Exmouth x Shaftesbury Town: Palpite, Odds, FA Cup, 03/09

Exmouth e Shaftesbury Town entram em campo na FA Cup, nessa quarta-feira. Confira palpites e odds para apostas de baixo, médio e alto risco.

A FA Cup é conhecida por ser um dos torneios mais emocionantes e imprevisíveis do futebol mundial. Em sua essência, ela representa a esperança do "azarão" e o confronto entre times de diferentes divisões.

🏆 Ficha do Jogo 🏆

Confronto: Exmouth Town x Shaftesbury Town



Competição: FA Cup (Copa da Inglaterra) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Data: 03 de setembro de 2025



Horário: 15h45 (horário de Brasília) ⏰



Local: King George V Sports Ground, em Guernsey 🏟️



O jogo entre Exmouth Town e Shaftesbury Town, embora não seja de primeira linha, carrega toda essa mística. Ambos os times estão no nível 9 do sistema de ligas da Inglaterra, o que torna este confronto uma batalha equilibrada, onde a casa das apostas tem que lidar com a falta de dados.

O Exmouth Town joga a Premier Division do Southern Football League, enquanto o Shaftesbury Town disputa a Premier Division do Wessex Football League. Sem dados históricos de confronto e sem notícias recentes sobre o momento de cada equipe, a análise se baseia puramente nas odds.

Palpite para Exmouth Town x Shaftesbury Town - FA Cup



Palpite Principal (Baixo Risco): Mais de 1.5 Gols (Odd: 1.14)



Palpite Alternativo (Médio Risco): Exmouth Town para vencer (Odd: 1.81)



Palpite de Alto Risco: Shaftesbury Town para vencer (Odd: 3.31)



Super Palpite: Shaftesbury Town para vencer e Mais de 2.5 Gols (Odd: ~5.50+)



As odds foram coletadas no site Esportes da Sorte às 07h34 do dia 3 de setembro. podem sofrer alteração sem aviso da casa de apostas.

Análise das Odds do Exmouth x Shaftesbury Town 📊

As odds refletem a percepção do mercado sobre as chances de cada resultado.



Vitória do Exmouth Town (1.81)



O Exmouth, jogando em casa, é o favorito. Uma odd de 1.81 indica uma probabilidade de cerca de 55% de vitória. É uma odd relativamente baixa para um jogo de FA Cup, sugerindo que o desempenho recente do time ou a força do seu elenco, mesmo que em divisões inferiores, o coloca em uma posição de destaque.



Vitória do Shaftesbury Town (3.31)



A odd do Shaftesbury Town como visitante é de 3.31, o que se traduz em uma probabilidade de cerca de 30% de vitória. É um valor interessante, mas indica que o mercado o vê como o azarão, embora não um "azarão" completo.



Empate (4.24)



Um empate tem odds de 4.24, com cerca de 23% de chance de acontecer. Este é um resultado que levaria a um segundo jogo (replay) na casa do adversário, algo comum nas fases iniciais da FA Cup.

Exmouth x Shaftesbury Town: Palpites Detalhados 🔍

Em uma leitura das odds e em uma lógica de mercado, é possível antecipar o que pode ser esse jogo.

As odds de Mais de 2.5 gols (1.46) e Mais de 1.5 gols (1.14) são baixíssimas, o que sugere um jogo com alguns gols. Isso pode indicar deficiências defensivas de ambas as equipes ou um estilo de jogo ofensivo.

Exmouth x Shaftesbury Town: Palpites por Nível de Risco 💡

Baixo Risco (Confiança Alta) 🚦



Mais de 1.5 gols (Odd: 1.14)



As odds são extremamente baixas, o que significa que o mercado tem muita certeza de que este jogo terá pelo menos dois gols. É a aposta mais segura do cardápio, com um retorno baixo, mas uma alta probabilidade de acerto.



Exmouth Town vence ou Empate (Dupla Chance - Odd: 1.32)



A odd da vitória do Exmouth em 1.81, que já é relativamente baixa, indica um forte favoritismo. Combinar isso com a possibilidade de um empate aumenta ainda mais a segurança da aposta. Esta aposta tem uma probabilidade de sucesso de quase 76%.

Médio Risco (Equilíbrio entre Retorno e Probabilidade) ⚖️



Exmouth Town para vencer (Odd: 1.81)



A aposta direta na vitória do Exmouth, o favorito da partida. Se as casas de apostas estiverem certas, esta é uma aposta com um bom retorno e uma chance considerável de acerto.



Mais de 2.5 gols (Odd: 1.46)



Embora com um risco um pouco maior do que a aposta de 1.5 gols, a odd é mais atrativa. Se você acredita que o jogo será aberto e com gols, esta é uma boa opção para buscar um retorno maior.

Alto Risco (Alto Retorno Potencial) ⚠️



Shaftesbury Town para vencer (Odd: 3.31)



Apostar no azarão é sempre uma opção de alto risco, mas também de alto retorno. Na FA Cup, a vitória do time menos favorito é uma possibilidade real. Se o Shaftesbury Town conseguir surpreender, o lucro será significativo.



Resultado exato 2-1 para o Exmouth Town (Odd: 7.62)



Esta é uma aposta muito arriscada. A odd de 7.62 reflete a dificuldade de acertar um placar exato. No entanto, se você acredita em uma vitória apertada do time da casa com gols de ambos os lados, pode ser um palpite interessante.

Exmouth x Shaftesbury Town: Super Palpite (Super Risco, Super Retorno) 🚀



Super Palpite: Shaftesbury Town para vencer e Mais de 2.5 Gols (Odds combinadas, aprox. 5.50-6.00)



Este palpite une o alto risco da vitória do Shaftesbury com a probabilidade de um jogo com muitos gols. Se o time visitante vencer por 2 a 1, 3 a 1, ou 3 a 2, por exemplo, este palpite se concretiza. É uma aposta de alto risco, mas com um retorno potencialmente explosivo.