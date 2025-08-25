Assine UOL
Eyüpspor
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Süper Lig - Turkey
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu
Alanyaspor
  • E
  • E
  • E
  • V
  • V
Eyüpspor x Alanyaspor: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Super Lig, 25/08

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Eyüpspor x Alanyaspor: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Süper Lig, o Campeonato Turco, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 13h (horário de Brasília), no Pendik Stadium, em Istambul, com transmissão pela bet365 e Superbet.


O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Turco. O Eyüpspor começou mal, com duas derrotas em dois jogos, enquanto o Alanyaspor empatou a única partida que disputou na competição. Ambos os times não parecem ter grandes ambições para a temporada, então o jogo de hoje pode ser uma boa chance para quem quer subir na tabela.


Eyüpspor x Alanyaspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no desempenho dos times no começo do campeonato. O Eyüpspor tem um ataque que até marca, mas a defesa não tem se segurado. Já o Alanyaspor mostrou solidez na zaga, mas ainda não marcou. Por isso, as escolhas a seguir consideram essas informações.



  • 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.71

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.88

  • 🎯 Palpite: Eyüpspor ou Empate - odd 1.36


Palpites Alternativos Eyüpspor x Alanyaspor


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como escanteios, placar exato e quem marcará primeiro, o que pode dar mais valor à aposta.



  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol - Eyüpspor - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios - Mais de 8.5 - odd 1.77

  • 🎯 Palpite: Alanyaspor - Vence sem Sofrer Gols - odd 4.84


💰 Eyüpspor x Alanyaspor: Palpites de Odds Baixas


Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade tende a ser maior.



  • 🔵 Palpite: Eyüpspor - Mais de 0.5 Gols - odd 1.27

  • 🟢 Palpite: Eyüpspor ou Empate - odd 1.36

  • 🟡 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.71


⚖️ Eyüpspor x Alanyaspor: Palpites de Odds Médias


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho.



  • 🔵 Palpite: Alanyaspor Resultado Final - odd 2.86

  • 🟢 Palpite: Mais de 3 Gols no Jogo - odd 2.53

  • 🟡 Palpite: Eyüpspor E Ambos os Times Marcam - Sim - odd 4.49


🚀 Eyüpspor x Alanyaspor: Palpites de Odds Altas


Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1-1 - odd 5.71

  • 🟢 Palpite: Mais de 4 Gols no Jogo - odd 5.15

  • 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo/Final - Empate/Alanyaspor - odd 6.76


Eyüpspor x Alanyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Turco e as duas equipes chegam com resultados opostos. O Eyüpspor busca sua primeira vitória na competição, enquanto o Alanyaspor quer sair do empate. A partida promete ser disputada, já que ambas as equipes precisam de pontos para subir na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Eyüpspor x Alanyaspor - Süper Lig

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Pendik Stadium, Istambul

  • 📺 Transmissão: bet365 e Superbet


Como Eyüpspor e Alanyaspor Chegam Para o Confronto


O Eyüpspor não começou a temporada da melhor forma. Eles perderam as duas primeiras partidas da Süper Lig. O time marcou apenas dois gols e sofreu seis, o que demonstra uma fragilidade defensiva.


Já o Alanyaspor teve um início mais cauteloso. A equipe empatou seu único jogo até o momento em 0 a 0. Isso pode indicar que o time foca na defesa para buscar um resultado.

Eyüpspor x Alanyaspor: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Eyüpspor x Alanyaspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Eyüpspor x Alanyaspor: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Eyüpspor
3 - 0
Alanyaspor
2024 Süper Lig
Alanyaspor
1 - 1
Eyüpspor
2022 Cup
Alanyaspor
3 - 2
Eyüpspor
2012 2. Lig
Eyüpspor
2 - 0
Alanyaspor
2012 2. Lig
Alanyaspor
3 - 3
Eyüpspor

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma atividade divertida, mas é importante ter em mente que isso é apenas entretenimento. Nunca veja as apostas esportivas como uma forma de conseguir dinheiro ou de complementar a sua renda mensal. É um risco que pode levar a perdas financeiras e outros problemas.


A dica que te dou é: aposte com consciência. Estipule um valor máximo para as suas apostas mensais e jamais ultrapasse esse limite. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. O jogo deve ser uma diversão e, se não está sendo, vale a pena reconsiderar. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

