Everton x Roma: Palpite - Odds +4, +5 - Onde Assistir (09/08)

Everton e Roma se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, em amistoso de pré-temporada no Hill Dickinson Stadium. O confronto começa às 11h (horário de Brasília).

O Everton não perde há quatro jogos e vem de três vitórias consecutivas na preparação. O time inglês marcou 11 gols nos últimos 10 confrontos disputados.

A Roma sofreu quatro gols na última partida contra o Aston Villa, quebrando sequência de 10 jogos sem perder. O time italiano tem 70% de jogos sem sofrer gols.

Confira nossos palpites de Everton x Roma, saiba onde assistir ao vivo no Disney+ e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Everton x Roma: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Everton - odd 2.55

- odd 2.55

🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.47

- odd 1.47

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.55



O Everton tem boa vantagem jogando em casa com três vitórias seguidas nos amistosos preparatórios. O time inglês marca em 70% dos jogos disputados.

A Roma apresenta números defensivos sólidos com 70% de aproveitamento sem sofrer gols, mas vem de goleada sofrida por 4x0 contra adversário inglês.

Palpites Alternativos Everton x Roma

Para quem busca retornos interessantes, separamos mercados alternativos com bom potencial. A Roma marca 67% dos primeiros gols quando joga fora de casa.

Os mercados de gols no primeiro tempo também oferecem oportunidades, já que 80% dos jogos do Everton tiveram menos de 2.5 gols na temporada.



🎯 Roma marca primeiro - odd 3.00

- odd 3.00

🎯 Mais de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 2.20

- odd 2.20

🎯 Handicap Everton (+0.5) - odd 1.52



Super Palpites Everton x Roma



🚀 Everton vence + Mais 2.5 gols + Ambos marcam - odd 8.40



💰 Palpites de Odds Baixas Everton x Roma



🔵 Dupla chance 1X - odd 1.47

- odd 1.47

🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.47

- odd 1.47

🟡 Mais de 2.5 gols - odd 1.55



⚖️ Palpites de Odds Médias Everton x Roma



🔵 Vitória do Everton - odd 2.55

- odd 2.55

🟢 Empate - odd 3.50

- odd 3.50

🟡 Mais de 3.5 gols - odd 2.33



🚀 Palpites de Odds Altas Everton x Roma



🔵 Resultado exato 2-1 Everton - odd 8.40

- odd 8.40

🟢 Everton vence + Mais 3.5 gols - odd 5.80

- odd 5.80

🟡 Resultado exato 3-1 Everton - odd 16.00



Everton x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida