seis confrontos diretos entre as equipes principais, o Eyupspor saiu vitorioso em três ocasiões, o Konyaspor venceu duas vezes, e houve um empate. Os resultados mais recentes na Süper Lig 2024/2025 mostram uma alternância de vitórias, indicando um histórico equilibrado e competitivo:





09/03/2025: Eyupspor 2-1 Konyaspor







04/02/2025: Konyaspor 3-1 Eyupspor







06/10/2024: Konyaspor 2-1 Eyupspor





Para uma visão mais clara, os confrontos diretos recentes na Süper Lig são:





Data: 09/03/2025









Competição: Süper Lig







Time da Casa: Eyupspor







Placar: 2-1







Time Visitante: Konyaspor









Data: 04/02/2025









Competição: Süper Lig







Time da Casa: Konyaspor







Placar: 3-1







Time Visitante: Eyupspor









Data: 06/10/2024









Competição: Süper Lig







Time da Casa: Konyaspor







Placar: 2-1







Time Visitante: Eyupspor





Eyupspor x Konyaspor: Palpite Odds +20, +5 e +3



⚽ Placar Exato: Eyupspor 3-2 Konyaspor: +20.00

⚽ Konyaspor Vence e Ambas Marcam: +5.00

⚽ Total de Gols Acima de 3.5: +3.00



Justificativas dos palpites de alto risco no Eyupspor x Konyaspor





⚽ Placar Exato: Eyupspor 3-2 Konyaspor









Justificativa: O Eyupspor registrou uma média de 1.44 gols marcados e 1.31 sofridos por jogo na temporada passada. O Konyaspor, por sua vez, teve médias de 1.25 gols marcados e 1.39 sofridos. A tendência do Eyupspor de ter três ou mais gols em seus últimos cinco jogos, combinada com um histórico de confrontos diretos recentes que incluem placares como 2-1 e 3-1, aponta para um jogo com múltiplos gols. Este placar exato é de alto risco devido à sua especificidade, mas alinha-se com a capacidade ofensiva e as vulnerabilidades defensivas de ambas as equipes.







Odds Estimadas: Acima de 20.00.









⚽ Konyaspor Vence e Ambas as Equipes Marcam (BTTS)









Justificativa: O Konyaspor venceu dois dos seis confrontos diretos, incluindo uma vitória por 3-1 na temporada passada. O Eyupspor, dada sua recente má fase e a tendência de jogos com três ou mais gols, sugere uma defesa que pode ser superada. O Konyaspor marcou em dois dos três últimos confrontos diretos na Süper Lig. Este é um palpite de alto risco porque exige a vitória do Konyaspor fora de casa, mas a propensão do Eyupspor a sofrer gols e o histórico de gols de ambos os lados nos confrontos diretos o tornam uma aposta de valor.







Odds Estimadas: Acima de 5.00.









⚽ Total de Gols Acima de 3.5









Justificativa: Uma estatística impactante é que "houve 3 ou mais gols marcados em cada um dos últimos 5 jogos do Eyüpspor", o que é uma forte indicação de partidas abertas. As médias de gols por jogo do Eyupspor (1.44 marcados, 1.31 sofridos) e do Konyaspor (1.25 marcados, 1.39 sofridos) também sustentam esta previsão. O histórico de confrontos diretos recentes também inclui um placar de 3-1. Embora o "Total de Gols Acima de 2.5" seja uma aposta de médio risco, o "Acima de 3.5" é mais arriscado e com odds mais altas, mas justificado pela clara tendência de gols do Eyupspor.







Odds Estimadas: Acima de 2.50-3.00 (consideravelmente maior que 1.95 para Over 2.5 7).









⚽ Empate ao Intervalo e Konyaspor Vence no Final









Justificativa: Este cenário de "empate no primeiro tempo, vitória fora no segundo" é de alto risco, mas plausível. O Konyaspor pode capitalizar a possível instabilidade do Eyupspor, decorrente da mudança de técnico e da má fase recente, para crescer no jogo e garantir a vitória na segunda etapa. O empate ao intervalo é um resultado comum em jogos equilibrados, e a vitória do Konyaspor no segundo tempo oferece odds elevadas, refletindo a dificuldade da previsão.







Odds Estimadas: Acima de 6.00.









⚽ Eyupspor Vence por Exatamente 1 Gol de Diferença









Justificativa: O Eyupspor possui uma ligeira vantagem no histórico geral de confrontos diretos (3 vitórias em 6 jogos) e contará com o fator casa. Suas vitórias nos confrontos diretos foram frequentemente por uma margem mínima, como o placar de 2-1. Dado o equilíbrio geral das equipes na liga (apenas 7 pontos de diferença na tabela) e a recente má fase do Eyupspor, uma vitória apertada em casa é um cenário plausível, embora arriscado para uma aposta exata na margem de vitória.







