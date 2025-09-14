Assine UOL
Eyüpspor
Süper Lig - Turkey
Atatürk Olimpiyat Stadı
Galatasaray
Eyüpspor x Galatasaray Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Liga Turca, 14/09/2025

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Eyüpspor x Galatasaray: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O jogo Eyüpspor x Galatasaray acontece neste domingo, 14 de setembro, às 11h00 (horário de Brasília), no Estádio Eyüp, sendo válido pela rodada 5 da Liga Turca.


Será o encontro entre um Eyüpspor que busca se firmar na elite e um Galatasaray dominante, que tenta manter a campanha perfeita.


Eyupspor x Galatasaray Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Galatasaray - odd 1.75

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no total - odd 2.05


⚖️ Palpites de Odds Médias Eyupspor x Galatasaray



  • 🎯 Chance Dupla: 1X - odd 3.00

  • 🎯 1º Tempo Resultado final: x - odd 2.75

  • 🎯 Total de Gols: Menos 3.5 - odd 1.67


🚀 Palpites de Odds Altas Eyupspor x Galatasaray



  • 🎯 Eyupspor - Mais de 1.5 Gols: 4.00

  • 🎯 Galatasaray - Mais de 4.5 Gols: 5.35

  • 🎯 Eyupspor - Mais de 2.5 Gols: 12.00


Eyupspor x Galatasaray: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Eyupspor x Galatasaray

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Eyüp, Istambul, Turquia

  • Competição: Liga Turca

  • Onde assistir: Novibet


Eyupspor x Galatasaray: Escalações prováveis


Eyüpspor: Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nihad Mujakic, Luccas Claro, Robin Yalcin; Kerem Demirbay, Serdar Gurler, Yalcin Kayan, Svit Sešlar; Umut Bozok, Denis Dragus.


Galatasaray: Günay Güvenç; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Evren Elmali, Abdülkerim Bardakci; Leroy Sané, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Lucas Torreira; Mario Lemina, Victor Osimhen.


Como Eyupspor e Galatasaray Chegam Para o Confronto


Na Liga Turca 2025/26, o confronto entre Eyüpspor e Galatasaray coloca frente a frente duas equipes em extremos opostos da tabela.


O Eyüpspor ocupa a 10ª posição, com 4 pontos em 4 jogos, somando 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, com 4 gols marcados e 7 sofridos.


Já o Galatasaray mostra força máxima no início da temporada: é o líder isolado, com 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento, 13 gols marcados e apenas 1 sofrido.


Os números ofensivos reforçam o favoritismo do atual líder. O Eyüpspor tem média de 1 gol por partida, 1,02 gols esperados, além de 11 finalizações por jogo.


Do outro lado, o Galatasaray impressiona com 3,25 gols por partida, 2,69 gols esperados e 19,5 chutes por jogo, quase o dobro do adversário.

Eyüpspor x Galatasaray: Palpite do Dia

Galatasaray Vence
Superbet logo
1.36
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Eyüpspor x Galatasaray: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Eyüpspor x Galatasaray: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Eyüpspor
1 - 5
Galatasaray
2024 Süper Lig
Galatasaray
2 - 2
Eyüpspor
2020 Friendlies Clubs
Galatasaray
0 - 0
Eyüpspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Eyüpspor
Empate
Galatasaray

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

