Evesham United x Cheltenham: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Friendlies Clubs - 11/07

Evesham x Cheltenham Town: veja o palpite e onde assistir ao amistoso entre os clubes ingleses, nesta sexta-feira (11/07), a partir das 15h (horário de Brasília).



📅 Data: Sexta-feira, 11 de julho de 2025

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Competição: Amistoso de clubes

📺 Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada



O confronto entre Evesham United e Cheltenham Town marca mais uma etapa da preparação das equipes para a temporada 2025/26. O Evesham, equipe semiprofissional de divisões inferiores, encara um adversário que disputou a League Two na última temporada e encerrou o campeonato com campanha estável no meio da tabela.

O time da casa vem de uma vitória contra o Worcester City por 2x0, mas enfrentará um Cheltenham com elenco mais qualificado e com rodagem recente em ligas nacionais. Mesmo sendo amistoso, o favoritismo do visitante é claro, e as odds refletem essa diferença técnica. O jogo promete volume ofensivo do Cheltenham, o que abre espaço para explorar mercados como handicap, total de gols e ambas marcam.

Evesham x Cheltenham Town: Melhores Palpites do Amistoso



🔥 Palpite 1: Cheltenham Town vence e ambos marcam – odd 2.45

🔥 Palpite 2: Mais de 3.5 gols no total – odd 2.04

🔥 Palpite 3: Cheltenham vence no intervalo/final – odd 1.61

🔥 Palpite 4: Cheltenham -2 handicap asiático – odd 2.05

🔥 Palpite 5: Mais de 1.5 gols no 1º tempo – odd 1.85

🔥 Palpite 6: Empate devolve aposta: Cheltenham – odd 1.07



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Cheltenham Town vence e ambos marcam – odd 2.45

Mesmo com superioridade técnica, o Cheltenham costuma sofrer gols em jogos de pré-temporada, especialmente ao testar variações defensivas. O Evesham pode aproveitar a instabilidade inicial e balançar as redes ao menos uma vez.

Palpite 2 – Mais de 3.5 gols no total – odd 2.04

Amistosos tendem a ser mais abertos e com menos marcação rígida. A diferença de nível entre os clubes pode resultar em goleada ou em jogo de placar alto com chances dos dois lados.

Palpite 3 – Cheltenham vence no intervalo/final – odd 1.61

O padrão do Cheltenham em amistosos é de imposição logo no início. Contra adversários de menor expressão, o time tende a construir vantagem já na primeira etapa e manter o controle até o fim.

Palpite 4 – Cheltenham -2 handicap asiático – odd 2.05

A tendência é de domínio amplo dos visitantes. Uma vitória por três gols ou mais é bastante possível, considerando que o Evesham sofre contra adversários de maior ritmo competitivo.

Palpite 5 – Mais de 1.5 gols no 1º tempo – odd 1.85

O ritmo mais solto dos jogos amistosos e a fragilidade do Evesham devem criar um cenário de pressão desde o apito inicial, com chances claras logo no primeiro tempo.

Palpite 6 – Empate devolve aposta: Cheltenham – odd 1.07

Para quem busca proteção em uma múltipla, esse mercado reduz riscos. Mesmo em caso de tropeço, o reembolso protege a aposta sem abrir mão do favoritismo do visitante.

Evesham x Cheltenham Town: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Evesham United e Cheltenham Town não terá transmissão oficial confirmada até o momento.



Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo.