Everton x Liverpool: Palpites, estatísticas e escalações | 12/02/2025

Histórico entre Everton x Liverpool

A tradição das duas equipes é grande e a rivalidade também. Em todas as competições foram 244 jogos. O Liverpool tem uma grande vantagem no confronto, com 99 vitórias, o Everton venceu 68 jogos e foram 77 empates.

Como o jogo é do primeiro turno ainda, o último jogo entre as equipes ocorreu no final da temporada 2023/24. E o Everton venceu com 2x0, resultado que não ocorria desde a temporada 2020/21, quando foi até o campo do rival e também conseguiu o triunfo por 2x0.

📊 Estatísticas de Everton e Liverpool na Premier League

Algumas estatísticas das duas equipes podem ajudar a escolher outros mercados para as apostas no confronto. Separamos algumas estatísticas de Everton e Liverpool para te ajudar a escolher.

Everton x Liverpool: Quem vai ganhar?

Como falamos anteriormente, o Liverpool é favorito no confronto. Mas isso não impede de arriscar em odds para a equipe da casa, ou até mesmo garantir a margem de vitória para o visitante. Confira as odds para o Resultado Final da partida.