Eredivisie - Netherlands
Van Donge & De Roo Stadion
Feyenoord
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Excelsior x Feyenoord: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Eredivisie Holanda 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Excelsior x Feyenoord com odds altas e palpite placar exato. O confronto deste sábado, 16/08/2025, às 13h45 (horário de Brasília), será disputado no Estádio Van Donge & De Roo, em Rotterdam, pela Eredivisie 2025. Apesar de não haver transmissão oficial confirmada, o jogo promete muita emoção, principalmente pelo histórico de força do Feyenoord fora de casa.


Nesta análise, você encontrará os melhores palpites, incluindo resultados finais, ambos marcam e dupla chance, além de palpites de odds altas e baixas.


Também abordaremos o momento das equipes, informações do jogo e dicas de onde assistir.


Excelsior x Feyenoord Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Feyenoord Roterdão vence
🎯 Palpite: Ambas equipes marcam Sim
🎯 Palpite: Dupla chance Feyenoord ou Empate


O Feyenoord chega como absoluto favorito, ostentando sequência positiva fora de casa e elenco mais qualificado. O Excelsior, mesmo atuando como mandante, deve sofrer pressão e dificuldades defensivas. O palpite do dia indica que a vitória do Feyenoord com ambos os times marcando é o cenário mais provável, considerando o histórico de gols das duas equipes na temporada.


O Excelsior tem demonstrado capacidade de criar chances, mas a consistência defensiva é um problema, justificando a inclusão de “ambos marcam” entre os palpites principais. A dupla chance garante segurança para quem busca minimizar riscos.


🚀 Excelsior x Feyenoord Palpite com odds altas


🔵 Resultado Final / Ambos Marcam Feyenoord e Sim
🟢 Placar Exato 1:2
🟡 Resultado Final / Placar Exato Feyenoord vence 2:1


Estatísticas mostram que o Feyenoord é eficiente em finalizações, enquanto o Excelsior tende a sofrer gols. Estes palpites com odds altas exploram cenários de placar exato e combinação de resultado final com gols.


Superpalpite para o jogo hoje Excelsior x Feyenoord


🔥 Placar Exato – 2:1 Feyenoord
🔥 Resultado Final / Ambos Marcam – Empate e Sim


Odds Superbet 


Apesar de improvável, essas apostas oferecem grandes retornos, considerando o histórico de jogos com gols de ambos os times e a capacidade ofensiva do Feyenoord. São indicadas para apostadores que buscam odds elevadas e estão cientes do risco.


💰 Palpites de Odds Baixas Excelsior x Feyenoord


• 🔵 Feyenoord Roterdão vence
• 🟢 Ambos marcam – Sim
• 🟡 Dupla chance – Feyenoord ou Empate


Estas apostas refletem cenários mais prováveis e seguros, focando no favoritismo do Feyenoord e na capacidade ofensiva do Excelsior.


Informações do Jogo: Excelsior x Feyenoord: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: SBV Excelsior x Feyenoord Eredivisie (Holanda)

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Van Donge & De Roo, Rotterdam

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Para mais dicas de apostas e análises completas, confira nossos palpites de futebol para hoje.


📺 Onde Assistir Excelsior x Feyenoord


Não há transmissão oficial confirmada, mas é possível acompanhar através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet, mediante login em conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta criar e verificar a conta para assistir à partida ao vivo.


Como Excelsior e Feyenoord Chegam Para o Confronto


Excelsior: A equipe mandante inicia a temporada com dificuldades defensivas e ocupa posição intermediária na tabela. O time conta com jovens talentos, mas ainda precisa de consistência, principalmente contra adversários de maior expressão como o Feyenoord. Lesões pontuais e ausência de alguns titulares podem afetar o desempenho na partida.


Feyenoord Roterdão: O favorito absoluto da partida vem de uma boa sequência fora de casa e apresenta um elenco equilibrado, com destaque para o setor ofensivo. O Feyenoord mantém solidez defensiva e costuma marcar gols cedo, o que aumenta a probabilidade de vitória. Jogadores-chave estão disponíveis e prontos para manter a força da equipe nesta rodada.

Excelsior x Feyenoord: Palpite do Dia

Feyenoord Vence
1.51
Excelsior x Feyenoord: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Excelsior x Feyenoord: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2023 Eredivisie
Feyenoord
4 - 0
Excelsior
2023 Eredivisie
Excelsior
2 - 4
Feyenoord
2022 Eredivisie
Excelsior
0 - 2
Feyenoord
2022 Eredivisie
Feyenoord
5 - 1
Excelsior
2018 Eredivisie
Excelsior
2 - 1
Feyenoord

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser feitas com responsabilidade. Evite apostar valores que comprometam seu orçamento e busque respeitar o Jogo Responsável. Aposte com consciência e aproveite a experiência de forma saudável.

