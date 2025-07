EUA x República Dominicana Feminino: Palpite, Onde Assistir - AmeriCup 2025 (04/07)

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 4 – EUA vence ambos os tempos – odd 1.72

As norte-americanas lideraram em todos os períodos nos quatro jogos até aqui. Com elenco jovem e com alta rotação, o ritmo não cai no 2º tempo, o que aumenta as chances desse mercado bater.

Palpite 5 – EUA (-47.5) & Total abaixo de 143.5 – odd 3.25

Em jogos de quartas, existe maior tendência de controle de ritmo e defesas mais físicas. Se os EUA abrirem vantagem cedo e administrarem depois, pode haver pontuação total mais baixa. Combinar isso com o handicap alto dá excelente odd.