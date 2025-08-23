Everton x Brighton: Palpite Odd 13 e Onde Assistir, Premier League, 24/08

A manhã de domingo, 24 de agosto, será histórica para o Everton. Às 10h (horário de Brasília), o clube de Liverpool fará sua primeira partida oficial em seu novo estádio, o Everton Stadium, recebendo o Brighton pela segunda rodada da Premier League. O jogo opõe duas equipes que buscam a primeira vitória na competição em um ambiente de muita festa e emoção. Confira a análise completa, o melhor Everton x Brighton palpite e saiba onde assistir.

Everton x Brighton Palpites

A estreia no estádio novo cria uma atmosfera favorável ao Everton, mas o Brighton tem um time tecnicamente superior. A expectativa é de um jogo equilibrado e com gols.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.80 na Bet365

O Everton, empurrado por sua torcida, vai para cima em busca de um resultado histórico. O Brighton, com seu estilo de jogo ofensivo, raramente passa em branco, mesmo como visitante. A tendência de gols para ambos os lados é muito forte.

Mais de 2.5 gols: Odd 2.02 na Superbet

Os últimos 3 confrontos entre as equipes tiveram 4, 5 e 6 gols, respectivamente. A natureza ofensiva das duas equipes deve garantir mais uma partida com placar movimentado e muitas oportunidades de gol.

Empate anula a aposta - Brighton: Odd 1.68 na Betnacional

Apesar do fator casa do Everton, o Brighton é um time mais organizado e com mais qualidade técnica. A equipe de Fabian Hürzeler tem condições de estragar a festa dos anfitriões. Este mercado protege a aposta em caso de empate, mas foca na superioridade dos visitantes.

Como chegam os times

O Everton chega para este jogo histórico vindo de uma derrota. Na estreia, a equipe de David Moyes foi até Leeds e voltou derrotada por 1 a 0, resultado que deu coloca maior pressão para o primeiro jogo no novo estádio. Atualmente na 14ª posição, os Toffees querem aproveitar a empolgação da torcida na inauguração do novo estádio para conquistar a primeira vitória e começar a temporada de forma positiva, longe da briga contra o rebaixamento.

O Brighton, por sua vez, busca se recuperar de um resultado decepcionante na primeira rodada. A equipe dominou o Fulham, mas acabou empatando a partida em 1 a 1. Ocupando a 9ª posição, os Seagulls sabem da importância de pontuar fora de casa para não ficarem para trás na tabela. O técnico Fabian Hürzeler deve manter a filosofia de posse de bola e pressão constante para tentar superar a forte defesa do Everton.

Onde Assistir Everton x Brighton

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pela nova plataforma de streaming esportivo e pelo serviço do grupo Disney. Você poderá assistir no X Sports e no Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Everton x Brighton & Hove Albion

📅 Data: 24/08/2025

⏰ Horário: 10h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Everton Stadium (Liverpool, Inglaterra)

📺 Transmissão: X Sports e Disney+

Palpite odd alta - Everton x Brighton

Para este jogo com expectativa de gols e um time da casa muito motivado, um palpite ousado pode focar em uma reviravolta no placar, algo comum em partidas tão carregadas de emoção.

Everton para ganhar de virada: Odd 13.00 na Bet365

A estreia em um estádio novo pode causar ansiedade no Everton, que pode sair atrás no placar. Por outro lado, a pressão e euforia da torcida podem fazer com que a equipe dê a volta por cima e saia com os três pontos.

Conclusão

A inauguração do Everton Stadium torna esta partida especial. O time da casa terá uma motivação extra para buscar a vitória, mas enfrentará um Brighton tecnicamente superior e ferido pela derrota na estreia. A análise aponta para um jogo aberto, com gols para ambos os lados, onde o equilíbrio deve prevalecer, com leve favoritismo para os visitantes pela maior qualidade de jogo.

O universo das apostas pode adicionar mais sabor ao acompanhar uma partida, mas é crucial que a diversão não se torne uma compulsão. Encare cada palpite como um entretenimento, gerencie seu orçamento com sabedoria e nunca tente recuperar perdas. O esporte é a atração principal; a aposta é apenas um tempero. Jogue com responsabilidade.J