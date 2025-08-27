Everton x Mansfield: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Liga Inglesa, 27/08

Everton x Mansfield: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Everton x Mansfield se enfrentam nesta quarta 27/08 pelas 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, na Inglaterra, em jogo da rodada 2 da Copa da Liga Inglesa.

O Everton venceu por 2 a 0 contra o Brighton & Hove Albion, em jogo da Premier League, no encontro anterior.

Já o Mansfield bateu por 4 a 1 o Leyton Orient em seu compromisso anterior válido pela EFL League One 2025/26 (terceiro escalão do futebol inglês).

Everton x Mansfield Palpite do Dia

Este palpite exige que o placar seja bem movimentado ao longo da partida. Isso significa que os times ou apenas um time tem de marcar vários gols para o palpite dar certo.

É um cenário provável porque estão no campo dois times com uma diferença grande nos elencos e na competitividade.

Everton x Mansfield: Palpites Alternativos

⚽️ Ambas as Equipes Marcam: Sim (odd 2.20)

Embora o Everton seja o favorito, o Mansfield demonstrou capacidade de marcar nesta temporada. A odd acima de 2.20 oferece um bom retorno caso ambas as defesas sejam superadas pelo menos uma vez.

🥅 Everton vence por 2 gols de diferença (odd 3.75)

Em vez de apostar na vitória simples do Everton (que tem odds muito baixas), focar numa margem de vitória específica aumenta o retorno. Uma diferença de 2 gols é um resultado muito comum e plausível para um time com a força do Everton contra um adversário de divisão inferior.

🤝 Dupla Chance: Empate ou Mansfield Town (odd 3.66)

Esta é a aposta ideal para quem acredita numa surpresa. Cobrindo tanto o empate quanto a vitória do Mansfield, ela reduz o risco comparado a apostar na vitória simples do azarão, mas ainda oferece odds bastante interessantes.

Everton x Mansfield: Onde Assistir

O jogo passa na Prime Video e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Everton x Mansfield - Copa da Liga Inglesa



📅 Data: 27/08/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Hill Dickinson, Liverpool, Inglaterra



📺 Onde vai passar: Prime Video e Novibet (streaming)



Everton x Mansfield: Escalações prováveis

Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, Michael Keane, James Tarkowski, James Garner; Gana Gueye, Tim Iroegbunam, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall; Jack Grealish, Thierno Barry.

Mansfield: Liam Roberts; Kyle Knoyle, Baily Cargill, Jordan Bowery, Frazer Blake-Tracy; Jamie McDonnell, Louis Reed, Nathan Moriah-Welsh, Regan Hendry; Max Dickov, Will Evans.

Everton x Mansfield: Como chegam os times

Everton



⚽️ 2 Jogos



✅ 1 Vitória (50%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 1 Golo sofrido (0,5 G/J)



Mansfield



⚽️ 6 Jogos



✅ 4 Vitórias (67%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (33%)

🥅 12 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 6 Gols sofridos (1 G/J)



Everton x Mansfield: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes nunca se defrontaram em provas oficiais, pelo que será histórico esse confronto.