Odds Estimadas: Acima de 4.00-5.00.





Os palpites de alto risco são caracterizados por odds mais elevadas, geralmente acima de 3.00-4.00, refletindo uma menor probabilidade de ocorrência, mas um potencial de retorno significativamente maior.

Para este confronto, consideram-se as incertezas em torno do Eyupspor, como a recente má fase (cinco derrotas nos últimos seis jogos) e a saída do técnico Arda Turan. Embora o fator casa possa ser um diferencial, sua influência pode não ser tão dominante quanto os números gerais do Eyupspor em casa sugerem, criando oportunidades para apostas com odds mais altas em cenários menos prováveis.

A alternância nos confrontos diretos e as vitórias do Konyaspor em amistosos indicam que o Konyaspor pode surpreender fora de casa, oferecendo valor em apostas de vitória ou placares exatos. Além disso, a forte tendência de muitos gols nos jogos do Eyupspor (três ou mais gols nos últimos cinco jogos) pode levar a placares exatos altos ou a combinações de resultados com muitos gols.

Eyupspor x Konyaspor: Palpite de Médio Risco





⚽ Eyupspor Vence (1X2)









Justificativa: O Eyupspor terminou a temporada passada na 6ª posição, enquanto o Konyaspor ficou em 11º 4, indicando uma superioridade na campanha geral. Além disso, o Eyupspor possui um forte registro em casa, com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, somando 33 pontos em seus jogos como mandante.2 Embora a recente forma da equipe (cinco derrotas nos últimos seis jogos 1) seja um ponto de atenção, o fator casa é historicamente significativo e a posição na tabela o coloca como favorito.







Odds: 2.25 (BetRivers) a 2.35 (Betking).









⚽ Total de Gols Acima de 2.5









Justificativa: Uma estatística crucial é que "houve 3 ou mais gols marcados em cada um dos últimos 5 jogos do Eyüpspor", o que é uma forte indicação de jogos abertos. As médias de gols das equipes também apoiam esta previsão: o Eyupspor com 1.44 gols marcados e 1.31 sofridos; o Konyaspor com 1.25 gols marcados e 1.39 sofridos. O histórico de confrontos diretos recentes também mostra placares com três ou mais gols (2-1, 3-1, 2-1).







Odds: 1.95.









⚽ Ambas as Equipes Marcam (BTTS - Sim)









Justificativa: Ambas as equipes possuem médias de gols marcados e sofridos acima de 1 por jogo, o que indica que são capazes de encontrar as redes adversárias e também de sofrer gols. Nos três confrontos diretos mais recentes na Süper Lig, em dois deles (Eyupspor 2-1 Konyaspor e Konyaspor 3-1 Eyupspor), ambas as equipes marcaram. A tendência de "3 ou mais gols" para o Eyupspor 7 sugere que a defesa pode ser vulnerável, aumentando a probabilidade de gols de ambos os lados.







Odds Estimadas: Entre 1.70-2.00.









⚽ Eyupspor - Empate Anula Aposta (Draw No Bet)









Justificativa: Esta é uma aposta mais segura para a vitória do Eyupspor, pois o valor da aposta é devolvido em caso de empate . O Eyupspor tem um bom histórico em casa 2 e terminou a liga em posição superior. A odd de 1.72 é razoável para a segurança adicionada, tornando-a uma opção atraente para quem confia na vitória do Eyupspor, mas deseja mitigar o risco de um empate







Odds: 1.72.









⚽ Total de Gols no 1º Tempo Acima de 0.5









Justificativa: Uma estatística muito forte é que "houve um gol no primeiro tempo em cada um dos últimos 5 jogos do Eyüpspor". Isso indica uma clara tendência de jogos abertos e com gols desde o início para o time da casa, tornando esta uma aposta de risco médio com boa probabilidade.







Odds: 1.37.





Os palpites de médio risco apresentam odds intermediárias, geralmente entre 1.80-3.00, buscando um bom equilíbrio entre o risco e o potencial de retorno.

Para o Eyupspor, o fator casa (10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas) ainda é relevante, mas a recente má fase e a mudança de técnico o tornam menos "seguro" do que o esperado, o que justifica odds mais altas para uma vitória simples. Ambas as equipes têm um histórico de marcar e sofrer gols (com médias de gols marcados e sofridos por jogo), tornando apostas em "Total de Gols" e "Ambas as Equipes Marcam" opções de risco médio.

O equilíbrio nos confrontos diretos sugere que o empate é uma possibilidade real, o que torna a aposta "Empate Anula Aposta" uma opção mais segura.

