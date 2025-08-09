- E
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- V
Everton x Roma: Palpite - Odds +4, +5 - Onde Assistir (09/08)
Everton e Roma se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, em amistoso de pré-temporada no Hill Dickinson Stadium. O confronto começa às 11h (horário de Brasília).
O Everton não perde há quatro jogos e vem de três vitórias consecutivas na preparação. O time inglês marcou 11 gols nos últimos 10 confrontos disputados.
A Roma sofreu quatro gols na última partida contra o Aston Villa, quebrando sequência de 10 jogos sem perder. O time italiano tem 70% de jogos sem sofrer gols.
Confira nossos palpites de Everton x Roma, saiba onde assistir ao vivo no Disney+ e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Everton x Roma: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Everton - odd 2.55
- 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.47
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.55
O Everton tem boa vantagem jogando em casa com três vitórias seguidas nos amistosos preparatórios. O time inglês marca em 70% dos jogos disputados.
A Roma apresenta números defensivos sólidos com 70% de aproveitamento sem sofrer gols, mas vem de goleada sofrida por 4x0 contra adversário inglês.
Palpites Alternativos Everton x Roma
Para quem busca retornos interessantes, separamos mercados alternativos com bom potencial. A Roma marca 67% dos primeiros gols quando joga fora de casa.
Os mercados de gols no primeiro tempo também oferecem oportunidades, já que 80% dos jogos do Everton tiveram menos de 2.5 gols na temporada.
- 🎯 Roma marca primeiro - odd 3.00
- 🎯 Mais de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 2.20
- 🎯 Handicap Everton (+0.5) - odd 1.52
Super Palpites Everton x Roma
- 🚀 Everton vence + Mais 2.5 gols + Ambos marcam - odd 8.40
💰 Palpites de Odds Baixas Everton x Roma
- 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.47
- 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.47
- 🟡 Mais de 2.5 gols - odd 1.55
⚖️ Palpites de Odds Médias Everton x Roma
- 🔵 Vitória do Everton - odd 2.55
- 🟢 Empate - odd 3.50
- 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 2.33
🚀 Palpites de Odds Altas Everton x Roma
- 🔵 Resultado exato 2-1 Everton - odd 8.40
- 🟢 Everton vence + Mais 3.5 gols - odd 5.80
- 🟡 Resultado exato 3-1 Everton - odd 16.00
Everton x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Everton x Roma - Amistoso de pré-temporada
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 11h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool
- 📺 Transmissão: Disney+
Everton x AS Roma: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Everton x AS Roma: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Everton x AS Roma: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Everton e Roma Chegam Para o Confronto
O Everton finaliza preparação para nova temporada da Premier League com moral alto após sequência positiva de resultados.
O time inglês demonstra consistência nos amistosos e conta com força da torcida para último grande teste antes da estreia oficial.
Últimos Jogos do Everton
O time inglês vem em excelente momento com três vitórias consecutivas e não perde há quatro jogos em todas as competições.
O Everton tem média de 1.1 gols marcados por partida nos últimos 10 confrontos e sofreu apenas nove gols no período.
A equipe busca manter invencibilidade e chegar confiante para início da nova temporada da primeira divisão inglesa.
- ✅ Newcastle 0x1 Everton - Premier League
- ✅ Everton 2x0 Southampton - Premier League
- ✅ Fulham 1x3 Everton - Premier League
- 🟡 Everton 2x2 Ipswich - Premier League
- ❌ Chelsea 1x0 Everton - Premier League
Últimos Jogos da Roma
O time italiano quebrou sequência invicta de 10 jogos ao sofrer goleada por 4x0 contra o Aston Villa no último amistoso.
A equipe tem boa média ofensiva com 1.5 gols por partida nos últimos 10 jogos, mas vinha mantendo solidez defensiva até a última partida.
A Roma precisa se recompor rapidamente após resultado negativo para manter confiança antes do início da Serie A italiana.
- ❌ Aston Villa 4x0 Roma - Amistoso
- ✅ Lens 0x2 Roma - Amistoso
- ✅ Roma 3x0 Cannes - Amistoso
- ✅ Kaiserslautern 0x1 Roma - Amistoso
- ✅ Torino 0x2 Roma - Serie A
Nossa Opinião Para Everton x Roma
O Everton tem ligeira vantagem por jogar em casa e vir de sequência positiva de três vitórias consecutivas nos preparativos.
A Roma deve buscar reação após goleada sofrida, mas pode encontrar dificuldades contra time inglês motivado em seus domínios.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- E
Goiatuba EC Vence
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
Union St. Gilloise Vence
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Floresta Vence
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- E
- V
- E
Ajax Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- E
Barcelona Vence
- E
- D
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- V
Rizespor Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Pachuca Vence