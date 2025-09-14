Assine UOL
Primeira Liga - Portugal
Estádio José Gomes
Guimaraes
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D
Estrela x Guimarães Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Estrela x Guimarães: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Estrela e Guimarães se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes na Reboleira, Amadora, pela Primeira Liga. A transmissão do Estrela x Guimarães pode passar no Brasil via Novibet.


O confronto promete equilíbrio, com o Estrela tentando transformar volume ofensivo em vitórias e o Guimarães buscando maior solidez para subir na tabela. É que a pressão nos ombros do técnico Luís Pinto já é imensa na cidade onde nasceu Portugal.


É sabido que a torcida vimaranense cobra muito, tanto quanto o apoio que presta aos seus jogadores. Por isso, vencer na Reboleira é essencial para Luís Pinto.


Estrela x Guimarães: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate: 3.32

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.94

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.19


⚖️ Palpites de Odds Médias Estrela x Guimarães



  • 🎯 Vitória do Estrela: 3.39

  • 🎯 Handicap Asiático - Vitória (-0.25): 1.83

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.90


🚀 Palpites de Odds Altas Estrela x Guimarães



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.54

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.67

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Estrela: 5.15


Estrela x Guimarães: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 11h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio José Gomes, Reboleira, Amadora

  • Competição: Primeira Liga

  • Onde assistir: Novibet


Estrela x Guimarães: Escalações prováveis


Estrela: Renan Ribeiro; Bernardo Schappo, Luan Patrick, Atanas Chernev, Jefferson Encada; Jovane Cabral, Robinho, Abraham Marcus, Sidny Cabral; Alan Godoy, João Gastão.


Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Rodrigo Abascal, Óscar Rivas, João Mendes; Beni Mukendi, Gonçalo Nogueira, Telmo Arcanjo, Miguel Nogueira; Gustavo Silva, Nélson Oliveira.


Como Estrela e Guimarães Chegam Para o Confronto


Estrela e Guimarães se enfrentam em busca de afirmação após inícios de temporada irregulares.


O Estrela ocupa a 13ª posição, com 3 pontos em 4 jogos, ainda sem vencer - foram 3 empates e 1 derrota, com 3 gols marcados e 4 sofridos.


Já o Guimarães aparece em 11º lugar, com 4 pontos, conquistados em 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, marcando 4 gols e sofrendo 8.


Nos números ofensivos, o Estrela apresenta média de 0,75 gol por jogo, mas cria mais do que marca, com 1,5 gols esperados, além de 11,5 finalizações e 3,75 escanteios por partida.


O Guimarães, por sua vez, tem 1 gol por jogo, 0,84 gols esperados, com média ligeiramente superior em finalizações (12,25) e escanteios (4,25).

Estrela x Guimaraes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Estrela x Guimaraes: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Guimaraes
0 - 1
Estrela
2024 Primeira Liga
Guimaraes
2 - 0
Estrela
2024 Primeira Liga
Estrela
2 - 2
Guimaraes
2023 Primeira Liga (Disabled)
Guimaraes
3 - 0
Estrela
2023 Primeira Liga (Disabled)
Estrela
0 - 1
Guimaraes

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