Eyupspor x Konyaspor: Palpite de Baixo Risco





⚽ Eyupspor ou Empate (Dupla Chance 1X)









Justificativa: Esta é uma das apostas mais seguras, cobrindo dois dos três resultados possíveis. O Eyupspor joga em casa, onde teve um desempenho sólido na temporada passada, com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas Além disso, terminou cinco posições acima do Konyaspor na Süper Lig A Dupla Chance 1X minimiza o risco, tornando-a ideal para apostadores conservadores.







Odds Estimadas: Abaixo de 1.40.









⚽ Total de Gols Abaixo de 4.5









Justificativa: Embora os jogos do Eyupspor tenham uma tendência a muitos gols (Total de Gols Acima de 2.5), um placar com cinco ou mais gols é estatisticamente menos comum. A média de gols combinada das equipes na temporada passada é de aproximadamente 2.69 gols por jogo (1.44 GM Eyupspor + 1.25 GM Konyaspor = 2.69). Esta aposta oferece uma margem de segurança considerável, tornando-a de baixo risco.







Odds Estimadas: Abaixo de 1.30.









⚽ Konyaspor Total de Gols Acima de 0.5









Justificativa: O Konyaspor teve uma média de 1.25 gols marcados por jogo na temporada passada. Além disso, marcou em dois dos três últimos confrontos diretos contra o Eyupspor. A defesa do Eyupspor sofreu 1.31 gols por jogo e mostrou vulnerabilidade na reta final da temporada. É altamente provável que o Konyaspor consiga marcar pelo menos um gol neste confronto.







Odds Estimadas: Abaixo de 1.40.









⚽ Mais Escanteios no Jogo (Over X Escanteios)









Justificativa: Embora não haja dados explícitos sobre escanteios nas informações fornecidas, jogos com tendência a muitos gols e ambas as equipes marcando (como sugerido para o Eyupspor e pelo histórico de confrontos diretos) geralmente resultam em mais ataques, mais tentativas de gol e, consequentemente, mais escanteios. É uma aposta comum de baixo risco em mercados de total, com a linha de escanteios geralmente definida para garantir uma alta probabilidade de "Acima de".







Odds Estimadas: Abaixo de 1.60 (dependendo da linha exata de escanteios).









⚽ Eyupspor Marca o Primeiro Gol









Justificativa: O Eyupspor joga em casa e possui um histórico ofensivo razoável (1.44 gols por jogo). Mais importante, "houve um gol no primeiro tempo em cada um dos últimos 5 jogos do Eyüpspor", indicando que eles tendem a começar os jogos de forma ofensiva e a marcar cedo. Dada a sua posição superior na liga e o fator casa, é provável que tomem a iniciativa e abram o placar.







Odds Estimadas: Entre 1.60-1.80.





Os palpites de baixo risco são caracterizados por odds mais baixas, geralmente abaixo de 1.80, refletindo uma maior probabilidade de ocorrência e um menor potencial de retorno, mas oferecendo maior segurança.

Apesar da recente má fase do Eyupspor, o fato de jogar em casa e ter terminado bem à frente do Konyaspor na tabela ainda o posiciona como favorito em cenários mais conservadores.

A tendência de gols nos jogos do Eyupspor é forte, mas o "Total de Gols Abaixo de 4.5" ainda é uma aposta muito segura.

O Konyaspor não é uma equipe que costuma manter a baliza a zero, e sua capacidade de marcar gols é razoável, tornando a aposta "Konyaspor marca" uma opção segura.

Considerações Finais sobre o Eyupspor x Konyaspor

Este confronto entre Eyupspor e Konyaspor promete ser mais equilibrado e imprevisível do que as posições finais da temporada passada poderiam sugerir. A análise detalhada revela nuances que vão além dos números superficiais.

O Eyupspor, apesar da sua excelente campanha anterior e do forte desempenho em casa, enfrenta a incerteza da mudança de treinador e uma sequência de resultados negativos no final da última temporada. Estes fatores podem afetar sua coesão inicial e a capacidade de manter o ritmo.

O Konyaspor, por sua vez, busca um recomeço mais sólido, e suas vitórias em amistosos podem indicar uma equipe mais preparada para o desafio, potencialmente explorando a fase de adaptação do adversário. A tendência de jogos com muitos gols envolvendo o Eyupspor é um fator chave a considerar em todas as apostas, especialmente nos mercados de "Total de Gols" e "Ambas as Equipes Marcam".

Recomenda-se diversificar as apostas entre os níveis de risco apresentados, sempre com base na análise e, crucialmente, na gestão consciente da banca.

Eyupspor x Konyaspor: Onde Assistir

O jogo Eyupspor x Konyaspor pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

