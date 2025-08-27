Assine UOL
Everton
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
League Cup - United Kingdom
Mansfield Town
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Everton x Mansfield: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Liga Inglesa, 27/08

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Everton x Mansfield: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Everton x Mansfield se enfrentam nesta quarta 27/08 pelas 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, na Inglaterra, em jogo da rodada 2 da Copa da Liga Inglesa.


O Everton venceu por 2 a 0 contra o Brighton & Hove Albion, em jogo da Premier League, no encontro anterior.


Já o Mansfield bateu por 4 a 1 o Leyton Orient em seu compromisso anterior válido pela EFL League One 2025/26 (terceiro escalão do futebol inglês).


Everton x Mansfield Palpite do Dia


🔥 Total de Gols. Mais de 3.5, odd pagando 2.48 na Esportes da Sorte


Este palpite exige que o placar seja bem movimentado ao longo da partida. Isso significa que os times ou apenas um time tem de marcar vários gols para o palpite dar certo.


É um cenário provável porque estão no campo dois times com uma diferença grande nos elencos e na competitividade.


Everton x Mansfield: Palpites Alternativos


⚽️ Ambas as Equipes Marcam: Sim (odd 2.20)


Embora o Everton seja o favorito, o Mansfield demonstrou capacidade de marcar nesta temporada. A odd acima de 2.20 oferece um bom retorno caso ambas as defesas sejam superadas pelo menos uma vez.


🥅 Everton vence por 2 gols de diferença (odd 3.75)


Em vez de apostar na vitória simples do Everton (que tem odds muito baixas), focar numa margem de vitória específica aumenta o retorno. Uma diferença de 2 gols é um resultado muito comum e plausível para um time com a força do Everton contra um adversário de divisão inferior.


🤝 Dupla Chance: Empate ou Mansfield Town (odd 3.66)


Esta é a aposta ideal para quem acredita numa surpresa. Cobrindo tanto o empate quanto a vitória do Mansfield, ela reduz o risco comparado a apostar na vitória simples do azarão, mas ainda oferece odds bastante interessantes.


Everton x Mansfield: Onde Assistir


O jogo passa na Prime Video e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Everton x Mansfield - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 27/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Hill Dickinson, Liverpool, Inglaterra

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video e Novibet (streaming)


Everton x Mansfield: Escalações prováveis


Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, Michael Keane, James Tarkowski, James Garner; Gana Gueye, Tim Iroegbunam, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall; Jack Grealish, Thierno Barry.


Mansfield: Liam Roberts; Kyle Knoyle, Baily Cargill, Jordan Bowery, Frazer Blake-Tracy; Jamie McDonnell, Louis Reed, Nathan Moriah-Welsh, Regan Hendry; Max Dickov, Will Evans.


Everton x Mansfield: Como chegam os times


Everton



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 1 Vitória (50%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 1 Golo sofrido (0,5 G/J)


Mansfield



  • ⚽️ 6 Jogos

  • 4 Vitórias (67%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (33%)

  • 🥅 12 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (1 G/J)


Everton x Mansfield: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes nunca se defrontaram em provas oficiais, pelo que será histórico esse confronto.

Everton x Mansfield: Palpite Responsável


🎯 O Everton x Mansfield promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. 


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

