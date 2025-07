EUA x Canadá: Palpite, Onde Assistir - AmeriCup 2025 (05/07)

Amplo mercado de apostas esportivas Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.092, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2 – Total pontos EUA acima de 76.5 – odd 1.88

Mesmo em partidas de maior equilíbrio, os Estados Unidos têm ultrapassado essa marca com folga. A média na competição está em 92.5 pontos por jogo, com destaque para volume ofensivo do banco. A linha de 76.5 tem valor mesmo contra defesas mais estruturadas.

Palpite 3 – Total da partida acima de 145.5 pontos – odd 1.93

Somando a média ofensiva dos EUA (92.5) e a do Canadá (72.6), a projeção já ultrapassa 160 pontos. Mesmo com eventuais quedas de ritmo, o volume de posses e ataques rápidos favorece a linha de over total.