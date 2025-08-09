Assine UOL
Everton
Friendlies Clubs - World Wide
AS Roma
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2
1
2.55
x
3.4
2
2.38
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
3.42
2
2.37
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.45
2
2.4
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.3
2
2.35
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.72
x
3.45
2
2.42
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 08:30

Everton x Roma: Palpite - Odds +4, +5 - Onde Assistir (09/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Everton e Roma se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, em amistoso de pré-temporada no Hill Dickinson Stadium. O confronto começa às 11h (horário de Brasília).


O Everton não perde há quatro jogos e vem de três vitórias consecutivas na preparação. O time inglês marcou 11 gols nos últimos 10 confrontos disputados.


A Roma sofreu quatro gols na última partida contra o Aston Villa, quebrando sequência de 10 jogos sem perder. O time italiano tem 70% de jogos sem sofrer gols.


Confira nossos palpites de Everton x Roma, saiba onde assistir ao vivo no Disney+ e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Everton x Roma: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Everton - odd 2.55

  • 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.47

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.55


O Everton tem boa vantagem jogando em casa com três vitórias seguidas nos amistosos preparatórios. O time inglês marca em 70% dos jogos disputados.


A Roma apresenta números defensivos sólidos com 70% de aproveitamento sem sofrer gols, mas vem de goleada sofrida por 4x0 contra adversário inglês.


Palpites Alternativos Everton x Roma


Para quem busca retornos interessantes, separamos mercados alternativos com bom potencial. A Roma marca 67% dos primeiros gols quando joga fora de casa.


Os mercados de gols no primeiro tempo também oferecem oportunidades, já que 80% dos jogos do Everton tiveram menos de 2.5 gols na temporada.



  • 🎯 Roma marca primeiro - odd 3.00

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 2.20

  • 🎯 Handicap Everton (+0.5) - odd 1.52


Super Palpites Everton x Roma



  • 🚀 Everton vence + Mais 2.5 gols + Ambos marcam - odd 8.40


💰 Palpites de Odds Baixas Everton x Roma



  • 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.47

  • 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.47

  • 🟡 Mais de 2.5 gols - odd 1.55


⚖️ Palpites de Odds Médias Everton x Roma



  • 🔵 Vitória do Everton - odd 2.55

  • 🟢 Empate - odd 3.50

  • 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 2.33


🚀 Palpites de Odds Altas Everton x Roma



  • 🔵 Resultado exato 2-1 Everton - odd 8.40

  • 🟢 Everton vence + Mais 3.5 gols - odd 5.80

  • 🟡 Resultado exato 3-1 Everton - odd 16.00


Everton x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Everton x Roma - Amistoso de pré-temporada

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 11h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool

  • 📺 Transmissão: Disney+


 

Everton x AS Roma: Palpite do Dia

Everton Vence

Everton Vence
Superbet logo
2.72
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Apostar agora

Everton x AS Roma: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Everton x AS Roma: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Everton
1 - 1
AS Roma

Como Everton e Roma Chegam Para o Confronto


O Everton finaliza preparação para nova temporada da Premier League com moral alto após sequência positiva de resultados.


O time inglês demonstra consistência nos amistosos e conta com força da torcida para último grande teste antes da estreia oficial.


Últimos Jogos do Everton


O time inglês vem em excelente momento com três vitórias consecutivas e não perde há quatro jogos em todas as competições.


O Everton tem média de 1.1 gols marcados por partida nos últimos 10 confrontos e sofreu apenas nove gols no período.


A equipe busca manter invencibilidade e chegar confiante para início da nova temporada da primeira divisão inglesa.



  • ✅ Newcastle 0x1 Everton - Premier League

  • ✅ Everton 2x0 Southampton - Premier League

  • ✅ Fulham 1x3 Everton - Premier League

  • 🟡 Everton 2x2 Ipswich - Premier League

  • ❌ Chelsea 1x0 Everton - Premier League


Últimos Jogos da Roma


O time italiano quebrou sequência invicta de 10 jogos ao sofrer goleada por 4x0 contra o Aston Villa no último amistoso.


A equipe tem boa média ofensiva com 1.5 gols por partida nos últimos 10 jogos, mas vinha mantendo solidez defensiva até a última partida.


A Roma precisa se recompor rapidamente após resultado negativo para manter confiança antes do início da Serie A italiana.



  • ❌ Aston Villa 4x0 Roma - Amistoso

  • ✅ Lens 0x2 Roma - Amistoso

  • ✅ Roma 3x0 Cannes - Amistoso

  • ✅ Kaiserslautern 0x1 Roma - Amistoso

  • ✅ Torino 0x2 Roma - Serie A


Nossa Opinião Para Everton x Roma


O Everton tem ligeira vantagem por jogar em casa e vir de sequência positiva de três vitórias consecutivas nos preparativos.


A Roma deve buscar reação após goleada sofrida, mas pode encontrar dificuldades contra time inglês motivado em seus domínios.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

