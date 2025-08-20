Estudiantes x Cerro Porteño: Palpite Odds +6, Onde Assistir, Libertadores (20/08)

Estudiantes x Cerro Porteño: veja o palpite com odds altas +6, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira, 20/08, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Estudiantes entra em campo com uma vantagem gigante, após vencer o jogo de ida no Paraguai por 1 a 0. Agora, jogando em casa com o apoio de sua torcida, o time argentino precisa somente de um empate para se classificar. Para o Cerro Porteño, só a vitória interessa para sonhar com a vaga nas quartas de final.

Estudiantes x Cerro Porteño Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Estudiantes vence, odd pagando 1.65 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Estudiantes 2 a 0, odd pagando 6.00 na Betnacional



Para as apostas em Estudiantes x Cerro Porteño, indicamos esses três palpites com base na vantagem do time argentino e em sua força como mandante na Libertadores.

🔥 Palpite 1. Estudiantes vence, odd pagando 1.65

O Estudiantes é especialista em jogar com o regulamento na Libertadores, e a vantagem de 1 a 0 conquistada fora de casa deixa o time em uma posição muito confortável.

Jogando em seu estádio, onde costuma ser implacável, a tendência é que controle o jogo e aproveite os espaços que o Cerro Porteño, desesperado pelo resultado, irá ceder.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61

A defesa do Estudiantes em casa é um ponto muito forte, com o time mantendo o placar sem sofrer gols em 50% de seus jogos.

Com a vantagem no placar agregado, a prioridade será a solidez defensiva. A chance de o Cerro, que precisará se expor, não conseguir furar o bloqueio argentino é altíssima.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Estudiantes 2 a 0, odd pagando 6.00

Para quem busca uma aposta de valor, o placar de 2 a 0 para o Estudiantes é muito atraente. Este resultado reflete um cenário de total controle do time da casa, que se defende bem e será letal nos contra-ataques.

À medida que o Cerro se lançar ao ataque, o Estudiantes terá a chance de matar o confronto com um segundo gol.

Estudiantes x Cerro Porteño: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Estudiantes x Cerro Porteño ao vivo na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 19h00, nesta quarta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Estudiantes x Cerro Porteño - Libertadores (Oitavas, Jogo 2)

📅 Data: 20/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

📺 Onde vai passar: ESPN e Disney+



Estudiantes x Cerro Porteño: Último jogo entre os times



13/08/2025 - Cerro Porteño 0-1 Estudiantes (Libertadores 2025)



Estudiantes x Cerro Porteño: Quem Ganha? Melhores Odds

O Estudiantes é o grande favorito para vencer a partida de volta, com uma probabilidade de 60,6%. O Cerro Porteño corre por fora com apenas 17,2% de chances, enquanto o empate está cotado em 27%.