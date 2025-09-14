- E
- D
- D
- D
- V
- E
- D
- V
- D
- D
Estrela x Guimarães Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025
Estrela x Guimarães: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Estrela e Guimarães se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes na Reboleira, Amadora, pela Primeira Liga. A transmissão do Estrela x Guimarães pode passar no Brasil via Novibet.
O confronto promete equilíbrio, com o Estrela tentando transformar volume ofensivo em vitórias e o Guimarães buscando maior solidez para subir na tabela. É que a pressão nos ombros do técnico Luís Pinto já é imensa na cidade onde nasceu Portugal.
É sabido que a torcida vimaranense cobra muito, tanto quanto o apoio que presta aos seus jogadores. Por isso, vencer na Reboleira é essencial para Luís Pinto.
Estrela x Guimarães: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate: 3.32
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.94
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.19
⚖️ Palpites de Odds Médias Estrela x Guimarães
- 🎯 Vitória do Estrela: 3.39
- 🎯 Handicap Asiático - Vitória (-0.25): 1.83
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.90
🚀 Palpites de Odds Altas Estrela x Guimarães
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.54
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.67
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Estrela: 5.15
Estrela x Guimarães: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 14 de setembro de 2025
- Horário: 11h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio José Gomes, Reboleira, Amadora
- Competição: Primeira Liga
- Onde assistir: Novibet
Estrela x Guimarães: Escalações prováveis
Estrela: Renan Ribeiro; Bernardo Schappo, Luan Patrick, Atanas Chernev, Jefferson Encada; Jovane Cabral, Robinho, Abraham Marcus, Sidny Cabral; Alan Godoy, João Gastão.
Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Rodrigo Abascal, Óscar Rivas, João Mendes; Beni Mukendi, Gonçalo Nogueira, Telmo Arcanjo, Miguel Nogueira; Gustavo Silva, Nélson Oliveira.
Como Estrela e Guimarães Chegam Para o Confronto
Estrela e Guimarães se enfrentam em busca de afirmação após inícios de temporada irregulares.
O Estrela ocupa a 13ª posição, com 3 pontos em 4 jogos, ainda sem vencer - foram 3 empates e 1 derrota, com 3 gols marcados e 4 sofridos.
Já o Guimarães aparece em 11º lugar, com 4 pontos, conquistados em 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, marcando 4 gols e sofrendo 8.
Nos números ofensivos, o Estrela apresenta média de 0,75 gol por jogo, mas cria mais do que marca, com 1,5 gols esperados, além de 11,5 finalizações e 3,75 escanteios por partida.
O Guimarães, por sua vez, tem 1 gol por jogo, 0,84 gols esperados, com média ligeiramente superior em finalizações (12,25) e escanteios (4,25).
Estrela x Guimaraes: Palpite do Dia
Estrela x Guimaraes: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Estrela x Guimaraes: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.