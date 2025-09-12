Assine UOL
Everton
Premier League - United Kingdom
Aston Villa
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
Everton x Aston Villa Palpite, Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Everton x Aston Villa? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Goodison Park, coloca frente a frente duas equipes com momentos completamente distintos na Premier League.


De um lado, o Everton vive uma fase ascendente e busca aproveitar o fator casa para engatar mais uma vitória e subir na tabela. Do outro, o Aston Villa precisa urgentemente de um bom resultado para encerrar a sequência negativa e aliviar a pressão.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Everton x Aston Villa, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e as informações de onde assistir ao vivo. Acompanhe!


Everton x Aston Villa Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para o duelo em Liverpool, o favoritismo recai sobre o time da casa. O Everton vem de três vitórias seguidas e joga diante de sua torcida, enquanto o Aston Villa não vence há três partidas na competição. Esse cenário direciona nossas principais escolhas.


Apesar disso, o histórico recente de confrontos diretos mostra equilíbrio e jogos com muitos gols. Por isso, exploramos mercados que combinam o momento atual das equipes com essa tendência histórica.





















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


2.25


1.85


1.75

Palpites Alternativos Everton x Aston Villa


Para quem busca opções além dos mercados principais, o confronto oferece alternativas interessantes. Uma delas é o mercado de Empate Anula Aposta a favor do Everton, que oferece mais segurança em caso de igualdade no placar.


Outra aposta que vale a pena considerar é o Everton para marcar mais de 1,5 gols. A equipe tem mostrado força ofensiva em seus domínios e enfrenta uma defesa do Aston Villa que vem sofrendo gols com frequência.


Super Palpites Everton x Aston Villa


Se a sua intenção é buscar odds mais altas, uma aposta combinada pode ser o caminho. Um palpite com bom potencial de retorno é Vitória do Everton e Ambos os Times Marcam. Essa aposta se baseia no favoritismo dos anfitriões e na tendência de gols de ambos os lados no confronto.


💰 Palpites de Odds Baixas Everton x Aston Villa


🟢 Dupla Chance - Everton ou Empate - Odd 1.40
Risco: Baixo
Justificativa: O Everton está em uma sequência de três vitórias e joga em casa, onde costuma ser muito forte. O Aston Villa, por outro lado, vive um momento delicado. A dupla chance protege contra um eventual empate.


⚖️ Palpites de Odds Médias Everton x Aston Villa


🟡 Mais de 2,5 Gols - Odd 1.85
Risco: Médio
Justificativa: Três dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes tiveram três ou mais gols. Somado ao bom momento ofensivo do Everton, essa se torna uma aposta de valor interessante.


🚀 Palpites de Odds Altas Everton x Aston Villa


🔴 Resultado Correto - Everton 2 x 1 Aston Villa - Odd 8.50
Risco: Alto
Justificativa: Este é um palpite mais ousado, mas que reflete o cenário do jogo. A aposta considera a vitória do time da casa, que vive melhor fase, mas também a possibilidade do Aston Villa marcar, algo comum no histórico recente do duelo.


Everton x Aston Villa: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre Everton e Aston Villa pela Premier League será transmitida ao vivo para todo o Brasil. Confira os detalhes para não perder nenhum lance deste grande jogo.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Everton x Aston Villa

  • Competição: Premier League 2025/26

  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h (de Brasília)

  • Local: Everton Stadium, em Liverpool (Inglaterra)

  • Onde Assistir: Disney+


Como Everton e Aston Villa Chegam Para o Confronto


O Everton chega com a moral elevada após uma sequência de vitórias que afastou a equipe da parte de baixo da tabela. O técnico David Moyes parece ter encontrado a formação ideal, e o time quer usar o apoio da torcida para somar mais três pontos.


Por outro lado, o Aston Villa vive um momento de oscilação. A equipe comandada por Unai Emery não vence há três jogos no campeonato e precisa de um resultado positivo para recuperar a confiança e não se distanciar dos primeiros colocados.


Nossa Opinião para Everton x Aston Villa


Nosso palpite é que o Everton levará a melhor neste confronto. O fator casa, somado ao excelente momento que a equipe atravessa, pesa muito contra um Aston Villa que ainda busca reencontrar seu melhor futebol na temporada.


Acreditamos em um jogo aberto, com chances para os dois lados, mas com o time de Liverpool sendo mais eficiente para garantir a vitória. O mercado de Mais de 2,5 gols também surge como uma excelente oportunidade.



🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.

Everton x Aston Villa: Palpite do Dia

Everton Vence
Superbet logo
2.42
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Everton x Aston Villa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Everton x Aston Villa: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Everton
0 - 1
Aston Villa
2024 Premier League
Aston Villa
3 - 2
Everton
2023 Premier League
Everton
0 - 0
Aston Villa
2023 League Cup
Aston Villa
1 - 2
Everton
2023 Premier League
Aston Villa
4 - 0
Everton

Quem vai ganhar?
Everton
Empate
Aston Villa

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

