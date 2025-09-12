Estudiantes x River Plate: Palpite Odds +5, +8, Onde Assistir, Superliga Argentina

Estudiantes x River Plate: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece no sábado (13/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, com transmissão da Disney+.

O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O River Plate vive uma grande fase e quer manter a boa sequência para se manter na ponta da tabela, enquanto o Estudiantes busca a vitória para se recuperar na competição.

Estudiantes x River Plate Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (CA River Plate (Arg) vence) - odd 2.33

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.30

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 2.00



Apostamos na vitória do River Plate, principalmente pela sua excelente fase. O time está invicto há 10 jogos e tem um ataque eficiente. A média de gols do River Plate é de 1.5 por jogo, e o Estudiantes tem uma defesa que sofre em média 0.9 gols por partida, o que pode levar a um jogo com gols dos dois lados.

Palpites Alternativos Estudiantes x River Plate



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.70

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 7.5) - odd 2.15

🎯 Palpite: Placar Exato (1x2 para o River Plate) - odd 9.16



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo decisivo. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, o que pode levar a uma partida com mais de 8.5. O palpite para cartões é uma aposta na agressividade do confronto, já que as duas equipes costumam receber muitos cartões em suas partidas. O placar exato de 1x2 a favor do River Plate é um palpite arriscado, mas com uma odd alta.

💰 Estudiantes x River Plate: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Estudiantes De La Plata Ou CA River Plate (Arg)) - odd 1.32

🟢 Palpite: Total (Mais de 1.5) - odd 1.43

🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) (-0.5) - odd 2.28



⚖️ Estudiantes x River Plate: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Estudiantes De La Plata - odd 3.09

🟢 Palpite: Empate - odd 3.14

🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) E Sim - odd 5.31



🚀 Estudiantes x River Plate: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Estudiantes De La Plata / Estudiantes De La Plata - odd 5.28

🟢 Palpite: Estudiantes De La Plata Gol E Estudiantes De La Plata - odd 8.98

🟡 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 6.98



Estudiantes x River Plate: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Estudiantes e River Plate coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. O River Plate está em uma excelente fase e quer manter a liderança do Grupo B, enquanto o Estudiantes tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Estudiantes x River Plate - Superliga Argentina



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata



📺 Transmissão: Disney+



Como Estudiantes e River Plate Chegam Para o Confronto

O Estudiantes chega para o confronto em 6º lugar no Grupo A, com 12 pontos em 7 jogos. A equipe tem um desempenho regular, com quatro vitórias e três derrotas. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A média de gols do Estudiantes é de 1 por partida, mas a defesa é um ponto de atenção, com 0.9 gols sofridos por jogo.

Já o River Plate está em uma ótima fase, com uma sequência de 10 jogos sem perder. A equipe está em 1º lugar no Grupo B da Superliga Argentina, com 15 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias e seis empates. O ataque tem uma média de 1.5 gols por jogo, e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.4 gols sofridos por partida. O River Plate não perde há 6 jogos fora de casa.