Estados Unidos x Canadá (Feminino): Palpite, Onde Assistir, Escalações - 02/07

Nesta quarta-feira (2), a Seleção Feminina dos Estados Unidos enfrenta o Canadá em um amistoso. A partida será disputada no Audi Field, em Washington D. C., casa do DC United, time que disputa a Major League Soccer (MLS). O jogo tem início às 20h30 e você confere, agora, os palpites para Estados Unidos x Canadá.

Estados Unidos x Canadá (Feminino) - Palpites



⚽ Ambas Equipes Marcam - Sim



⚽ Resultado Final - Estados Unidos



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5



Usamos estatística e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites.

Tanto Estados Unidos quanto Canadá vêm de uma ótima sequência de resultados. Os EUA venceram os últimos três jogos pelo mesmo placar: 4x0. Nos últimos três jogos, o Canadá venceu dois pelo placar de 4x1 e outro por 3x1. Isso significa que os ataques são muito eficientes, então temos a chance de muitos gols, o que valida nossa entrada em Ambos marcam e Mais de 2.5 gols na partida. Os EUA são superiores, talvez a melhor equipe de futebol feminino atualmente no mundo, e por isso vamos apostar na vitória das estadunidenses.

Dica extra: Procure por mercados alternativos como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

EUA x Canada - Onde Assistir

O jogo não tem transmissão confirmada no Brasil, mas pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.