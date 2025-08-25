Estudiantes x Aldosivi: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Primera División

Estudiantes x Aldosivi: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, com transmissão da Disney+.

O duelo coloca duas equipes em posições opostas na tabela, com o Estudiantes na 6ª posição e o Aldosivi na lanterna do Grupo A. O Estudiantes vem com nove pontos em cinco jogos e pode assumir a liderança se vencer aqui. Já o Aldosivi tem apenas três pontos em cinco jogos e ainda não venceu na competição.

Estudiantes x Aldosivi Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossas dicas de apostas para esse confronto são baseadas nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Aldosivi tem um ataque pouco efetivo, com uma média de apenas 0.9 gols marcados por jogo e apenas um gol em 5 partidas no campeonato. O Estudiantes tem um desempenho superior, e um jogo com poucos gols é o cenário mais provável. Por isso, o foco principal é na fase das equipes e em seus desempenhos recentes.



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.55

🎯 Palpite: Estudiantes - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.27

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Estudiantes (-1) - odd 2.07



Palpites Alternativos Estudiantes x Aldosivi

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.



🎯 Palpite: Primeiro Gol: Estudiantes de La Plata - odd 1.49

🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam - Menos de 2.5 E Não - odd 1.88

🎯 Palpite: Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.67



💰 Estudiantes x Aldosivi: Palpites de Odds Baixas

Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



🔵 Palpite: Estudiantes De La Plata Ou Empate - odd 1.13

🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.55

🟡 Palpite: Estudiantes De La Plata (-0.5) - odd 1.59



⚖️ Estudiantes x Aldosivi: Palpites de Odds Médias

As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



🔵 Palpite: Empate - odd 3.60

🟢 Palpite: Estudiantes De La Plata E Sim - odd 4.33

🟡 Palpite: Estudiantes De La Plata - Gols Exatos: 2 - odd 3.50



🚀 Estudiantes x Aldosivi: Palpites de Odds Altas

Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



🔵 Palpite: CA Aldosivi - odd 5.99

🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 6.97

🟡 Palpite: Empate E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 5.53



Estudiantes x Aldosivi: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto é uma oportunidade de ouro para o Estudiantes se manter no topo da tabela e na briga pela liderança do grupo. O Aldosivi, por sua vez, precisa urgentemente dos três pontos para tentar escapar da lanterna e encontrar sua primeira vitória na competição. O jogo promete ser disputado, com o Estudiantes tentando impor seu ritmo de jogo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Estudiantes x Aldosivi - Campeonato Argentino

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 19h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata



📺 Transmissão: Disney+



Como Estudiantes e Aldosivi Chegam Para o Confronto

O Estudiantes chega para a partida em uma posição favorável, com 9 pontos em 5 jogos na 6ª colocação do Grupo A. O time vive um bom momento, com uma sequência de duas vitórias seguidas em casa. No geral, o time não perde há três jogos em casa.

O Aldosivi, por sua vez, vive uma fase terrível, ocupando a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos em cinco jogos. O time ainda não venceu na competição e tem uma sequência de cinco jogos sem vitórias. Além disso, o Aldosivi tem o pior ataque do grupo, com apenas um gol marcado.