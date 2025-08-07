Assine UOL
Estudiantes L.P.
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Independ. Rivadavia
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2
1
2.5
x
2.9
2
3.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 20:53

Estudiantes x Independiente Rivadavia: Palpite, Odds Altas +4, +8, Onde Assistir, 7/8

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Estudiantes x Independiente Rivadavia: palpite com odds altas para o jogo válido pelo Campeonato Argentino, nesta quinta-feira (07/08), a partir das 21h00, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.


Estudiantes x Independiente Rivadavia: Palpite com odds baixas



  • 🛡️ Palpite: Estudiantes vence a partida – Odd 1.91

  • ⚡ Palpite: Estudiantes marca primeiro gol – Odd 1.65

  • 💰 Palpite: Dupla chance Estudiantes ou empate – Odd 1.25

  • 🎯 Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.40

  • ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.80


🔎 Palpites conservadores, com maior probabilidade de acerto, ideais para quem prefere segurança.


Estudiantes é tecnicamente superior e jogando em casa tem histórico positivo. A vitória simples e o primeiro gol do time são opções viáveis. A dupla chance protege contra surpresa, enquanto linha de gols baixa e empate parcial refletem equilíbrio inicial.


Estudiantes x Independiente Rivadavia: Palpite com odds médias



  • ⚽ Palpite: Ambas marcam (BTTS sim) – Odd 2.10

  • ⚔️ Palpite: Mais de 2.5 gols – Odd 2.35

  • 📊 Palpite: Estudiantes vence e ambos marcam – Odd 3.60

  • 🟡 Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 2.00

  • ⏲️ Palpite: Gol antes dos 20 minutos – Odd 2.05


🔎 Risco moderado com bom retorno, ideal para quem busca equilíbrio.


O "ambas marcam" é interessante, pois o visitante costuma marcar mesmo fora. Over 2.5 gols amplia o retorno. Combinação de vitória com ambos marcam traz valor extra. Cartões e gol cedo também são comuns em duelos argentinos.


Estudiantes x Independiente Rivadavia: Palpite com odds altas



  • 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 Estudiantes – Odd 8.00

  • ⚡ Palpite: Estudiantes vence ambos os tempos – Odd 4.00

  • 🚀 Palpite: Estudiantes vence com handicap -1 – Odd 3.90

  • 🎯 Palpite: Gol de fora da área – Odd 5.50

  • 🎲 Palpite: Independiente Rivadavia marca primeiro e perde – Odd 7.50


🔎 Apostas ousadas com retorno elevado e maior risco, para apostadores experientes.


O 2x1 reflete jogo equilibrado, mas com triunfo do mandante. Domínio completo paga bem com vitória nos dois tempos. Handicap -1 exige vantagem maior. Gol de fora da área é comum em jogos táticos. Virada do Estudiantes após sair atrás oferece grande odd.


🔥 Super Palpite Estudiantes x Independiente Rivadavia


Palpite: Estudiantes vence e não sofre gol – Odd 2.80


Mandante tem boa defesa e pode controlar bem o jogo. Aposta combinada com excelente retorno e risco moderado.


Estudiantes x Independiente Rivadavia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido via streaming de casas como a Superbet ou a Bet365, para usuários com conta ativa.


📋 Ficha de Jogo Estudiantes x Independiente Rivadavia



  • ℹ️ Jogo: Estudiantes x Independiente Rivadavia

  • 🏆 Competição: Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 21h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata

Estudiantes L.P. x Independ. Rivadavia: Palpite do Dia

Estudiantes L.P. x Independ. Rivadavia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Estudiantes L.P. x Independ. Rivadavia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Independ. Rivadavia
2 - 2
Estudiantes L.P.
2024 Liga Profesional Argentina
Estudiantes L.P.
1 - 1
Independ. Rivadavia

Quem vai ganhar?
Estudiantes L.P.
Empate
⚠️ Jogo Responsável


Aposte com responsabilidade e moderação:



  • 🎯 Aposte apenas valores que você pode perder.

  • 📉 Evite apostar tentando recuperar perdas.

  • ⏱️ Defina limites de tempo e valor para cada sessão.

  • 🧠 Aposte com mente tranquila e sem pressão emocional.

  • 👥 Busque ajuda especializada se sentir perda de controle.


➡️ Aposte de forma consciente e com estratégia em Estudiantes x Independiente Rivadavia.

