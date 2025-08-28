EstrelaBet anuncia Leandro Machado como novo diretor financeiro
A EstrelaBet anunciou a nomeação de Leandro Machado como seu novo CFO (Chief Financial Officer). Com mais de 25 anos de experiência em finanças, planejamento estratégico e governança corporativa, o executivo chega para fortalecer a disciplina financeira da companhia e apoiar seu próximo ciclo de crescimento sustentável, segundo a empresa.
Leandro acumula passagens por empresas nacionais e multinacionais de setores como bens de consumo, agronegócio, tecnologia e educação. Liderou áreas de Finanças, Jurídico, Recursos Humanos e Supply Chain, além de conduzir operações de M&A, projetos de eficiência operacional e estratégias de expansão. Antes de ingressar na EstrelaBet, foi CFO em companhias como Mind Lab, GeneSeas Aquacultura, Grupo Columbia e Nakashi.
Formado em Engenharia Eletrônica, com MBA em Finanças e Mestrado em Agronegócio, Leandro também carrega no esporte a disciplina que leva para a gestão: é atleta de polo aquático há 35 anos, tendo defendido a Seleção Brasileira por 14 anos.
“Assumir a posição de CFO na EstrelaBet é uma responsabilidade inspiradora. Quero contribuir para que o crescimento da empresa seja sustentado por uma gestão financeira sólida, eficiente e alinhada às melhores práticas de governança”, afirma Leandro Machado.
Para João Gerçossimo, CEO da EstrelaBet, a chegada do novo CFO reforça o compromisso da companhia em avançar com disciplina e transparência. “Leandro combina profundidade técnica em finanças, visão estratégica e liderança de execução. Ele chega para fortalecer nossa governança, acelerar decisões com rigor e sustentar o próximo ciclo de crescimento da EstrelaBet, sempre com transparência e foco no entretenimento responsável”.