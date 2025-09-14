Estrela x Guimarães Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025

Estrela x Guimarães: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Estrela e Guimarães se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes na Reboleira, Amadora, pela Primeira Liga. A transmissão do Estrela x Guimarães pode passar no Brasil via Novibet.

O confronto promete equilíbrio, com o Estrela tentando transformar volume ofensivo em vitórias e o Guimarães buscando maior solidez para subir na tabela. É que a pressão nos ombros do técnico Luís Pinto já é imensa na cidade onde nasceu Portugal.

É sabido que a torcida vimaranense cobra muito, tanto quanto o apoio que presta aos seus jogadores. Por isso, vencer na Reboleira é essencial para Luís Pinto.

Estrela x Guimarães: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate: 3.32

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.94

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.19



⚖️ Palpites de Odds Médias Estrela x Guimarães



🎯 Vitória do Estrela: 3.39

🎯 Handicap Asiático - Vitória (-0.25): 1.83

🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.90



🚀 Palpites de Odds Altas Estrela x Guimarães



🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.54

🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.67

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Estrela: 5.15



Estrela x Guimarães: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 14 de setembro de 2025

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Gomes, Reboleira, Amadora

Competição: Primeira Liga

Onde assistir: Novibet



Estrela x Guimarães: Escalações prováveis

Estrela: Renan Ribeiro; Bernardo Schappo, Luan Patrick, Atanas Chernev, Jefferson Encada; Jovane Cabral, Robinho, Abraham Marcus, Sidny Cabral; Alan Godoy, João Gastão.

Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Rodrigo Abascal, Óscar Rivas, João Mendes; Beni Mukendi, Gonçalo Nogueira, Telmo Arcanjo, Miguel Nogueira; Gustavo Silva, Nélson Oliveira.

Como Estrela e Guimarães Chegam Para o Confronto

Estrela e Guimarães se enfrentam em busca de afirmação após inícios de temporada irregulares.

O Estrela ocupa a 13ª posição, com 3 pontos em 4 jogos, ainda sem vencer - foram 3 empates e 1 derrota, com 3 gols marcados e 4 sofridos.

Já o Guimarães aparece em 11º lugar, com 4 pontos, conquistados em 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, marcando 4 gols e sofrendo 8.

Nos números ofensivos, o Estrela apresenta média de 0,75 gol por jogo, mas cria mais do que marca, com 1,5 gols esperados, além de 11,5 finalizações e 3,75 escanteios por partida.

O Guimarães, por sua vez, tem 1 gol por jogo, 0,84 gols esperados, com média ligeiramente superior em finalizações (12,25) e escanteios (4,25).