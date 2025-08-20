Assine UOL
Estudiantes L.P.
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Cerro Porteno
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.4
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.55
2
5.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
3.45
2
5.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.5
2
5.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.55
2
5.35
Apostar agora
Odds atualizadas a 20.08.2025 às 18:36

Estudiantes x Cerro Porteño: Palpite Odds +6, Onde Assistir, Libertadores (20/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
20.08.2025
Atualizado em
20.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Estudiantes x Cerro Porteño: veja o palpite com odds altas +6, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira, 20/08, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.


O Estudiantes entra em campo com uma vantagem gigante, após vencer o jogo de ida no Paraguai por 1 a 0. Agora, jogando em casa com o apoio de sua torcida, o time argentino precisa somente de um empate para se classificar. Para o Cerro Porteño, só a vitória interessa para sonhar com a vaga nas quartas de final.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Estudiantes x Cerro Porteño Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Estudiantes vence, odd pagando 1.65 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Estudiantes 2 a 0, odd pagando 6.00 na Betnacional


Para as apostas em Estudiantes x Cerro Porteño, indicamos esses três palpites com base na vantagem do time argentino e em sua força como mandante na Libertadores.


🔥 Palpite 1. Estudiantes vence, odd pagando 1.65


O Estudiantes é especialista em jogar com o regulamento na Libertadores, e a vantagem de 1 a 0 conquistada fora de casa deixa o time em uma posição muito confortável.


Jogando em seu estádio, onde costuma ser implacável, a tendência é que controle o jogo e aproveite os espaços que o Cerro Porteño, desesperado pelo resultado, irá ceder.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61


A defesa do Estudiantes em casa é um ponto muito forte, com o time mantendo o placar sem sofrer gols em 50% de seus jogos.


Com a vantagem no placar agregado, a prioridade será a solidez defensiva. A chance de o Cerro, que precisará se expor, não conseguir furar o bloqueio argentino é altíssima.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Estudiantes 2 a 0, odd pagando 6.00


Para quem busca uma aposta de valor, o placar de 2 a 0 para o Estudiantes é muito atraente. Este resultado reflete um cenário de total controle do time da casa, que se defende bem e será letal nos contra-ataques.


À medida que o Cerro se lançar ao ataque, o Estudiantes terá a chance de matar o confronto com um segundo gol.


Estudiantes x Cerro Porteño: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Estudiantes x Cerro Porteño ao vivo na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 19h00, nesta quarta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Estudiantes x Cerro Porteño - Libertadores (Oitavas, Jogo 2)

  • 📅 Data: 20/08/2025

  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

  • 📺 Onde vai passar: ESPN e Disney+


Estudiantes x Cerro Porteño: Último jogo entre os times



  • 13/08/2025 - Cerro Porteño 0-1 Estudiantes (Libertadores 2025)


Estudiantes x Cerro Porteño: Quem Ganha? Melhores Odds


O Estudiantes é o grande favorito para vencer a partida de volta, com uma probabilidade de 60,6%. O Cerro Porteño corre por fora com apenas 17,2% de chances, enquanto o empate está cotado em 27%.



  • 🏆 Estudiantes vence, odd 1.65 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.70 na Superbet

  • 👀 Cerro Porteño vence, odd 5.80 na F12.bet


 

Ver mais Ver menos

Estudiantes L.P. x Cerro Porteno: Palpite do Dia

Estudiantes L.P. Vence
Superbet logo
1.76
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Fenerbahce - Kocaelispor
1
1.31
Shelbourne - Linfield
1
1.9
Drita - FC Differdange 03
1
1.8
Múltipla
4.48
x
Aposta
20
=
Ganhos
89.60
Apostar agora

Estudiantes L.P. x Cerro Porteno: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Estudiantes L.P. x Cerro Porteno: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Cerro Porteno
0 - 1
Estudiantes L.P.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Estudiantes L.P.
Empate
Cerro Porteno

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

BK Hacken
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
CFR 1907 Cluj
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

BK Hacken Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lanus
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Central Cordoba de Santiago
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
AC Milan
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Cremonese
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E

AC Milan Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Universidad de Chile
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Independiente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
São Bernardo
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

São Bernardo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shelbourne
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Linfield
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D

Shelbourne Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barracas Central
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Defensa Y Justicia
  • E
  • V
  • D
  • V
  • E

Defensa Y Justicia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barra
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Ceilândia
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Ceilândia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte