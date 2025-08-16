Excelsior x Feyenoord: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Eredivisie Holanda 16/08

Confira os melhores palpites Excelsior x Feyenoord com odds altas e palpite placar exato. O confronto deste sábado, 16/08/2025, às 13h45 (horário de Brasília), será disputado no Estádio Van Donge & De Roo, em Rotterdam, pela Eredivisie 2025. Apesar de não haver transmissão oficial confirmada, o jogo promete muita emoção, principalmente pelo histórico de força do Feyenoord fora de casa.

Nesta análise, você encontrará os melhores palpites, incluindo resultados finais, ambos marcam e dupla chance, além de palpites de odds altas e baixas.

Também abordaremos o momento das equipes, informações do jogo e dicas de onde assistir.

Excelsior x Feyenoord Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Feyenoord Roterdão vence odd 1.46

🎯 Palpite: Ambas equipes marcam Sim odd 1.63

🎯 Palpite: Dupla chance Feyenoord ou Empate odd 1.13

O Feyenoord chega como absoluto favorito, ostentando sequência positiva fora de casa e elenco mais qualificado. O Excelsior, mesmo atuando como mandante, deve sofrer pressão e dificuldades defensivas. O palpite do dia indica que a vitória do Feyenoord com ambos os times marcando é o cenário mais provável, considerando o histórico de gols das duas equipes na temporada.

O Excelsior tem demonstrado capacidade de criar chances, mas a consistência defensiva é um problema, justificando a inclusão de “ambos marcam” entre os palpites principais. A dupla chance garante segurança para quem busca minimizar riscos.

🚀 Excelsior x Feyenoord Palpite com odds altas

🔵 Resultado Final / Ambos Marcam Feyenoord e Sim odd 2.56

🟢 Placar Exato 1:2 odd 7.71

🟡 Resultado Final / Placar Exato Feyenoord vence 2:1 odd 7.71

Estatísticas mostram que o Feyenoord é eficiente em finalizações, enquanto o Excelsior tende a sofrer gols. Estes palpites com odds altas exploram cenários de placar exato e combinação de resultado final com gols.

Superpalpite para o jogo hoje Excelsior x Feyenoord

🔥 Placar Exato – 2:1 Feyenoord odd 7.71

🔥 Resultado Final / Ambos Marcam – Empate e Sim odd 5.31

Odds Superbet

Apesar de improvável, essas apostas oferecem grandes retornos, considerando o histórico de jogos com gols de ambos os times e a capacidade ofensiva do Feyenoord. São indicadas para apostadores que buscam odds elevadas e estão cientes do risco.

💰 Palpites de Odds Baixas Excelsior x Feyenoord

• 🔵 Feyenoord Roterdão vence – odd 1.46

• 🟢 Ambos marcam – Sim – odd 1.63

• 🟡 Dupla chance – Feyenoord ou Empate – odd 1.13

Estas apostas refletem cenários mais prováveis e seguros, focando no favoritismo do Feyenoord e na capacidade ofensiva do Excelsior.

Informações do Jogo: Excelsior x Feyenoord: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: SBV Excelsior x Feyenoord Eredivisie (Holanda)



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Van Donge & De Roo, Rotterdam



📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



Para mais dicas de apostas e análises completas, confira nossos palpites de futebol para hoje.

📺 Onde Assistir Excelsior x Feyenoord

Não há transmissão oficial confirmada, mas é possível acompanhar através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet, mediante login em conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta criar e verificar a conta para assistir à partida ao vivo.

Como Excelsior e Feyenoord Chegam Para o Confronto

Excelsior: A equipe mandante inicia a temporada com dificuldades defensivas e ocupa posição intermediária na tabela. O time conta com jovens talentos, mas ainda precisa de consistência, principalmente contra adversários de maior expressão como o Feyenoord. Lesões pontuais e ausência de alguns titulares podem afetar o desempenho na partida.

Feyenoord Roterdão: O favorito absoluto da partida vem de uma boa sequência fora de casa e apresenta um elenco equilibrado, com destaque para o setor ofensivo. O Feyenoord mantém solidez defensiva e costuma marcar gols cedo, o que aumenta a probabilidade de vitória. Jogadores-chave estão disponíveis e prontos para manter a força da equipe nesta rodada.