Excelsior x Feyenoord: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Eredivisie Holanda 16/08
Confira os melhores palpites Excelsior x Feyenoord com odds altas e palpite placar exato. O confronto deste sábado, 16/08/2025, às 13h45 (horário de Brasília), será disputado no Estádio Van Donge & De Roo, em Rotterdam, pela Eredivisie 2025. Apesar de não haver transmissão oficial confirmada, o jogo promete muita emoção, principalmente pelo histórico de força do Feyenoord fora de casa.
Nesta análise, você encontrará os melhores palpites, incluindo resultados finais, ambos marcam e dupla chance, além de palpites de odds altas e baixas.
Também abordaremos o momento das equipes, informações do jogo e dicas de onde assistir.
Excelsior x Feyenoord Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Feyenoord Roterdão vence odd 1.46
🎯 Palpite: Ambas equipes marcam Sim odd 1.63
🎯 Palpite: Dupla chance Feyenoord ou Empate odd 1.13
O Feyenoord chega como absoluto favorito, ostentando sequência positiva fora de casa e elenco mais qualificado. O Excelsior, mesmo atuando como mandante, deve sofrer pressão e dificuldades defensivas. O palpite do dia indica que a vitória do Feyenoord com ambos os times marcando é o cenário mais provável, considerando o histórico de gols das duas equipes na temporada.
O Excelsior tem demonstrado capacidade de criar chances, mas a consistência defensiva é um problema, justificando a inclusão de “ambos marcam” entre os palpites principais. A dupla chance garante segurança para quem busca minimizar riscos.
🚀 Excelsior x Feyenoord Palpite com odds altas
🔵 Resultado Final / Ambos Marcam Feyenoord e Sim odd 2.56
🟢 Placar Exato 1:2 odd 7.71
🟡 Resultado Final / Placar Exato Feyenoord vence 2:1 odd 7.71
Estatísticas mostram que o Feyenoord é eficiente em finalizações, enquanto o Excelsior tende a sofrer gols. Estes palpites com odds altas exploram cenários de placar exato e combinação de resultado final com gols.
Superpalpite para o jogo hoje Excelsior x Feyenoord
🔥 Placar Exato – 2:1 Feyenoord odd 7.71
🔥 Resultado Final / Ambos Marcam – Empate e Sim odd 5.31
Odds Superbet
Apesar de improvável, essas apostas oferecem grandes retornos, considerando o histórico de jogos com gols de ambos os times e a capacidade ofensiva do Feyenoord. São indicadas para apostadores que buscam odds elevadas e estão cientes do risco.
💰 Palpites de Odds Baixas Excelsior x Feyenoord
• 🔵 Feyenoord Roterdão vence – odd 1.46
• 🟢 Ambos marcam – Sim – odd 1.63
• 🟡 Dupla chance – Feyenoord ou Empate – odd 1.13
Estas apostas refletem cenários mais prováveis e seguros, focando no favoritismo do Feyenoord e na capacidade ofensiva do Excelsior.
Informações do Jogo: Excelsior x Feyenoord: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: SBV Excelsior x Feyenoord Eredivisie (Holanda)
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Van Donge & De Roo, Rotterdam
- 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada
Para mais dicas de apostas e análises completas, confira nossos palpites de futebol para hoje.
📺 Onde Assistir Excelsior x Feyenoord
Não há transmissão oficial confirmada, mas é possível acompanhar através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet, mediante login em conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta criar e verificar a conta para assistir à partida ao vivo.
Como Excelsior e Feyenoord Chegam Para o Confronto
Excelsior: A equipe mandante inicia a temporada com dificuldades defensivas e ocupa posição intermediária na tabela. O time conta com jovens talentos, mas ainda precisa de consistência, principalmente contra adversários de maior expressão como o Feyenoord. Lesões pontuais e ausência de alguns titulares podem afetar o desempenho na partida.
Feyenoord Roterdão: O favorito absoluto da partida vem de uma boa sequência fora de casa e apresenta um elenco equilibrado, com destaque para o setor ofensivo. O Feyenoord mantém solidez defensiva e costuma marcar gols cedo, o que aumenta a probabilidade de vitória. Jogadores-chave estão disponíveis e prontos para manter a força da equipe nesta rodada.
Excelsior x Feyenoord: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Excelsior x Feyenoord: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Excelsior x Feyenoord: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser feitas com responsabilidade. Evite apostar valores que comprometam seu orçamento e busque respeitar o Jogo Responsável. Aposte com consciência e aproveite a experiência de forma saudável.
