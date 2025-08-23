Assine UOL
Everton
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Premier League - United Kingdom
Brighton
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.3
2
2.38
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.04
x
3.34
2
2.43
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.3
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.25
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.3
2
2.42
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:31

Everton x Brighton: Palpite Odd 13 e Onde Assistir, Premier League, 24/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

A manhã de domingo, 24 de agosto, será histórica para o Everton. Às 10h (horário de Brasília), o clube de Liverpool fará sua primeira partida oficial em seu novo estádio, o Everton Stadium, recebendo o Brighton pela segunda rodada da Premier League. O jogo opõe duas equipes que buscam a primeira vitória na competição em um ambiente de muita festa e emoção. Confira a análise completa, o melhor Everton x Brighton palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Everton x Brighton Palpites


A estreia no estádio novo cria uma atmosfera favorável ao Everton, mas o Brighton tem um time tecnicamente superior. A expectativa é de um jogo equilibrado e com gols.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.80 na Bet365


O Everton, empurrado por sua torcida, vai para cima em busca de um resultado histórico. O Brighton, com seu estilo de jogo ofensivo, raramente passa em branco, mesmo como visitante. A tendência de gols para ambos os lados é muito forte.


Mais de 2.5 gols: Odd 2.02 na Superbet


Os últimos 3 confrontos entre as equipes tiveram 4, 5 e 6 gols, respectivamente. A natureza ofensiva das duas equipes deve garantir mais uma partida com placar movimentado e muitas oportunidades de gol.


Empate anula a aposta - Brighton: Odd 1.68 na Betnacional


Apesar do fator casa do Everton, o Brighton é um time mais organizado e com mais qualidade técnica. A equipe de Fabian Hürzeler tem condições de estragar a festa dos anfitriões. Este mercado protege a aposta em caso de empate, mas foca na superioridade dos visitantes.


Como chegam os times


O Everton chega para este jogo histórico vindo de uma derrota. Na estreia, a equipe de David Moyes foi até Leeds e voltou derrotada por 1 a 0, resultado que deu coloca maior pressão para o primeiro jogo no novo estádio. Atualmente na 14ª posição, os Toffees querem aproveitar a empolgação da torcida na inauguração do novo estádio para conquistar a primeira vitória e começar a temporada de forma positiva, longe da briga contra o rebaixamento.


O Brighton, por sua vez, busca se recuperar de um resultado decepcionante na primeira rodada. A equipe dominou o Fulham, mas acabou empatando a partida em 1 a 1. Ocupando a 9ª posição, os Seagulls sabem da importância de pontuar fora de casa para não ficarem para trás na tabela. O técnico Fabian Hürzeler deve manter a filosofia de posse de bola e pressão constante para tentar superar a forte defesa do Everton.


Onde Assistir Everton x Brighton


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pela nova plataforma de streaming esportivo e pelo serviço do grupo Disney. Você poderá assistir no X Sports e no Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Everton x Brighton & Hove Albion


📅 Data: 24/08/2025


Horário: 10h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Everton Stadium (Liverpool, Inglaterra)


📺 Transmissão: X Sports e Disney+


Palpite odd alta - Everton x Brighton


Para este jogo com expectativa de gols e um time da casa muito motivado, um palpite ousado pode focar em uma reviravolta no placar, algo comum em partidas tão carregadas de emoção.


Everton para ganhar de virada: Odd 13.00 na Bet365


A estreia em um estádio novo pode causar ansiedade no Everton, que pode sair atrás no placar. Por outro lado, a pressão e euforia da torcida podem fazer com que a equipe dê a volta por cima e saia com os três pontos.


Conclusão


A inauguração do Everton Stadium torna esta partida especial. O time da casa terá uma motivação extra para buscar a vitória, mas enfrentará um Brighton tecnicamente superior e ferido pela derrota na estreia. A análise aponta para um jogo aberto, com gols para ambos os lados, onde o equilíbrio deve prevalecer, com leve favoritismo para os visitantes pela maior qualidade de jogo.


O universo das apostas pode adicionar mais sabor ao acompanhar uma partida, mas é crucial que a diversão não se torne uma compulsão. Encare cada palpite como um entretenimento, gerencie seu orçamento com sabedoria e nunca tente recuperar perdas. O esporte é a atração principal; a aposta é apenas um tempero. Jogue com responsabilidade.J

Ver mais Ver menos

Everton x Brighton: Palpite do Dia

Brighton Vence
Superbet logo
2.42
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Antwerp - KV Mechelen
1
2
Real Sociedad - Espanyol
1
1.82
Levante - Barcelona
2
1.25
Múltipla
4.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
91.00
Apostar agora

Everton x Brighton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Everton x Brighton: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Premier League
Brighton
0 - 1
Everton
2024 Premier League
Everton
0 - 3
Brighton
2023 Premier League
Brighton
1 - 1
Everton
2023 Premier League
Everton
1 - 1
Brighton
2022 Premier League
Brighton
1 - 5
Everton

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Everton
Empate
Brighton

Jogos do Dia

CRB
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Atletico Paranaense
  • E
  • D
  • V
  • E
  • D

CRB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Sociedad
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Espanyol
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Real Sociedad Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Heerenveen
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Twente
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Levante
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Barcelona Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventude
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Botafogo
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Tucuman
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Talleres Cordoba
  • E
  • D
  • E
  • V
  • D

Atletico Tucuman Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Zulte Waregem
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
St. Truiden
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Zulte Waregem Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte